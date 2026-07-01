Oubliez la Fed ou la géopolitique. Le plus gros choc macroéconomique susceptible de transformer durablement l'économie mondiale et les marchés financiers au cours des prochaines années pourrait venir de Chine.

Depuis plusieurs décennies, la Chine a construit une industrie extrêmement compétitive en orientant massivement ses ressources vers l’investissement, les infrastructures et la montée en puissance industrielle. Ce modèle de croissance repose non seulement sur des subventions budgétaires directes, mais surtout sur des mécanismes plus diffus comme des crédits administrés par les provinces, des taux d’intérêt artificiellement bas, une monnaie sous-évaluée (-10% depuis 2021) et le système de document identitaire "hukou" limitant la mobilité et le pouvoir de négociation des travailleurs. Selon l’OCDE, les entreprises chinoises ont bénéficié, en moyenne, d'un soutien public trois à huit fois supérieur à celui des entreprises des pays de l'OCDE entre 2005 et 2024, selon les régions.

Ce type de stratégie n’est pas inédit. De nombreuses économies en phase de rattrapage (comme le Japon d’après-guerre, l’URSS ou encore le Brésil) ont déjà privilégié l’industrie au détriment de la consommation des ménages pour connaître une croissance plus rapide. Toutefois, la Chine pousse aujourd’hui ce système à une échelle sans précédent qui aboutit à des excédents commerciaux devenus difficiles à absorber pour le reste du monde.

En 2025, la Chine a enregistré un excédent courant record d’environ 735 milliards de dollars, soit près de 4% de son PIB et environ 0,6% du PIB mondial. Certains experts estiment toutefois que les importations de services pourraient être surestimées, ce qui aurait pour effet de minimiser l’ampleur réelle du surplus commercial. Si l'on se concentre uniquement sur la balance commerciale des biens manufacturés, celle-ci s’est nettement renforcée ces dernières années avec un excédent dépassant 10% du PIB chinois, son plus haut niveau depuis 2007-2008, selon Brad Setser. En volume, cet excédent est même probablement encore plus élevé, compte tenu de la déflation persistante des biens manufacturés dans le pays.

Le vrai déséquilibre vient de la faiblesse du revenu des ménages dans le PIB chinois

Le déséquilibre central provient du fait que la part des ménages dans le revenu national, de seulement 55% du PIB contre 75-85% pour les pays du G7, est trop faible pour absorber la production domestique.



En conséquence, les surcapacités s’accumulent et les entreprises se livrent à une concurrence intense sur les prix, allant parfois jusqu’à vendre à perte malgré des économies d’échelle considérables. Cela génère de fortes pressions déflationnistes et rend la dette utilisée pour soutenir ces investissements improductive. A titre d’exemple, plus de 400 petites marques et start-ups spécialisées dans les véhicules électriques ont fait faillite en Chine au cours des cinq dernières années, selon MIT Technology Review, ce qui ne laisse aujourd'hui que 100 marques encore en activité.

Ces déséquilibres sont importants car ils ont des implications internationales. Lorsqu’un pays produit plus qu’il ne consomme, le reste du monde doit, en miroir, consommer plus qu’il ne produit. Cela se traduit donc soit par du chômage dans ces pays, soit par une augmentation de leur endettement pour soutenir artificiellement la demande.

Tant que le pays avec cet excès de production reste de taille modeste, comme c’est le cas de la Suisse ou de la Corée, ce surplus est facilement absorbable par le reste du monde, mais lorsqu’il s’agit de la deuxième économie mondiale, des excédents commerciaux de 3%, 4% ou 5% du PIB deviennent beaucoup plus difficiles à absorber sans provoquer de tensions industrielles, sociales et politiques.

Les surcapacités industrielles alimentent la déflation et détruisent la rentabilité du capital

Le signal le plus tangible de l’essoufflement de ce modèle est la montée rapide de la dette chinoise, publique comme privée, rapportée au PIB. Si les investissements chinois financés par la dette étaient suffisamment productifs, le PIB nominal progresserait au même rythme et le ratio dette/PIB resterait stable. Or, ce ratio évolue en très forte hausse depuis la crise financière de 2008 et est désormais à peu près comparable à celui des économies développées selon les estimations, à environ 300% du PIB.

Pékin met souvent en avant son avance technologique comme principal avantage compétitif. Cet argument est partiellement vrai, mais cela n’explique pas le surplus commercial. La balance commerciale est surtout dictée par la manière dont la création de richesse domestique (PIB) est répartie entre l’Etat, les entreprises et les ménages et plus précisément l’écart entre la productivité et les salaires. Si les ménages recevaient une part plus importante du revenu national, leur consommation augmenterait, réduisant mécaniquement le surplus commercial.

À terme, la Chine devra donc rééquilibrer son modèle pour une raison simple. Si sa consommation domestique reste trop faible vis-à-vis de sa production, la production devra continuer d'être absorbée par l’investissement, les exportations ou une accumulation de la dette. Or, l’investissement devient de moins en moins productif, la dette ne peut croître indéfiniment plus vite que le PIB, et le reste du monde accepte de moins en moins d’absorber ces déséquilibres.

La seule solution durable consiste donc à augmenter la part du revenu national revenant aux ménages afin que la demande intérieure prenne progressivement le relais de l’investissement et des exportations.

La fin du choc déflationniste chinois changerait le régime d’inflation et de taux mondial

Un tel changement aurait des conséquences majeures pour le reste du monde. La diminution des surcapacités chinoises réduirait la pression à la baisse sur les prix des biens manufacturés, mettant fin à une source clé de désinflation mondiale. L’inflation structurelle serait donc plus élevée, ce qui pousserait à la hausse le taux neutre des banques centrales. En contrepartie, cela soutiendrait l’emploi dans le reste du monde et allégerait donc le chômage et/ou les déficits publics.

Les marchés financiers seraient également affectés. Une rotation sectorielle pourrait s’opérer au détriment des entreprises ayant bénéficié de chaînes d’approvisionnement chinoises très bon marché. À l’inverse, les secteurs industriels occidentaux longtemps pénalisés par les surcapacités chinoises comme l’automobile, les batteries, le solaire, l’acier, la chimie ou les machines-outils pourraient retrouver des marges et un environnement plus favorable.

Il reste toutefois impossible de prévoir le calendrier de ce changement de modèle. L’endettement peut continuer à croître encore plusieurs années, surtout dans une économie où l’État contrôle largement le système financier. Néanmoins, la progression rapide du ratio dette/PIB, déjà comparable à celui des économies occidentales, suggère que le modèle actuel approche de ses limites.