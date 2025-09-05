Tops:



United Therapeutics +31,42% : l'action de la biotech a bondi après que son Tyvaso nébulisé a montré une forte efficacité dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique, entraînant également une hausse des titres de ses rivaux Insmed et Liquidia. Ciena +24,18% : l'éditeur de logiciels et de services a annoncé des résultats en bénéfices et en revenus supérieurs aux attentes et a dévoilé un plan de réduction de 4 à 5% de ses effectifs, tout en prévoyant une poursuite de la croissance et une amélioration des marges. Fresnillo +18,46% : le groupe minier britannique est l'un des supports préférés des investisseurs pour s'exposer au rallye haussier de l'or et de l'argent. L'once d'or a progressé de 35% en 2025, pendant que celle d'argent grimpait de plus de 40%. Currys +14,6% : la chaîne d'électronique et d'électroménager britannique a surpris les analystes avec de solides performances trimestrielles et un rachat d'action inattendu. Un réveil qui permet au titre de revenir sur ses meilleurs niveaux depuis la fin 2021.



MFE +7,4% : le géant italien des médias a pris le contrôle de ProSiebenSat, devenant ainsi le premier diffuseur gratuit d'Europe, avec un chiffre d'affaires combiné de 6,8 milliards d'euros. Cette opération s'inscrit dans sa stratégie de consolidation européenne face aux géants du streaming.



Flops:

Figma -21,94% : l'action du créateur de logiciel de design est à son plus bas niveau depuis son introduction en bourse en juillet, malgré des revenus supérieurs aux prévisions dans son premier rapport de résultats, les investisseurs réagissant à la volatilité après une envolée initiale de 250% suivie d’un fort repli. CoreWeave -13,54% : des initiés majeurs, dont Magnetar Financial, ont vendu pour des centaines de millions de dollars d’actions après l’expiration de la période de blocage post-IPO, suscitant l’inquiétude des investisseurs malgré une forte croissance des revenus dans le marché en plein essor de l’IA. Temenos -16,39% : la société suisse a annoncé le départ immédiat de son directeur général Jean-Pierre Brulard, une décision inattendue qui a fait chuter l'action. Le directeur financier Takis Spiliopoulos assurera l'intérim, tandis que les objectifs financiers restent confirmés. Jet2 -10,57% : la compagnie low-cost a fait savoir que son bénéfice opérationnel annuel sera proche du bas de la fourchette prévue, entre 449 et 496 millions de livres, en raison d'une visibilité limitée sur les réservations. Des places restent disponibles à la vente pour l'été et l'hiver. D'Ieteren -13,88% : le groupe belge a vu son bénéfice ajusté avant impôts chuter de 22,7% au premier semestre, affecté par le ralentissement du marché automobile belge et le refinancement de sa dette. Le groupe confirme néanmoins ses prévisions annuelles, porté par sa filiale Belron (mieux connue en France via sa marque Carglass) malgré un léger repli. Sanofi -5,91% : semaine compliquée pour le laboratoire français, qui a coulé après avoir pourtant annoncé un succès en phase III avec l'amlitélimab dans la dermatite atopique. Le candidat-médicament a atteint tous les critères d’évaluation principaux et secondaires clés dans l’étude de phase III COAST 1 menée chez des adultes et des adolescents. Oui, mais voilà, les taux de réponse sont un peu décevants par rapport au placebo, menaçant le potentiel de blockbuster du candidat.

