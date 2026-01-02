Les stars de l'année 2025 Abivax (1 681%) : la biotech a vu son titre exploser après des avancées cliniques majeures sur son candidat obefazimod et un intérêt accru des investisseurs, incluant des discussions autour d’un potentiel rachat de la part du géant américain Eli Lilly. Après des années de disette, la biotechnologie française retrouve des couleurs grâce à Abivax, dont la valorisation talonne désormais celle d'Ipsen. Fresnillo (436%) : le groupe minier est l'une des stars de l'année, à cause de son exposition à l'or et à l'argent, deux des actifs les plus prolifiques de 2025. L'once d'argent, en particulier, a flambé de 148% l'année dernière. Le métal précieux est aussi un métal industriel indispensable pour les puces de haute performance. EchoStar (+374%) : l'entreprise de télécommunications par satellite a bondi après avoir frôlé la faillite, grâce à des ventes de licences massives à AT&T et SpaceX qui ont restauré la confiance des investisseurs et assaini sa situation financière. Le titre a aussi bénéficié de l’exposition indirecte à SpaceX et des perspectives liées à une éventuelle introduction en Bourse de cette dernière. Micron (+239%) : le fabricant de puces mémoire et de solutions de stockage profite d’un cycle exceptionnel porté par le boom des data centers et de l'IA agentique, qui dope la demande en mémoire et fait exploser ses marges. Cette dynamique pourrait permettre au groupe de rompre durablement avec la cyclicité historique du secteur.

Renk (+192%) : nous avons choisi l'industriel allemand, mais toutes les entreprises exposées de près ou de loin à l'armement ont profité des engagements gouvernementaux européens à accroître leurs dépenses de défense. Le désengagement américain et la guerre en Ukraine ont renforcé les besoins. Rheinmetall, Saab, Rolls-Royce, Thales, Exosens ou Exail ont aussi largement profité du mouvement en 2025. Hochtief (+160%) : le groupe de BTP allemand profite du changement de paradigme budgétaire à Berlin avec plus de dépenses dans les infrastructures, en marge des dépenses militaires. Hochtief boucle ainsi un troisième millésime en vive hausse, après avoir enchaîné 5 années baissières consécutives de 2018 à 2022. Société Générale (+153%) : le titre se reprend nettement après des années de sous-performance, dans un contexte où l’ensemble du secteur bancaire européen a brillé. L'indice Stoxx Europe 600 des services financiers est tout simplement le plus prolifique de 2025, avec un gain de 53,2% hors dividendes. La Société Générale a démultiplié la hausse grâce à un plan de transformation jugé convaincant par le marché. Siemens Energy (+139%) : le conglomérat allemand a repris en main avec succès sa division énergie en difficultés. Mais l'effet accélérateur est venu de l'exposition de l'entreprise à l'essor de l'intelligence artificielle. En effet, Siemens Energy est l'un des derniers fournisseurs de matériel lourd pour la production d'énergie destinée aux centres de données.

Les déceptions de l'année Orsted (-62%) : annus horribilis pour le champion danois de l’éolien, confronté à l'hostilité de l'administration Trump vis-à-vis des énergies renouvelables. Washington a remis en cause des projets d'éolien offshore déjà bien avancés, forçant Orsted à aller en justice pour tenter d'inverser les décisions. Le groupe a en outre dû procéder à une augmentation de capital massive pour éponger ses pertes et compenser la hausse des coûts de financement. WPP (-59%) : le groupe publicitaire subit des performances opérationnelles décevantes, une pression persistante sur les budgets marketing et la crainte que l’IA ne fragilise durablement son modèle économique. Contrairement à Publicis, WPP passe pour être en retard sur sa transformation numérique, ce qui a conduit à une forte sousperformance de l'action. Puma (-49%) : la marque sportive enchaîne les avertissements sur résultats et souffre d’un manque de traction commerciale face à ses rivaux plus imposants, Nike et Adidas, lesquels souffrent d'ailleurs également. Même la rumeur récurrente d'un rachat par le chinois Anta Sports n'a pas suffi à redorer le blason boursier du groupe allemand. Novo Nordisk (-48%) : alors que tout le monde voyait le laboratoire danois sur une rampe de lancement grâce à son duopole avec Eli Lilly dans les médicaments anti-obésité, la mécanique s'est grippée. Les résultats sont moins époustouflants que prévu et le groupe se fait mettre des bâtons dans les roues par l'administration américaine, qui cherche à tirer les prix vers le bas et qui veut privilégier ses champions nationaux. Strategy (-47%) :la société technologique fortement exposée au Bitcoin a continué de chuter en 2025, pénalisée par la baisse des cryptos, une forte pression vendeuse et un titre durablement sous ses principales moyennes mobiles, signalant une tendance baissière persistante. Malgré des acquisitions massives de bitcoins, un renforcement de sa trésorerie et des initiatives dans l'IA, le marché reste focalisé sur le risque crypto et la volatilité élevée du modèle. Lululemon (-45%) : la marque de vêtements de sport premium a connu une année 2025 difficile, marquée par une série de warnings sur la croissance des ventes et les marges, dans un contexte de changement du comportement des consommateurs, plus sensibles aux prix malgré une fréquentation en hausse. Le marché a sanctionné la perte de momentum d'une ancienne valeur de croissance, une concurrence accrue et des incertitudes liées à la stratégie et au leadership. Sodexo (-45%) : le groupe a payé cash le ralentissement de son activité en Amérique du Nord, avec une croissance organique sous pression et une visibilité dégradée sur ses marges. Les analystes estiment qu'il faudra de lourds investissements pour redresser la barre, sous la houlette d'un nouveau dirigeant. Le plan de transformation n'a pas encore été dévoilé. Wolters Kluwer (-45%) : valeur défensive par excellence, l’éditeur est rattrapé par les inquiétudes liées à l’IA, perçue comme une menace potentielle sur ses activités à forte valeur ajoutée. Le management s'est employé à démontrer que ses propres solutions IA et son statut de tiers de confiance en font un acteur incontournable, mais les craintes ont pris le dessus en 2025. Diageo (-37%) : année noire pour les spiritueux, pénalisés par le ralentissement de la demande, la dégradation du mix produit et l'irruption des médicaments anti-obésité, qui modifient les goûts et les besoins des consommateurs. Il faut aussi souligner que les entreprises agroalimentaires ont dû renoncer au stratagème consistant à passer des hausses de prix importantes sous couvert d'inflation galopante, comme cela avait été le cas post-covid.