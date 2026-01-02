Le PMI manufacturier espagnol repasse en zone de contraction

Le secteur manufacturier de l'Espagne s'est établi à 49,6 en décembre, à comparer à 51,5 le mois précédent, repassant donc sous le seuil fatidique des 50 (séparant contraction et expansion de l'activité) pour la première fois depuis 8 mois.

Les conditions opérationnelles manufacturières se sont donc détériorées le mois dernier pour la première fois depuis avril, avec des reculs à la fois de la production et des nouvelles commandes, ainsi que la plus forte réduction mensuelle de l'emploi en 2 ans.



Une réduction des coûts entrants et une forte concurrence ont amené les fabricants espagnols à abaisser légèrement leurs prix de vente. Toutefois, leur confiance dans l'avenir a atteint son plus haut niveau depuis un an et demi, grâce des projections de demande positives.