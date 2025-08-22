Dans l'attente du discours de Jerome Powell à Jackson Hole, les marchés ont connu une semaine relativement calme. Les places européennes ont tout de même légèrement progressé, tandis que Wall Street a cédé du terrain, pénalisé par une correction des valeurs de la tech.
Variations hebdomadaires*
STOXX EUROPE 600...
561,3  +1,4%
Graphique STOXX EUROPE 600...
S&P 500
6 466,91  +0,27%
Graphique S&P 500
NIKKEI 225
42 576,18  -1,86%
Graphique NIKKEI 225
GOLD
3 371.64 $US  +1,34%
Graphique GOLD
BRENT CRUDE OIL ...
67.74 $US  +3,47%
Graphique BRENT CRUDE OIL ...
EURO / US DOLLAR
1.17 $US  +0,16%
Graphique EURO / US DOLLAR
Tops / Flops de la semaine

Tops :

Dayforce +30,86% : le fournisseur de logiciels RH annonce être en discussions avancées pour un rachat par le fonds de capital-investissement Thoma Bravo, sur la base d’un prix de 70 dollars par action.

Vestas +19,9% : le numéro un mondial de l’éolien bénéficie, comme tout le secteur, d’un nouveau cadre fiscal américain plus clair et surtout plus favorable que prévu, notamment sur les crédits d’impôts.

Novo Nordisk +11,66% : le groupe danois tente de sortir la tête de l’eau en Bourse grâce à plusieurs bonnes nouvelles, dont le feu vert de la FDA pour le Wegovy et le traitement de la stéatohépatite métabolique (MASH).

Palo Alto Networks +4,96%: l'entreprise a posté de solides résultats au quatrième trimestre et des prévisions 2026 supérieures aux attentes, rassurant les investisseurs sur la solidité de la croissance malgré l’acquisition de CyberArk pour 25 MdsUSD.

UnitedHealth +1,12%: l'apport d'1,57 milliard de dollars de Berkshire Hathaway dans UnitedHealth a dopé le titre. Un investissement typique de Warren Buffett, qui a pour habitude d'acheter des sociétés de qualité temporairement délaissées par le marché.

Flops : 

WH Smith -34,23% : la chaîne de librairies et kiosques britannique révise à la baisse ses prévisions annuelles après qu’un audit externe ait découvert une surestimation de ses résultats en Amérique du Nord, son deuxième marché. Le titre a toutefois limité ses pertes en fin de semaine.

CTS Eventim -16,59% : le leader européen de la billetterie et de l’organisation d’évènements souffre après la publication de ses résultats semestriels. Le groupe fait face à une hausse de ses coûts, liée au contexte macro-économique et aux surcoûts d'intégration de ses récentes acquisitions. L'EBITDA ressort 23% sous les prévisions des analystes.

Palantir -10,4%: l'action a reculé cette semaine, effaçant ses récents records malgré des résultats solides et une croissance portée par l’IA, les investisseurs s’inquiétant de valorisations jugées excessives par rapport aux autres géants technologiques.

Alcon -6,72% : le spécialiste de l'ophtalmologie abaisse ses prévisions pour la deuxième fois de l'année. Bien positionné sur son marché, le groupe pâtit tout de même d'un contexte morose pour la chirurgie ophtalmique et de l’impact des droits de douane ce trimestre.

Walmart -3,17% : pour la première fois en 13 trimestres, le géant de la distribution a publié un bénéfice par action inférieur aux attentes. Une habitude rompue à cause de coûts exceptionnels.

Applied Materials +0,45%: l'entreprise publie des prévisions très décevantes pour le quatrième trimestre, malgré un troisième trimestre meilleur que prévu. La direction a pointé la volatilité de la demande en Chine, le calendrier des fonderies et un environnement macroéconomique incertain.

Graphique Matières Premières
Matières premières

Energie : Pas facile d'y voir clair sur l'évolution du pétrole à court terme, qui reste tributaire des discussions sur le conflit en Ukraine. Bien qu'initialement, un certain enthousiasme existait à l'idée d'une rencontre éventuelle entre Zelensky et Poutine, les tensions actuelles, notamment les récentes frappes russes sur l'Ukraine, rendent la probabilité d'un cessez-le-feu plus lointaine. Cette situation pourrait conduire à des sanctions plus sévères sur le pétrole russe, bien qu'encore une fois, l'incertitude persiste sur la position des Etats-Unis envers Moscou. Au niveau des prix, le pétrole a repris de la hauteur. Le Brent s'échange à 67,60 USD tandis que le WTI américain progresse à 63,50 USD.

