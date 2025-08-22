Tops : Dayforce +30,86 % : le fournisseur de logiciels RH annonce être en discussions avancées pour un rachat par le fonds de capital-investissement Thoma Bravo, sur la base d’un prix de 70 dollars par action. Vestas +19,9 % : le numéro un mondial de l’éolien bénéficie, comme tout le secteur, d’un nouveau cadre fiscal américain plus clair et surtout plus favorable que prévu, notamment sur les crédits d’impôts. Novo Nordisk +11,66 % : le groupe danois tente de sortir la tête de l’eau en Bourse grâce à plusieurs bonnes nouvelles, dont le feu vert de la FDA pour le Wegovy et le traitement de la stéatohépatite métabolique (MASH).



Palo Alto Networks +4,96 %: l'entreprise a posté de solides résultats au quatrième trimestre et des prévisions 2026 supérieures aux attentes, rassurant les investisseurs sur la solidité de la croissance malgré l’acquisition de CyberArk pour 25 MdsUSD.



UnitedHealth +1,12 %: l'apport d'1,57 milliard de dollars de Berkshire Hathaway dans UnitedHealth a dopé le titre. Un investissement typique de Warren Buffett, qui a pour habitude d'acheter des sociétés de qualité temporairement délaissées par le marché.

Flops :



WH Smith -34,23 % : la chaîne de librairies et kiosques britannique révise à la baisse ses prévisions annuelles après qu’un audit externe ait découvert une surestimation de ses résultats en Amérique du Nord, son deuxième marché. Le titre a toutefois limité ses pertes en fin de semaine. CTS Eventim -16,59 % : le leader européen de la billetterie et de l’organisation d’évènements souffre après la publication de ses résultats semestriels. Le groupe fait face à une hausse de ses coûts, liée au contexte macro-économique et aux surcoûts d'intégration de ses récentes acquisitions. L'EBITDA ressort 23% sous les prévisions des analystes.



Palantir -10,4 %: l'action a reculé cette semaine, effaçant ses récents records malgré des résultats solides et une croissance portée par l’IA, les investisseurs s’inquiétant de valorisations jugées excessives par rapport aux autres géants technologiques.

Alcon -6,72 % : le spécialiste de l'ophtalmologie abaisse ses prévisions pour la deuxième fois de l'année. Bien positionné sur son marché, le groupe pâtit tout de même d'un contexte morose pour la chirurgie ophtalmique et de l’impact des droits de douane ce trimestre. Walmart -3,17 % : pour la première fois en 13 trimestres, le géant de la distribution a publié un bénéfice par action inférieur aux attentes. Une habitude rompue à cause de coûts exceptionnels.



Applied Materials +0,45 %: l'entreprise publie des prévisions très décevantes pour le quatrième trimestre, malgré un troisième trimestre meilleur que prévu. La direction a pointé la volatilité de la demande en Chine, le calendrier des fonderies et un environnement macroéconomique incertain.

