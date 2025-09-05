|Tops / Flops de la semaine
Tops:
Ciena +24,18% : l'éditeur de logiciels et de services a annoncé des résultats en bénéfices et en revenus supérieurs aux attentes et a dévoilé un plan de réduction de 4 à 5% de ses effectifs, tout en prévoyant une poursuite de la croissance et une amélioration des marges.
Fresnillo +18,46% : le groupe minier britannique est l'un des supports préférés des investisseurs pour s'exposer au rallye haussier de l'or et de l'argent. L'once d'or a progressé de 35% en 2025, pendant que celle d'argent grimpait de plus de 40%.
Currys +14,6% : la chaîne d'électronique et d'électroménager britannique a surpris les analystes avec de solides performances trimestrielles et un rachat d'action inattendu. Un réveil qui permet au titre de revenir sur ses meilleurs niveaux depuis la fin 2021.
Figma -21,94% : l'action du créateur de logiciel de design est à son plus bas niveau depuis son introduction en bourse en juillet, malgré des revenus supérieurs aux prévisions dans son premier rapport de résultats, les investisseurs réagissant à la volatilité après une envolée initiale de 250% suivie d’un fort repli.
CoreWeave -13,54% : des initiés majeurs, dont Magnetar Financial, ont vendu pour des centaines de millions de dollars d’actions après l’expiration de la période de blocage post-IPO, suscitant l’inquiétude des investisseurs malgré une forte croissance des revenus dans le marché en plein essor de l’IA.
Temenos -16,39% : la société suisse a annoncé le départ immédiat de son directeur général Jean-Pierre Brulard, une décision inattendue qui a fait chuter l'action. Le directeur financier Takis Spiliopoulos assurera l'intérim, tandis que les objectifs financiers restent confirmés.
Jet2 -10,57% : la compagnie low-cost a fait savoir que son bénéfice opérationnel annuel sera proche du bas de la fourchette prévue, entre 449 et 496 millions de livres, en raison d'une visibilité limitée sur les réservations. Des places restent disponibles à la vente pour l'été et l'hiver.
D'Ieteren -13,88% : le groupe belge a vu son bénéfice ajusté avant impôts chuter de 22,7% au premier semestre, affecté par le ralentissement du marché automobile belge et le refinancement de sa dette. Le groupe confirme néanmoins ses prévisions annuelles, porté par sa filiale Belron (mieux connue en France via sa marque Carglass) malgré un léger repli.
Sanofi -5,91% : semaine compliquée pour le laboratoire français, qui a coulé après avoir pourtant annoncé un succès en phase III avec l'amlitélimab dans la dermatite atopique. Le candidat-médicament a atteint tous les critères d’évaluation principaux et secondaires clés dans l’étude de phase III COAST 1 menée chez des adultes et des adolescents. Oui, mais voilà, les taux de réponse sont un peu décevants par rapport au placebo, menaçant le potentiel de blockbuster du candidat.
|Matières premières
Pétrole. L'or noir a enchaîné une troisième séance de baisse vendredi, pénalisé par la hausse surprise des stocks américains et des rumeurs d’augmentation de la production au sein de l’OPEP+. Le Brent et le WTI reculent d'environ 2% sur la semaine, respectivement à 66,20 et 61,70 USD. Le marché reste toutefois soutenu par les tensions géopolitiques et les risques pesant sur l'offre mondiale.
Métaux précieux. L'or a signé un nouveau record à 3560 USD l'once cette semaine, pour ce qui s'annonce comme la meilleure performance hebdomadaire du métal précieux en trois mois. Sa hausse atteint 35% depuis le 1er janvier. L'argent n'est pas en reste, à 40,65 USD l'once en fin de semaine, pour une progression de 41% en 2025. Les métaux précieux profitent des perspectives de baisse de taux et d'affaiblissement du dollar.
Métaux industriels. Cette semaine, focus sur les prix du cuivre, solides grâce à un dollar plus faible, des espoirs de reprise en Chine et l'anticipation d'une baisse des taux américains. Le contrat LME à trois mois s'échangeait autour de 9 939 USD la tonne vendredi, proche de son sommet de cinq mois. L'offre reste contrainte, notamment en Asie, où JX Advanced Metals envisage de réduire sa production. D'autres métaux industriels comme l'aluminium, le zinc et l'étain ont également progressé sur le LME en fin de semaine.
Matières premières agricoles. Les cours du blé et du soja à Chicago ont rebondi en fin de semaine, après un repli des ventes des producteurs, même si les deux contrats restent en baisse sur la semaine. Le blé a gagné 0,7% à 5,23 USD le boisseau, mais perd 2,1% sur la semaine, tandis que le soja a progressé de 0,2% à 10,35 USD, affichant un deuxième repli hebdomadaire consécutif. Les exportations brésiliennes de soja sont en forte hausse, accentuant les difficultés des Etats-Unis à écouler leurs stocks sans la Chine.
|Macroéconomie
Macro : Cette fois c’est sûr. Les derniers rapports sur l’emploi aux Etats-Unis pointent tous en faveur d’un ralentissement. Le dernier en date sur les créations d’emplois a entériné les informations préalablement distillées par l’enquête JOLTS puis par les données ADP. L’Amérique du président Trump n’a créé "que" 22 000 emplois en août contre une prévision de 73 000. La réaction sur le rendement du 2 ans ne s’est pas faite attendre : avec une chute de 10 points de base à 3.49%, il entérine du même coup un assouplissement monétaire lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale. La question est maintenant de savoir si cette détente est le début d’un nouveau cycle d’assouplissement monétaire. En attendant, le dollar trébuche, les indices actions progressent et l’or continue d'enchaîner les records.
Crypto : Le bitcoin (BTC) rebondit de 4,5% depuis lundi et efface les pertes de la semaine dernière, évoluant désormais à environ 10 000 dollars sous son sommet historique d’août. Traditionnellement, septembre est un mois défavorable pour le BTC : depuis 2013, il affiche une performance moyenne de -3,19%, soit le plus mauvais mois de l’année pour la cryptomonnaie. Mais cette fois, la perspective d’une baisse des taux directeurs aux États-Unis pourrait changer la donne, l’histoire ayant montré que ce type de décision a toujours été favorable au bitcoin. Réponse en fin de mois. Du côté des autres cryptos, l’ether (ETH) stagne autour de 4 450 dollars, Solana (SOL) gagne 4,5%, tandis que le Binance Coin (BNB) reste figé à 850 dollars.
|Les articles de la semaine
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.