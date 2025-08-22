|Tops / Flops de la semaine
Tops :
Dayforce +30,86% : le fournisseur de logiciels RH annonce être en discussions avancées pour un rachat par le fonds de capital-investissement Thoma Bravo, sur la base d’un prix de 70 dollars par action.
Vestas +19,9% : le numéro un mondial de l’éolien bénéficie, comme tout le secteur, d’un nouveau cadre fiscal américain plus clair et surtout plus favorable que prévu, notamment sur les crédits d’impôts.
Novo Nordisk +11,66% : le groupe danois tente de sortir la tête de l’eau en Bourse grâce à plusieurs bonnes nouvelles, dont le feu vert de la FDA pour le Wegovy et le traitement de la stéatohépatite métabolique (MASH).
Flops :
CTS Eventim -16,59% : le leader européen de la billetterie et de l’organisation d’évènements souffre après la publication de ses résultats semestriels. Le groupe fait face à une hausse de ses coûts, liée au contexte macro-économique et aux surcoûts d'intégration de ses récentes acquisitions. L'EBITDA ressort 23% sous les prévisions des analystes.
Alcon -6,72% : le spécialiste de l'ophtalmologie abaisse ses prévisions pour la deuxième fois de l'année. Bien positionné sur son marché, le groupe pâtit tout de même d'un contexte morose pour la chirurgie ophtalmique et de l’impact des droits de douane ce trimestre.
Walmart -3,17% : pour la première fois en 13 trimestres, le géant de la distribution a publié un bénéfice par action inférieur aux attentes. Une habitude rompue à cause de coûts exceptionnels.
|Matières premières
Energie : Pas facile d'y voir clair sur l'évolution du pétrole à court terme, qui reste tributaire des discussions sur le conflit en Ukraine. Bien qu'initialement, un certain enthousiasme existait à l'idée d'une rencontre éventuelle entre Zelensky et Poutine, les tensions actuelles, notamment les récentes frappes russes sur l'Ukraine, rendent la probabilité d'un cessez-le-feu plus lointaine. Cette situation pourrait conduire à des sanctions plus sévères sur le pétrole russe, bien qu'encore une fois, l'incertitude persiste sur la position des Etats-Unis envers Moscou. Au niveau des prix, le pétrole a repris de la hauteur. Le Brent s'échange à 67,60 USD tandis que le WTI américain progresse à 63,50 USD.
Métaux : La tonne de cuivre est restée stable cette semaine à Londres, autour de 9724 USD (prix cash). Malgré le sursaut du dollar, les métaux industriels ont bénéficié du bon de PMI manufacturier aux Etats-Unis pour le mois d'août. Du côté de l'offre, les opérateurs optent pour l'attentisme vis-à-vis d'une potentielle réévaluation des prévisions de production par Codelco, en raison d'un accident à la mine El Teniente. Du côté des métaux précieux, l'or a fait du surplace tout au long de la semaine autour de 3330 USD. Là-aussi, les investisseurs font preuve d'attentisme, faute de catalyseurs en amont du symposium de Jackson Hole.
Produits agricoles : Les céréales ont entamé un rebond technique à Chicago, mais la tendance de fond est toujours baissière en raison d'une offre abondante. Le boisseau de blé s'échange autour de 528 cents (contrat échéance décembre 2025). Le boisseau de maïs à livraison décembre 2025 progresse également à 411 cents.
|Macroéconomie
Macro : Parfois, il faut être patient. Malgré quelques statistiques économiques contradictoires publiées aux Etats-Unis, les investisseurs ont adopté la prudence en attendant l’intervention de Jerome Powell à Jackson Hole. Ainsi, les indices américains affichaient des baisses contenues jusqu’à vendredi après-midi. Il aura suffit d’entendre quelques mots magiques pour que tout bascule à la faveur d’un rallye de fin de journée, histoire de tenter de clôturer la semaine dans le vert. Le président de la Réserve fédérale a en effet parlé d’ajustement de la politique monétaire en regard des données sur l’emploi. Traduction : il semble y avoir consensus pour une baisse de taux en septembre.
Crypto : Le bitcoin recule de 4,6% dans le sillage de la baisse des valeurs technologiques américaines. Une tendance qui se reflète directement dans les ETF Bitcoin Spot, lesquels enregistrent plus d’un milliard de dollars de sorties nettes depuis lundi. Des mouvements similaires sont observés sur les principales cryptomonnaies : l’ether (ETH) chute de 4,9% à 4 250 dollars, le XRP glisse de 8,7% à 2,81 dollars, et Solana (SOL) recule de 6,45% à 178 dollars. De son côté, Michael Saylor est revenu sur sa promesse de ne plus émettre d’actions si le titre tombait sous un certain niveau, signe que Strategy a toujours besoin de liquidités, alors même que l’action de la société a perdu plus de 20% depuis son plus haut en novembre, tandis que le bitcoin progresse de 23% sur la même période. Certains investisseurs doutent désormais que la prime historique, qui faisait la force du modèle, ne soit en train de s’éroder.
|Les articles de la semaine
|
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.