|Tops / Flops de la semaine
Tops :
Oracle +25,51 % : le géant des bases de données et du cloud a vu son carnet de commandes s’envoler grâce à un méga-contrat signé avec OpenAI. Ces nouvelles perspectives redéfinissent son potentiel de croissance et Oracle est désormais vu comme un acteur incontournable de la course mondiale à la puissance de calcul pour l’IA générative.
Alibaba +14,37 % : le géant chinois du commerce en ligne prend des initiatives pour renforcer sa place dans l'explosion de la thématique de l’intelligence artificielle en Chine, notamment via l'utilisation de puces conçues en interne.
Anglo American +12,21 % : le groupe minier britannique a officialisé sa fusion avec le canadien Teck Resources dans une opération de 53 milliards de dollars qui donnera naissance à l’un des cinq plus grands producteurs mondiaux de cuivre. Le nouvel ensemble sera baptisé Anglo Teck et vise près de 800 millions de dollars de synergies par an. Les actionnaires d’Anglo recevront un dividende exceptionnel.
BAE Systems+11,48 % : le groupe de défense britannique va collaborer avec Thales pour livrer un sonar sous-marin au Royaume-Uni. Les valeurs de la défense européenne bénéficient aussi d’un regain de tensions, alors que des drones russes ont visé la Pologne.
Buzzi +9,76 % : JPMorgan est passé de neutre à surpondérer sur la valeur, avec un objectif de cours relevé. La banque américaine cite l’amélioration des fondamentaux du ciment européen et la forte exposition à l’Allemagne.
Inditex +9,82 % : le plus grand détaillant mondial coté dans la fast fashion a été pénalisé par les effets de change au deuxième trimestre. Mais la direction est optimiste puisque les ventes depuis le mois dernier repartent sur une croissance à deux chiffres. Les investisseurs misent sur une fin d'année prometteuse.
Flops:
Synopsys -28,87 % : le spécialiste des logiciels de conception de puces a déçu ses investisseurs avec des objectifs revus à la baisse. L’entreprise pâtit du ralentissement de son activité en Chine, pénalisée par les restrictions américaines, et des retards dans sa division IP qui fournit des préfabriqués de circuits intégrables dans les puces. La direction a reconnu des erreurs stratégiques et va procéder à une réorganisation avec notamment une réduction de 10% des effectifs.
Chewy -18,12 % : le spécialiste de la vente en ligne de produits pour animaux a présenté des chiffres trimestriels solides et a relevé ses prévisions pour cette année. Malgré cette dynamique, le groupe reste prudent pour le reste de l’année en raison d’un marché animalier attentiste et des incertitudes macroéconomiques. A plus de 70 fois les bénéfices annuels, la valorisation devient difficile à justifier.
Associated British Foods -11,32 % : le propriétaire de Primark a présenté des résultats contrastés. La croissance progresse au Royaume-Uni et aux Etats-Unis mais reste globalement freinée par un climat de consommation timide en Europe. Dans l’agroalimentaire, les activités d’ingrédients tirent leur épingle du jeu mais la branche sucre continue de peser sur l’ensemble à cause des prix bas et de la fermeture de l’usine de bioéthanol située près de Hull.
Nexi -11,68 % : le prestataire italien de services de paiement a été sanctionné après une note de Barclays qui réduit son objectif de cours en évoquant des risques de plus en plus importants sur le marché domestique à cause des mutations industrielles et de la concurrence de nouveaux acteurs.
LSEG -6,88 % : l’opérateur de la Bourse de Londres continue de souffrir du ralentissement de la croissance de ses revenus d’abonnement constaté lors de la publication des chiffres trimestriels fin juillet dernier. La demande en données reste toutefois soutenue par l’essor de l’IA, du cloud et de la régulation. De nouveaux produits devraient aider lors de ce second semestre.
