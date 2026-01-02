Les nouvelles commandes à l'export ont augmenté à un rythme soutenu tandis que l'emploi a renoué avec la croissance. Les volumes de production, dont la contraction s'était accélérée en novembre, se sont en outre quasiment stabilisés en fin d'année.

Les perspectives d'activité pour 2026 sont par ailleurs restées favorables, les fabricants français ayant continué d'anticiper une augmentation de leur production dans les 12 prochains mois. Le degré d'optimisme s'est toutefois replié par rapport à novembre.

Conformément à la tendance amorcée il y a 14 mois, les prix des achats des fabricants ont continué d'augmenter en décembre. Le taux d'inflation s'est toutefois replié et a affiché un niveau nettement inférieur à sa moyenne de long terme.