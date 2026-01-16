|Tops / Flops de la semaine
Tops
Klöckner +31,9 % : le groupe allemand a accepté un rapprochement par rachat avec Worthington Steel. L'Américain va proposer 11 EUR par action Klöckner. Le prix ne devrait pas causer de problème : les quatre analystes qui suivent le titre avaient des objectifs compris entre 6,15 et 10 EUR.
Oxford Biomedica +12,6% : la société britannique a confirmé, en milieu de semaine, avoir été approchée pour un rachat par le grand fonds suédois EQT. Une offre en numéraire pourrait voir le jour d'ici au 11 février, date butoir pour l'initiateur, qui a déjà été retoqué une fois.
TKMS +18,79 % : le chantier naval militaire allemand profite de l'engouement global pour la défense et de la perspective d'un gain de contrat. Les discussions entre l'Allemagne et l'Inde devraient permettre à TKMS de signer une commande pour six sous-marins d'une valeur de huit milliards d'euros, qui seront construits en Inde.
Eutelsat +16,65 % : il a suffi que le groupe commande 340 petits satellites en orbite basse à Airbus pour que la spéculation reprenne sur le rôle stratégique de l'opérateur dans la souveraineté satellitaire européenne.
BE Semiconductor +14,43 % : les fabricants de machines pour la production de semiconducteurs ont été dopés par les plans d'investissement colossaux du leader de la production de puces, TSMC. VAT Group, ASML ou ASM International font partie des principales hausses de la semaine.
Eramet +11,9 % : le groupe profite d'un environnement favorable pour le secteur minier, entre appétit mondial pour les matières premières et opérations de consolidation (Rio Tinto et Glencore étudient à nouveau une fusion). Le rebond des prix du lithium fait aussi son office. En effet, le lithium représente pour Eramet "plus de 30% des actifs bruts et constitue le plus important investissement stratégique de croissance en cours de l'entreprise", note AlphaValue.
Ipsen +5,57 % : la FDA a accordé à son médicament IPN60340 la désignation de "thérapie innovante" dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë inéligible. "Ipsen n'a jamais vraiment partagé les données de ce projet, car il s'agissait d'un projet récent, et en phase de développement I/II, mais cette annonce est positive et montre que la politique d'accords d'Ipsen non seulement enrichit le pipeline, mais aussi porte ses fruits", souligne Oddo BHF. Une bonne surprise, donc.
Flops
Vusion -25,61 % : le groupe français spécialisé dans l'étiquetage électronique a subi une lourde série baissière. En début de semaine, le bureau d'études BNP Paribas Exane est passé de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 275 à 210 EUR. Par le passé, le groupe a été ciblé par des vendeurs à découvert, même si leurs accusations sont en grande majorité restées lettre morte.
Dunelm -19% : le vendeur de meubles britannique a lancé un avertissement après de mauvaises ventes de fin d'année. Le titre a décroché de près de 20% sur la seule séance de jeudi. Dans le sillage de l'annonce, Panmure Liberum a dégradé son conseil de neutre à vendre en ramenant sa valorisation de 1130 à 995 GBX.
Pearson -8% : l'éditeur a annoncé des résultats financiers pour l'exercice 2025 conformes aux prévisions, mais a légèrement revu à la baisse ses objectifs. La première impression positive a été remplacée par un certain scepticisme, qui a envoyé le titre en baisse.
Pluxee -10,05 % : AlphaValue a largement taillé dans son objectif de cours sur le dossier, en ramenant de 29,40 à 21 EUR son objectif de cours, pour intégrer l'évolution défavorable de la réglementation au Brésil. Pour autant, le bureau d'études garde un biais positif à long terme. Le dossier suscite toutefois toujours de la prudence : 2 avis positifs seulement sur 13 chez les analystes.
Sika -8,97 % : le groupe suisse a réalisé un chiffre d'affaires annuel en modeste croissance, tout en prévenant le marché que ses marges ne seront pas à la hauteur des attentes. Les bons connaisseurs du dossier craignent que cet accroc ne remette en cause les objectifs de moyen terme.
