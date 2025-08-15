|Tops / Flops de la semaine
Tops :
TUI +18,83% : le groupe allemand a signé un troisième trimestre record porté par la forte performance de ses croisières et de ses compagnies aériennes. Cependant, TUI reste prudent face au ralentissement des réservations estivales, freiné par les tensions au Moyen-Orient, les vagues de chaleur et un contexte économique moins favorable en Allemagne.
Valneva +26,02% : la biotech a doublé sa valeur en 2025. Les résultats publiés sont rassurants grâce aux performances de ses vaccins alors que le secteur retrouve l'intérêt du marché avec une forte activité d'acquisition des laboratoires récemment.
Intel +23,11% : Bloomberg a dévoilé le rapprochement entre l'administration Trump et Intel pour une potentielle prise de position de l'Etat dans le fabricant de puce. Ce rapprochement pourrait bien être une nouvelle étape dans le projet d'une méga-usine de semiconducteurs dans l'Ohio.
Reddit +14,42% : la plateforme sociale continue de surfer sur ses résultats explosifs publiés début août. Dopé à l'IA, le titre marque un net rebond sur ses plus hauts historiques après les inquiétudes printanières de la dépendance au moteur de recherche Google.
Commerzbank +8,18% : la banque allemande poursuit sa hausse après des résultats semestriels salués, qui lui permettent de relever ses objectifs annuels, alors qu'elle tente toujours d'échapper aux griffes d'Unicredit.
Sartorius AG +7,92% : après des résultats trimestriels très mal reçus fin juillet, la filiale française Sartorius Stedim, spécialisée dans les bioprocédés a bénéficié d'un coup de pouce de la banque d'investissement Jefferies, qui estime que le cours ne reflétait pas les véritables perspectives du titre. Le broker s'est déclaré à l'achat sur les deux actions.
Airbus +6,05% : les livraisons de Boeing ont chuté de 20% en juillet par rapport au mois précédent. L'avionneur américain continue de perdre du terrain cette année sur le front des livraisons face à son rival européen Airbus.
Flops :
Orsted -32,31% : le groupe danois des énergies renouvelables va lancer une grande augmentation de capital pour consolider son bilan et céder ses activités onshore européennes. De plus, les prévisions sont revues à la baisse.
HelloFresh -26,9% : pourtant fer de lance de la croissance du livreur de box repas, l'activité de prêt-à-manger enregistre son premier recul des ventes, entraînant une chute plus marquée que prévu du résultat. Pour ne rien arranger, la direction revoit à la baisse ses prévisions annuelles.
Embracer -22,2% : le groupe suédois de jeux vidéo a souffert d'un catalogue PC/console peu porteur et de la concurrence d'autres sorties. L'exercice en cours est présenté comme une année de transition, sans lancement majeur. Par conséquent, les résultats devraient être faibles cette année.
Corewave -22,83% : le spécialiste du cloud pour l'IA a publié une perte trimestrielle alors que les revenus ont plus que triplé. Les marges restent sous pression à court terme mais les prévisions restent bonnes, le carnet de commandes est rempli et l'intégration prochaine de Core Scientific est très attendue.
Hapag Lloyd -8,28% : l'armateur allemand abaisse le plafond de ses prévisions annuelles à cause des coûts liés au lancement du partenariat Gemini avec Maersk, des perturbations du canal de Suez et de l'instabilité des flux commerciaux américains. Un plan d'économies d'1 milliard d'euros est engagé sur 12 à 18 mois. Gemini doit apporter des synergies sur la seconde partie de l'année.
Adyen -6,58% : le spécialiste néerlandais des paiements a publié des résultats semestriels en hausse mais inférieurs aux attentes. La fin de l'exemption tarifaire aux États-Unis et la faiblesse du dollar ont impacté les chiffres. La société abaisse ses perspectives et anticipe un ralentissement de la croissance jusqu'à la fin de l'année.
