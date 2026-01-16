Tops Klöckner +31,9 % : le groupe allemand a accepté un rapprochement par rachat avec Worthington Steel. L'Américain va proposer 11 EUR par action Klöckner. Le prix ne devrait pas causer de problème : les quatre analystes qui suivent le titre avaient des objectifs compris entre 6,15 et 10 EUR. Oxford Biomedica +12,6% : la société britannique a confirmé, en milieu de semaine, avoir été approchée pour un rachat par le grand fonds suédois EQT. Une offre en numéraire pourrait voir le jour d'ici au 11 février, date butoir pour l'initiateur, qui a déjà été retoqué une fois. TKMS +18,79 % : le chantier naval militaire allemand profite de l'engouement global pour la défense et de la perspective d'un gain de contrat. Les discussions entre l'Allemagne et l'Inde devraient permettre à TKMS de signer une commande pour six sous-marins d'une valeur de huit milliards d'euros, qui seront construits en Inde. Eutelsat +16,65 % : il a suffi que le groupe commande 340 petits satellites en orbite basse à Airbus pour que la spéculation reprenne sur le rôle stratégique de l'opérateur dans la souveraineté satellitaire européenne. BE Semiconductor +14,43 % : les fabricants de machines pour la production de semiconducteurs ont été dopés par les plans d'investissement colossaux du leader de la production de puces, TSMC. VAT Group, ASML ou ASM International font partie des principales hausses de la semaine. Eramet +11,9 % : le groupe profite d'un environnement favorable pour le secteur minier, entre appétit mondial pour les matières premières et opérations de consolidation (Rio Tinto et Glencore étudient à nouveau une fusion). Le rebond des prix du lithium fait aussi son office. En effet, le lithium représente pour Eramet "plus de 30% des actifs bruts et constitue le plus important investissement stratégique de croissance en cours de l'entreprise", note AlphaValue. Ipsen +5,57 % : la FDA a accordé à son médicament IPN60340 la désignation de "thérapie innovante" dans le traitement de première intention de la leucémie myéloïde aiguë inéligible. "Ipsen n'a jamais vraiment partagé les données de ce projet, car il s'agissait d'un projet récent, et en phase de développement I/II, mais cette annonce est positive et montre que la politique d'accords d'Ipsen non seulement enrichit le pipeline, mais aussi porte ses fruits", souligne Oddo BHF. Une bonne surprise, donc. Flops Vusion -25,61 % : le groupe français spécialisé dans l'étiquetage électronique a subi une lourde série baissière. En début de semaine, le bureau d'études BNP Paribas Exane est passé de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 275 à 210 EUR. Par le passé, le groupe a été ciblé par des vendeurs à découvert, même si leurs accusations sont en grande majorité restées lettre morte. Dunelm -19% : le vendeur de meubles britannique a lancé un avertissement après de mauvaises ventes de fin d'année. Le titre a décroché de près de 20% sur la seule séance de jeudi. Dans le sillage de l'annonce, Panmure Liberum a dégradé son conseil de neutre à vendre en ramenant sa valorisation de 1130 à 995 GBX. Pearson -8% : l'éditeur a annoncé des résultats financiers pour l'exercice 2025 conformes aux prévisions, mais a légèrement revu à la baisse ses objectifs. La première impression positive a été remplacée par un certain scepticisme, qui a envoyé le titre en baisse. Pluxee -10,05 % : AlphaValue a largement taillé dans son objectif de cours sur le dossier, en ramenant de 29,40 à 21 EUR son objectif de cours, pour intégrer l'évolution défavorable de la réglementation au Brésil. Pour autant, le bureau d'études garde un biais positif à long terme. Le dossier suscite toutefois toujours de la prudence : 2 avis positifs seulement sur 13 chez les analystes. Sika -8,97 % : le groupe suisse a réalisé un chiffre d'affaires annuel en modeste croissance, tout en prévenant le marché que ses marges ne seront pas à la hauteur des attentes. Les bons connaisseurs du dossier craignent que cet accroc ne remette en cause les objectifs de moyen terme. Compagnie Financière Richemont -8,56 % : le groupe a publié de bonnes ventes trimestrielles, mais a payé sa franchise sur la pression existant sur ses marges à cause de la hausse du prix des matières premières. "Malgré un trimestre solide, nous restons prudents compte tenu de l'exposition de Richemont au secteur horloger, qui est une catégorie de luxe structurellement plus faible, et de l'incertitude persistante concernant l'allocation du capital", souligne par ailleurs Jefferies.