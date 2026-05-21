L'indice PMI composite flash est retombé à 48,5 ce mois-ci, contre 52,6 en avril, marquant un creux de 13 mois, alors que les analystes l'attendaient à 51,6.

Pour mémoire, un résultat inférieur à 50 points indique une contraction de l'activité.

Dans les services, l'indice PMI préliminaire s'établit à 47,9, un plus bas de plus de cinq ans, après 52,7 le mois précédent. Le consensus l'anticipait à 51,7.

Celui mesurant l'activité dans le secteur de l'industrie manufacturière a mieux résisté, se maintenant à 53,7 tout comme au mois d'avril.

La situation pourrait encore se détériorer

Pour Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, ces données sont de nature à alimenter les craintes d'une possible récession.

Selon ses calculs, ces chiffres laissent entrevoir une contraction de l'économie à un rythme trimestriel de 0,2%, ce qui tranche radicalement avec la croissance solide du début d'année, non seulement du fait de la persistance de la guerre au Moyen-Orient, mais aussi des incertitudes autour de la politique intérieure qui freinent mécaniquement les dépenses, les embauches et les investissements.

"Et la situation pourrait bien s'aggraver dans les prochains mois", prévient-il. "En effet, l'activité manufacturière a été temporairement portée par des stocks de précaution, mais ce coup de pouce va inévitablement s'essouffler une fois que les entrepôts seront pleins", avertit-il.