Straumann -6,81%: le fabricant suisse d'implants dentaires a souffert de la force du franc suisse (il est très exposé aux Etats-Unis et à la Chine) et de la faiblesse du marché nord-américain. Les profits et les marges ont reculé sur le semestre. Les points positifs proviennent de la forte croissance en Asie, notamment en Chine.Evolution AB -6,05% : selon un document judiciaire révélé par Bloomberg, des vidéos tournées entre 2021 et 2024 montreraient que les jeux de casino du groupe suédois ont été accessibles dans des pays sous sanctions ou interdisant les jeux d'argent. L'Iran, la Syrie ou encore le Soudan sont concernés.
|Matières premières
Énergie : Le pétrole reste sous pression. Preuve en est, le Brent a atteint 65 USD en milieu de semaine, ce qui marque un déclin d'environ 7% depuis le début du mois. Cette baisse est alimentée par des prévisions baissières de l'Agence internationale de l'énergie, combinées à des inquiétudes autour des sanctions contre la Russie. L'AIE prévoit une augmentation significative des stocks de pétrole d'ici la fin de l'année et en 2026, en raison de l'excédent d'offre mondiale. La demande mondiale de pétrole devrait certes croître, mais bien moins vite que la production mondiale, en partie grâce à l'effort de l'OPEP+ qui rouvre les vannes. À cela s'ajoutent les tensions entourant la rencontre entre les présidents Trump et Poutine, où un éventuel cessez-le-feu en Ukraine pourrait entraîner un assouplissement des sanctions américaines contre la Russie, permettant ainsi à plus de pétrole russe d'entrer sur le marché mondial déjà excédentaire. Néanmoins, à l'heure où nous écrivons ces lignes, tout reste possible car un échec des pourparlers pourrait au contraire entraîner des sanctions supplémentaires de la part de Trump. Enfin, la faiblesse des indicateurs économiques chinois, notamment dans la production industrielle et les ventes au détail, pèse également sur le marché pétrolier, accentuant les craintes d'un ralentissement de la demande mondiale.
Métaux : Petite progression hebdomadaire pour le cuivre, qui s'échange à 9766 USD à Londres (prix spot). La prudence semble l'emporter à court terme face aux vents contraires qui se présentent : sursaut du dollar, incertitude sur la demande chinoise et, bien sûr, les droits de douane. Relevons tout de même la solide performance d'Antofagasta, un producteur important au Chili et listé à Londres, qui a fait état d'une augmentation de près de 60 % de ses bénéfices grâce à une production accrue et surtout des prix élevés. L'or, quant à lui, se stabilise à 3340 USD malgré la publication de forts chiffres de l'inflation des prix à la production aux États-Unis. Les perspectives d'une baisse de taux massive par la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre s'atténuent. Les investisseurs se concentrent également sur la rencontre prévue entre les présidents des États-Unis et de la Russie concernant le conflit en Ukraine, ce qui influence le statut de l'or comme valeur refuge.
Produits agricoles : Les contrats à terme sur le maïs à Chicago affichent une baisse hebdomadaire d'environ 1,5% à 400 cents le boisseau (contrat échéance décembre 2025). Cette spirale baissière est alimentée par des estimations revues à la hausse pour les récoltes américaine et brésilienne, laissant présager un marché mondial bien approvisionné. La dynamique est similaire pour le blé à livraison décembre, qui a repris le chemin de la baisse à 526 cents le boisseau.
|Macroéconomie
Macro : Ambiance : La semaine avait commencé sous les meilleurs auspices avec un indice des prix à la consommation aux Etats-Unis plus faible que prévu, renforçant la perspective d'une baisse de taux en septembre avec pour ricochet une hausse des marchés actions. La fin de semaine est pourtant marquée par une seconde statistique moins reluisante : les prix à la production sont ressortis largement au-delà des attentes, douchant quelque peu les ardeurs haussières des investisseurs. Au point de menacer la dynamique actuelle ? Rien ne permet d'être aussi affirmatif pour le moment mais en opérateur avisé on surveillera la réaction des taux longs histoire de détecter toute tentative de rébellion par les "bond vigilantes".
Crypto : Le bitcoin (BTC) a franchi un nouveau palier cette semaine en dépassant les 124 500 dollars pour la première fois de son histoire. Une percée éclair en milieu de semaine avant de repasser sous les 120 000 dollars ce vendredi. L'attention est davantage tournée sur l'ether (ETH) cette semaine. La deuxième crypto la plus valorisée du marché flirte avec son sommet historique de 4 800 dollars atteint fin 2021. ETH progresse de près de 10% cette semaine, et la flambée est de 190% depuis début avril. Ce bond est porté par l'entrée remarquée de Peter Thiel dans ETHZilla, l'entité commerciale de la société cotée 180 Life Sciences, qui détient plus de 82 000 ETH et prévoit de les placer en DeFi pour générer des revenus. L'annonce a renforcé l'idée d'une “trésorerie crypto” à l'américaine sur Ethereum, rappelant la stratégie bitcoin de MicroStrategy.
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.