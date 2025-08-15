Tops : TUI +18,83 % : le groupe allemand a signé un troisième trimestre record porté par la forte performance de ses croisières et de ses compagnies aériennes. Cependant, TUI reste prudent face au ralentissement des réservations estivales, freiné par les tensions au Moyen-Orient, les vagues de chaleur et un contexte économique moins favorable en Allemagne. Valneva +26,02 % : la biotech a doublé sa valeur en 2025. Les résultats publiés sont rassurants grâce aux performances de ses vaccins alors que le secteur retrouve l'intérêt du marché avec une forte activité d'acquisition des laboratoires récemment. Intel +23,11 % : Bloomberg a dévoilé le rapprochement entre l'administration Trump et Intel pour une potentielle prise de position de l'Etat dans le fabricant de puce. Ce rapprochement pourrait bien être une nouvelle étape dans le projet d'une méga-usine de semiconducteurs dans l'Ohio. Reddit +14,42 % : la plateforme sociale continue de surfer sur ses résultats explosifs publiés début août. Dopé à l'IA, le titre marque un net rebond sur ses plus hauts historiques après les inquiétudes printanières de la dépendance au moteur de recherche Google. Commerzbank +8,18 % : la banque allemande poursuit sa hausse après des résultats semestriels salués, qui lui permettent de relever ses objectifs annuels, alors qu'elle tente toujours d'échapper aux griffes d'Unicredit. Sartorius AG +7,92 % : après des résultats trimestriels très mal reçus fin juillet, la filiale française Sartorius Stedim, spécialisée dans les bioprocédés a bénéficié d'un coup de pouce de la banque d'investissement Jefferies, qui estime que le cours ne reflétait pas les véritables perspectives du titre. Le broker s'est déclaré à l'achat sur les deux actions. Airbus +6,05 % : les livraisons de Boeing ont chuté de 20% en juillet par rapport au mois précédent. L'avionneur américain continue de perdre du terrain cette année sur le front des livraisons face à son rival européen Airbus. Flops : Orsted -32,31 % : le groupe danois des énergies renouvelables va lancer une grande augmentation de capital pour consolider son bilan et céder ses activités onshore européennes. De plus, les prévisions sont revues à la baisse. HelloFresh -26,9 % : pourtant fer de lance de la croissance du livreur de box repas, l'activité de prêt-à-manger enregistre son premier recul des ventes, entraînant une chute plus marquée que prévu du résultat. Pour ne rien arranger, la direction revoit à la baisse ses prévisions annuelles. Embracer -22,2 % : le groupe suédois de jeux vidéo a souffert d'un catalogue PC/console peu porteur et de la concurrence d'autres sorties. L'exercice en cours est présenté comme une année de transition, sans lancement majeur. Par conséquent, les résultats devraient être faibles cette année. Corewave -22,83 % : le spécialiste du cloud pour l'IA a publié une perte trimestrielle alors que les revenus ont plus que triplé. Les marges restent sous pression à court terme mais les prévisions restent bonnes, le carnet de commandes est rempli et l'intégration prochaine de Core Scientific est très attendue. Hapag Lloyd -8,28 % : l'armateur allemand abaisse le plafond de ses prévisions annuelles à cause des coûts liés au lancement du partenariat Gemini avec Maersk, des perturbations du canal de Suez et de l'instabilité des flux commerciaux américains. Un plan d'économies d'1 milliard d'euros est engagé sur 12 à 18 mois. Gemini doit apporter des synergies sur la seconde partie de l'année. Adyen -6,58 % : le spécialiste néerlandais des paiements a publié des résultats semestriels en hausse mais inférieurs aux attentes. La fin de l'exemption tarifaire aux États-Unis et la faiblesse du dollar ont impacté les chiffres. La société abaisse ses perspectives et anticipe un ralentissement de la croissance jusqu'à la fin de l'année. Straumann -6,81 %: le fabricant suisse d'implants dentaires a souffert de la force du franc suisse (il est très exposé aux Etats-Unis et à la Chine) et de la faiblesse du marché nord-américain. Les profits et les marges ont reculé sur le semestre. Les points positifs proviennent de la forte croissance en Asie, notamment en Chine. Evolution AB -6,05 % : selon un document judiciaire révélé par Bloomberg, des vidéos tournées entre 2021 et 2024 montreraient que les jeux de casino du groupe suédois ont été accessibles dans des pays sous sanctions ou interdisant les jeux d'argent. L'Iran, la Syrie ou encore le Soudan sont concernés.