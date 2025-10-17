|Tops / Flops de la semaine
Tops :
JB Hunt +20,25% : le transporteur routier américain a surpris le marché avec des résultats supérieurs aux attentes. Grâce à un plan d’économies de 100 millions de dollars, J.B. Hunt parvient à préserver ses marges dans un secteur du fret toujours affaibli. La gestion rigoureuse et l’optimisation logistique portent leurs fruits : le titre bondit de près de 17%, signe d’un retour de confiance.
Newmont +6,61% : dans un contexte de retour des tensions sino-américaines, d’incertitudes économiques liées au shutdown prolongé de l’administration fédérale et d’inquiétudes persistantes autour du secteur bancaire, les valeurs aurifères bénéficient d’un net regain d’intérêt. L’entreprise tire profit de cette forte demande pour les actifs refuges.
EssilorLuxottica +14,3% : le leader mondial de l’optique a réalisé une nouvelle fois un trimestre record grâce au succès de ses lunettes connectées Ray-Ban Meta. La demande progresse fortement en Amérique du Nord et en Europe. Le groupe développe aussi ses activités de santé visuelle avec les verres Stellest et les cliniques Optegra. Le titre poursuit son impressionnante ascension.
Ericsson +12,89% : le géant suédois des télécoms retrouve des couleurs. Malgré un léger recul des ventes, les marges progressent nettement grâce au programme d’économies et à une gestion plus efficace que lors des derniers trimestres. La cession de la filiale Iconectiv renforce la trésorerie et ouvre la voie à des retours aux actionnaires plus importants.
LVMH +10,93% : le leader mondial du luxe retrouve le chemin de la croissance pour la première fois de l’année. La demande repart en Chine et la plupart des divisions progressent, notamment Sephora et les parfums. La mode reste en léger repli mais se stabilise. Tout le secteur a profité de l’annonce.
Nestlé +12,19% : le géant de l’agroalimentaire engage un vaste plan de restructuration avec 16 000 suppressions d’emplois et un recentrage sur ses activités les plus rentables. Le nouveau dirigeant veut relancer la croissance des volumes et simplifier l’organisation.
Wells Fargo +7,29% : la grande banque américaine signe un trimestre solide avec des bénéfices supérieurs aux attentes et relève son objectif de rentabilité. Libérée du plafond réglementaire qui limitait sa croissance, Wells Fargo retrouve son élan. La hausse des revenus, la solidité du crédit et la progression des activités d’investissement confirment son redressement. Le titre progresse nettement en Bourse.
Sartorius +6,94% : la holding allemande profite des bons résultats de sa filiale française, Sartorius Stedim Biotech. Le fournisseur d’équipements biopharmaceutiques note un retour de la demande dans les produits consommables. La direction relève ses objectifs annuels. La société semble sortir du bas de cycle même s’il faudra que cela se confirme lors des prochaines publications.
Flops :
Julius Bar -6,23% : la banque privée suisse subit un nouveau revers après des pertes liées à des prêts immobiliers en Allemagne. Julius Baer a financé le groupe Degag, désormais insolvable, et doit provisionner plusieurs dizaines de millions d’euros. Ce nouvel incident s’ajoute au dossier Signa. Le nouveau directeur général promet de réduire les risques et de recentrer la banque sur la gestion de fortune.
Hewlett Packard Entreprise -5,9% : le groupe américain spécialisé dans les services informatiques des entreprises a dévoilé des perspectives bien en dessous des attentes des investisseurs. Les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels sont notamment jugées trop prudentes.
Novo Nordisk -9,1% : le laboratoire danois subit un fort repli. Les déclarations de Donald Trump sur une future baisse du prix des médicaments amaigrissants ont secoué le secteur. En parallèle, le groupe lance un vaste plan social mondial. Ces annonces nourrissent les inquiétudes sur la rentabilité, malgré un accord stratégique dans les maladies rares.
