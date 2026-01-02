Les nouvelles commandes à l'export ont augmenté à un rythme soutenu tandis que l'emploi a renoué avec la croissance. Les volumes de production, dont la contraction s'était accélérée en novembre, se sont en outre quasiment stabilisés en fin d'année.
Les perspectives d'activité pour 2026 sont par ailleurs restées favorables, les fabricants français ayant continué d'anticiper une augmentation de leur production dans les 12 prochains mois. Le degré d'optimisme s'est toutefois replié par rapport à novembre.
Conformément à la tendance amorcée il y a 14 mois, les prix des achats des fabricants ont continué d'augmenter en décembre. Le taux d'inflation s'est toutefois replié et a affiché un niveau nettement inférieur à sa moyenne de long terme.
Le PMI manufacturier français repasse en zone d'expansion
S'étant redressé de 47,8 en novembre à 50,7 en décembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, calculé par S&P Global, repasse en zone d'expansion et signale même la plus forte amélioration de la conjoncture depuis juin 2022.
Publié le 02/01/2026 à 10:00 - Modifié le 02/01/2026 à 10:11
Les nouvelles commandes à l'export ont augmenté à un rythme soutenu tandis que l'emploi a renoué avec la croissance. Les volumes de production, dont la contraction s'était accélérée en novembre, se sont en outre quasiment stabilisés en fin d'année.