|Matières premières
Energie : Deux forces s'opposent sur l'évolution des prix du brut. D'abord, un mouvement structurel, celui de l'abondance de l'offre et de ses conséquences sur les prix, une dynamique mise en lumière une nouvelle fois par l'Agence internationale de l'Energie, qui évoque dans son dernier rapport un surplus record d'ici 2026. Ce dernier est principalement lié au retour de l'offre de l'OPEP+, qui ouvre les vannes de sa production, et à une croissance modérée de la demande en pétrole, notamment en Chine. Mais en face, les tensions géopolitiques et les menaces de sanctions économiques sur la Russie et les acheteurs de son pétrole viennent contrebalancer la pression baissière sur les prix. Moscou traîne des pieds pour négocier avec l'Ukraine, ce qui devrait inciter l'Union européenne et les Etats-Unis à intensifier les sanctions contre le pétrole russe. Au niveau des prix, le Brent s'échange autour de 67,50 USD, son prix est donc plutôt stable en données hebdomadaires. Le WTI se négocie quant à lui autour de 63,40 USD le baril.
Métaux : L'or a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. En cause, sa forme olympique et ses records qui ne cessent de tomber. Le métal doré profite de l'appétit des banques centrales, comme celle de la Chine, qui en accumule dans ses réserves afin de diversifier ses réserves de change. Autre moteur haussier, les perspectives de réductions des taux d'intérêt de la Fed, qui stimulent les prix de l'once d'or, qui a atteint un plus haut cette semaine à 3674 USD. On change de compartiment avec les métaux industriels mais la trajectoire reste la même : elle est haussière. Le cuivre a atteint son prix le plus élevé en plus de cinq mois, atteignant 10068 USD la tonne sur le London Metal Exchange (prix cash). Ce rebond est principalement alimenté par les espoirs de baisses de taux d'intérêt aux États-Unis et des inquiétudes quant à des perturbations de l'offre, notamment en Indonésie et au Pérou.
Produits agricoles : Le cours du blé broie toujours du noir à Chicago. La tendance de fond demeure baissière en raison d'une offre abondante. Le boisseau de blé s'échange autour de 518 cents (contrat échéance décembre 2025). Le boisseau de maïs à livraison décembre 2025 progresse en revanche à 421 cents.
|Macroéconomie
Macro : Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les actions, qui baissent souvent en septembre, ont pris le contrepied cette année. La saisonnalité semble n'avoir que peu d’effets face à la quasi-certitude d’une baisse de taux dès la semaine prochaine. Il faut dire que les données en provenance du marché du travail américain montrent des signes de faiblesse, reléguant à l’arrière-plan les craintes liées à l’inflation. De son double mandat plein-emploi et maîtrise de l’inflation, la Réserve fédérale préfère désormais mettre l’accent sur le premier, histoire de ne pas être taxée d’être toujours en retard d’une guerre. Les rendements obligataires l’ont bien compris, car même le 10 ans recule. Il teste cependant un seuil important autour des 3,50%, qu’il sera bien délicat d’enfoncer directement. Pas de quoi paniquer les indices-actions qui volent de records en records, du moins de l’autre côté de l’Atlantique. En attendant la décision de la Fed le 17, les investisseurs préfèrent regarder le verre à moitié plein.
Crypto : Le bitcoin (BTC) poursuit sur la lancée de la semaine dernière avec une progression de +3,5% depuis lundi et se retrouve à plus de 115 000 dollars. Cette hausse s’explique par un retour massif de flux entrants dans les ETF Bitcoin spot. Plus de 1,6 milliard de dollars d’entrées nettes ont été enregistrés dans ces produits boursiers depuis le début de la semaine. L’encours total des ETF Bitcoin spot atteint désormais 149 milliards de dollars, soit 6,57 % des bitcoins en circulation, dont près de 40 % sont captés par l’IBIT de BlackRock. En revanche, les investisseurs s’inquiètent davantage pour les entreprises qui ont accumulé des bitcoins dans leur trésorerie et qui en ont fait une véritable stratégie d’entreprise. Leurs cours boursiers chutent depuis un mois, à l’image de Strategy (-17%) ou Metaplanet (-33%). Les autres principales cryptomonnaies suivent la tendance du bitcoin : l’ether (ETH) progresse de +4,77%, Solana (SOL) bondit de +15,5% et XRP (XRP) avance de +5,7%.
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.