Compagnie Financière Richemont -8,56 % : le groupe a publié de bonnes ventes trimestrielles, mais a payé sa franchise sur la pression existant sur ses marges à cause de la hausse du prix des matières premières. "Malgré un trimestre solide, nous restons prudents compte tenu de l'exposition de Richemont au secteur horloger, qui est une catégorie de luxe structurellement plus faible, et de l'incertitude persistante concernant l'allocation du capital", souligne par ailleurs Jefferies.
|Matières premières
Matières premières :
Energie : le marché pétrolier termine la semaine sur une note mitigée après une séquence de forte volatilité. Alors que les cours ont grimpé en début de semaine en raison des tensions géopolitiques, la tendance s'est inversée jeudi. Le baril de Brent de la mer du Nord recule autour de 64,50 USD, tandis que le WTI américain s'échange à environ 59,70 USD. Ce reflux des cours résulte d'un apaisement des craintes concernant l'offre au Moyen-Orient. Donald Trump a affirmé que les violences en Iran avaient cessé, ce qui éloigne la perspective d'une intervention militaire américaine immédiate. Les investisseurs retirent par conséquent la prime de risque qu'ils avaient intégrée face aux menaces pesant sur la production iranienne (3,2 millions de barils par jour) et sur le détroit d'Ormuz. La prime de risque géopolitique s'efface, mais néanmoins, elle ne disparaît pas. L'Ukraine continue de cibler les infrastructures énergétiques russes, notamment des plateformes en mer Caspienne. Parallèlement, Washington envisage de durcir les sanctions contre les pays importateurs d'énergie russe. Au Venezuela, les États-Unis maintiennent une pression maximale sur Caracas. Les forces américaines ont saisi un sixième pétrolier, le "Veronica" dans les Caraïbes.
Métaux : l'or et l'argent ont marqué de nouveaux plus hauts avant de reculer en fin de semaine. L'once d'or a atteint un record historique à 4650 USD mercredi. Le métal jaune a profité de son statut de valeur refuge. Les investisseurs s'inquiètent des tensions géopolitiques multiples (Venezuela, Groenland, Iran) et des menaces pesant sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Mais force est de constater que la pression retombe. Le président Donald Trump a adopté un ton plus modéré concernant l'Iran et Jerome Powell. Parallèlement, des chiffres de l'emploi américain plus solides que prévu ont renforcé le dollar, ce qui pèse sur l’or libellé en billets verts. Concernant l’argent, La volatilité se maintient à des niveaux très importants. L’argent a bondi jusqu'à un record de 93,50 USD l'once, avant de chuter brutalement pour revenir vers 88,50 USD. Le métal gris affiche une performance remarquable avec une hausse de 20% depuis le début de l'année. Enfin, sur le London Metal Exchange (LME), le cuivre a touché un record à 13 407 USD mercredi, avant de corriger vers 13 100 dollars.
Produits agricoles : Le dernier rapport du département américain de l'Agriculture (USDA) a pesé sur les cours. L'agence a révisé à la hausse ses estimations de production et de stocks pour la campagne 2025/2026, confirmant un marché bien approvisionné. Le blé cède du terrain à 515 cents, tout comme le maïs à 421 cents le boisseau (contrats échéance mars 2026).
|Macroéconomie
Macro : Les soutiens structurels à la croissance ont toujours cours : stimulus budgétaire en approche, Fed en cycle de baisse de taux et Quantitative Easing explicite, le tout aidé par de forts gains de productivité. La consommation reste solide malgré un marché du travail qui stagne, sans toutefois montrer des signes de franche dégradation. Après l’effet temporaire lié aux droits de douane, l’inflation américaine revient vers la cible des 2,6-2,7%, avec un reflux progressif des loyers réels. Seule potentielle ombre au tableau, les élections de mi-mandat pourraient générer de la volatilité avec un risque de correction non négligeable, amplifié par les initiatives politiques de Trump. Malgré tout, les rendements obligataires sont stables, à l’image du 10 ans américain toujours inscrit à l’intérieur d’une étroite fourchette comprise entre 4,10% et 4,20%.
Crypto : Le bitcoin s’envole de 5% cette semaine et repasse au-dessus de la barre des 95 000 USD. Un emballement qui se reflète directement dans les ETF Bitcoin spot aux États-Unis : plus de 1,7 MrdUSD de flux nets entrants ont été enregistrés sur la semaine, un niveau qui n’avait plus été observé depuis octobre 2025. À l’origine de cette hausse, plusieurs catalyseurs. Morgan Stanley a déposé des dossiers auprès de la SEC en vue de lancer des ETF bitcoin et Solana au comptant. Une première tentative pour une grande banque d’investissement. De son côté, MSCI a renoncé, pour l’instant, à exclure de ses grands indices les entreprises fortement exposées aux cryptomonnaies, comme Strategy. Ces annonces ont ravivé la spéculation haussière sur le bitcoin et, par ricochet, sur l’ensemble du marché crypto : l’ether (ETH) progresse de 5,7% depuis lundi, Solana (SOL) de 2,3%, tandis que le Binance Coin (BNB) affiche une hausse de 3,23%.
|Les articles de la semaine
|
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.