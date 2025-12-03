Le PMI composite de la zone euro au plus haut depuis mai 2023

A 52,8 contre 52,5 en octobre, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale s'est redressé pour un 6e mois consécutif en novembre pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2023, et a de nouveau dépassé sa moyenne historique (52,4).



Tandis que l'expansion de l'activité s'est accélérée dans le secteur des services (dont l'indice est passé de 53 à 53,6), la hausse de la production a ralenti dans le secteur manufacturier pour afficher son rythme le plus faible depuis 9 mois.



Les nouvelles affaires obtenues par les entreprises du secteur privé de la zone euro ont augmenté pour un 4e mois consécutif en novembre, et leurs effectifs ont augmenté pour la 8e fois au cours des 9 derniers mois.



Les perspectives d'activité à douze mois se sont améliorées en novembre dans le secteur privé de la zone euro. Enfin, les données composites sur les prix ont mis en évidence une accentuation des tensions sur les coûts.