Métaux : La tonne de cuivre est restée stable cette semaine à Londres, autour de 9724 USD (prix cash). Malgré le sursaut du dollar, les métaux industriels ont bénéficié du bon de PMI manufacturier aux Etats-Unis pour le mois d'août. Du côté de l'offre, les opérateurs optent pour l'attentisme vis-à-vis d'une potentielle réévaluation des prévisions de production par Codelco, en raison d'un accident à la mine El Teniente. Du côté des métaux précieux, l'or a fait du surplace tout au long de la semaine autour de 3330 USD. Là-aussi, les investisseurs font preuve d'attentisme, faute de catalyseurs en amont du symposium de Jackson Hole.

Produits agricoles : Les céréales ont entamé un rebond technique à Chicago, mais la tendance de fond est toujours baissière en raison d'une offre abondante. Le boisseau de blé s'échange autour de 528 cents (contrat échéance décembre 2025). Le boisseau de maïs à livraison décembre 2025 progresse également à 411 cents. 

Graphique Matières Premières
Macroéconomie

Macro : Parfois, il faut être patient. Malgré quelques statistiques économiques contradictoires publiées aux Etats-Unis, les investisseurs ont adopté la prudence en attendant l’intervention de Jerome Powell à Jackson Hole. Ainsi, les indices américains affichaient des baisses contenues jusqu’à vendredi après-midi. Il aura suffit d’entendre quelques mots magiques pour que tout bascule à la faveur d’un rallye de fin de journée, histoire de tenter de clôturer la semaine dans le vert. Le président de la Réserve fédérale a en effet parlé d’ajustement de la politique monétaire en regard des données sur l’emploi. Traduction : il semble y avoir consensus pour une baisse de taux en septembre.

Crypto : Le bitcoin recule de 4,6% dans le sillage de la baisse des valeurs technologiques américaines. Une tendance qui se reflète directement dans les ETF Bitcoin Spot, lesquels enregistrent plus d’un milliard de dollars de sorties nettes depuis lundi. Des mouvements similaires sont observés sur les principales cryptomonnaies : l’ether (ETH) chute de 4,9% à 4 250 dollars, le XRP glisse de 8,7% à 2,81 dollars, et Solana (SOL) recule de 6,45% à 178 dollars. De son côté, Michael Saylor est revenu sur sa promesse de ne plus émettre d’actions si le titre tombait sous un certain niveau, signe que Strategy a toujours besoin de liquidités, alors même que l’action de la société a perdu plus de 20% depuis son plus haut en novembre, tandis que le bitcoin progresse de 23% sur la même période. Certains investisseurs doutent désormais que la prime historique, qui faisait la force du modèle, ne soit en train de s’éroder.

Graphique de Cours
Après un mois d'août synonyme de congés, les salles de marché, comme les locaux de Zonebourse, vont à nouveau se remplir à partir de la semaine prochaine. Rien de tel pour se remettre dans le bain que les résultats de Nvidia, attendus mercredi soir. L'autre événement de la semaine sera la publication de l'indicateur d'inflation privilégié de la Fed, le PCE, vendredi. Si une baisse de taux de la Fed en septembre est pour l'heure le scénario central, cette seule statistique pourrait toutefois venir la remettre en question.
Excellent week-end à toutes et à tous.
Les articles de la semaine
Qui sera le prochain géant à mille milliards ? (partie 2) Qui sera le prochain géant à mille milliards ? (partie 2)
Les GAFAM , partagent un certain nombre de caractéristiques fondamentales qui expliquent leur domination boursière et économique. Les reconnaître, c'est... Lire la suite
La Fed face au casse-tête du marché du travailLa Fed face au casse-tête du marché du travail
Cette semaine, tous les regards sont tournés vers Jackson Hole et le discours de Jerome Powell. Entre la baisse de taux de septembre, la revue du cadre de... Lire la suite
La promesse de la liberté économique américaine éclipsée par le contrôle centralLa promesse de la liberté économique américaine éclipsée par le contrôle central
Un vent nouveau d'interventionnisme économique souffle sur l'économie américaine. Si le libéralisme économique est perçu comme la pierre angulaire de la... Lire la suite
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.