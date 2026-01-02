Le PMI manufacturier allemand au plus bas depuis 10 mois

Le secteur manufacturier allemand s'est enfoncé en zone de contraction en fin d'année dernière, à en croire l'indice PMI HCOB (produit par S&P Global en partenariat avec BME) qui est passé de 48,2 en novembre à 47 en décembre, soit son plus bas niveau depuis 10 mois.

Les fabricants allemands ont essuyé leur première baisse de production en 10 mois, sur fond d'un déclin soutenu de la demande, en grande partie du fait d'une chute des ventes à l'exportation. Ceci a conduit notamment à un recul plus fort de l'emploi dans le secteur.



Si les coûts entrants ont augmenté pour la première fois en près de 3 ans, ceci n'a pas empêché un nouveau recul des prix à la sortie d'usine dans un contexte de pressions concurrentielles.



Néanmoins, de façon plus positive, les fabricants allemands se sont montrés plus optimistes pour leurs perspectives de production, avec des attentes ayant atteint leur plus haut niveau en 6 mois.