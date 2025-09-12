Tops : Oracle +25,51% : le géant des bases de données et du cloud a vu son carnet de commandes s’envoler grâce à un méga-contrat signé avec OpenAI. Ces nouvelles perspectives redéfinissent son potentiel de croissance et Oracle est désormais vu comme un acteur incontournable de la course mondiale à la puissance de calcul pour l’IA générative. Alibaba +14,37% : le géant chinois du commerce en ligne prend des initiatives pour renforcer sa place dans l'explosion de la thématique de l’intelligence artificielle en Chine, notamment via l'utilisation de puces conçues en interne. Anglo American +12,21% : le groupe minier britannique a officialisé sa fusion avec le canadien Teck Resources dans une opération de 53 milliards de dollars qui donnera naissance à l’un des cinq plus grands producteurs mondiaux de cuivre. Le nouvel ensemble sera baptisé Anglo Teck et vise près de 800 millions de dollars de synergies par an. Les actionnaires d’Anglo recevront un dividende exceptionnel. BAE Systems+11,48% : le groupe de défense britannique va collaborer avec Thales pour livrer un sonar sous-marin au Royaume-Uni. Les valeurs de la défense européenne bénéficient aussi d’un regain de tensions, alors que des drones russes ont visé la Pologne. Buzzi +9,76% : JPMorgan est passé de neutre à surpondérer sur la valeur, avec un objectif de cours relevé. La banque américaine cite l’amélioration des fondamentaux du ciment européen et la forte exposition à l’Allemagne. Inditex +9,82% : le plus grand détaillant mondial coté dans la fast fashion a été pénalisé par les effets de change au deuxième trimestre. Mais la direction est optimiste puisque les ventes depuis le mois dernier repartent sur une croissance à deux chiffres. Les investisseurs misent sur une fin d'année prometteuse. Flops: Synopsys -28,87% : le spécialiste des logiciels de conception de puces a déçu ses investisseurs avec des objectifs revus à la baisse. L’entreprise pâtit du ralentissement de son activité en Chine, pénalisée par les restrictions américaines, et des retards dans sa division IP qui fournit des préfabriqués de circuits intégrables dans les puces. La direction a reconnu des erreurs stratégiques et va procéder à une réorganisation avec notamment une réduction de 10% des effectifs. Chewy -18,12% : le spécialiste de la vente en ligne de produits pour animaux a présenté des chiffres trimestriels solides et a relevé ses prévisions pour cette année. Malgré cette dynamique, le groupe reste prudent pour le reste de l’année en raison d’un marché animalier attentiste et des incertitudes macroéconomiques. A plus de 70 fois les bénéfices annuels, la valorisation devient difficile à justifier. Associated British Foods -11,32% : le propriétaire de Primark a présenté des résultats contrastés. La croissance progresse au Royaume-Uni et aux Etats-Unis mais reste globalement freinée par un climat de consommation timide en Europe. Dans l’agroalimentaire, les activités d’ingrédients tirent leur épingle du jeu mais la branche sucre continue de peser sur l’ensemble à cause des prix bas et de la fermeture de l’usine de bioéthanol située près de Hull. Nexi -11,68% : le prestataire italien de services de paiement a été sanctionné après une note de Barclays qui réduit son objectif de cours en évoquant des risques de plus en plus importants sur le marché domestique à cause des mutations industrielles et de la concurrence de nouveaux acteurs. LSEG -6,88% : l’opérateur de la Bourse de Londres continue de souffrir du ralentissement de la croissance de ses revenus d’abonnement constaté lors de la publication des chiffres trimestriels fin juillet dernier. La demande en données reste toutefois soutenue par l’essor de l’IA, du cloud et de la régulation. De nouveaux produits devraient aider lors de ce second semestre.