Le PMI manufacturier espagnol repasse en zone de contraction
Le secteur manufacturier de l'Espagne s'est établi à 49,6 en décembre, à comparer à 51,5 le mois précédent, repassant donc sous le seuil fatidique des 50 (séparant contraction et expansion de l'activité) pour la première fois depuis 8 mois.
Publié le 02/01/2026 à 13:24
Une réduction des coûts entrants et une forte concurrence ont amené les fabricants espagnols à abaisser légèrement leurs prix de vente. Toutefois, leur confiance dans l'avenir a atteint son plus haut niveau depuis un an et demi, grâce des projections de demande positives.