Michelin -8,17% : le titre clermontois recule après un avertissement sur résultats. Le ralentissement du marché nord-américain pèse sur la demande et les marges. Les droits de douane et la baisse des volumes accentuent la pression. Malgré une valorisation jugée attractive, le marché reste prudent à court terme.
Marsh & McLennan -8,42%: le courtier américain est sanctionné après la publication de résultats jugés décevants. La croissance du chiffre d’affaires reste solide, mais les marges stagnent. Le ralentissement du pôle risques et assurances inquiète les investisseurs. Les analystes pointent un environnement plus concurrentiel et une demande en repli.
Rheinmetall -11,72% : l’annonce d’un cessez-le-feu à Gaza a entraîné un mouvement de prise de bénéfices sur les titres du secteur de la défense comme Rheinmetall, Saab ou encore Renk. L’entrevue à venir entre Donald Trump et Vladimir Poutine, centrée sur une possible trêve en Ukraine, pourrait également influencer l’évolution du secteur dans les prochains jours.
Énergie : La pression baissière perdure sur les prix du pétrole. Preuve en est, le baril de Brent se rapproche de la ligne des 60 USD, tandis que la référence américaine, le WTI, s'enfonce sous 57 USD le baril. Plusieurs éléments contribuent à cette dynamique. Premièrement, les prix ont été affectés par un appel récent entre Donald Trump et Vladimir Poutine, au cours duquel des "grands progrès" ont été évoqués concernant un potentiel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Cela pourrait permettre le retour de barils russes sur le marché, exerçant une pression à la baisse sur les prix, même si à ce stade cela revient à tirer des plans sur la comète. Deuxièmement, les stocks de pétrole aux États-Unis ont connu une hausse inattendue la semaine dernière. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les réserves de brut ont augmenté de 3,5 millions de barils, renforçant l'inquiétude d'une surabondance d'offres mondiale. Malgré tout, l’OPEP avance dans son dernier rapport mensuel que l'offre mondiale de pétrole suivra de près la demande jusqu'en 2026, un scénario bien différent de celui de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) continue de prévoir une importante surabondance.
Métaux : Qui peut stopper le rallye de l’or ? La relique barbare continue de franchir de nouveaux paliers historiques. L’once d’or a atteint un nouveau pic à 4380 USD. Cette trajectoire haussière est alimentée par l'augmentation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les inquiétudes concernant les risques crédit aux Etats-Unis, et les attentes de nouvelles baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine. L'or enregistre une progression de plus de 65% depuis le début de l'année. L'argent connaît également une forte hausse, atteignant plus de 80% d'augmentation en 2025 et un prix dépassant les 54 dollars l'once. Du côté des métaux industriels, les prix du cuivre ont légèrement diminué, impactés par les tensions commerciales et la paralysie du gouvernement américain. Sur le London Metal Exchange, le cuivre livraison 3 mois a terminé à 10 647 dollars la tonne. Cette diminution est influencée par des inquiétudes concernant la consommation en Chine. Néanmoins, les prévisions de forte demande pour le cuivre, liée aux investissements dans les centres de données et infrastructures électriques, maintiennent l'intérêt pour ce métal à long terme.
Produits agricoles : A Chicago, les contrats à terme sur le maïs ont rebondi cette semaine, marquant leur première hausse hebdomadaire en cinq semaines. Les investisseurs se concentrent sur des rapports faisant état de rendements de récolte américains potentiellement inférieurs aux prévisions. De plus, le climat pluvieux pourrait retarder les récoltes, soutenant davantage les prix. Le contrat de maïs le plus échangé à Chicago (livraison décembre 2025) progresse à 423 cents. Le blé est resté stable, autour de 503 cents le boisseau (contrat échéance décembre 2025).
Macro : Malgré un environnement globalement favorable aux marchés actions (hausse de la liquidité et perspectives de résultats encourageantes), la volatilité a fait son grand retour en cette fin de semaine, non pas en raison d’un nouveau tweet rageur de Donald Trump à l’égard de la Chine mais d’un risque de crédit en provenance de banques régionales américaines, faisant écho à la faillite de la Silicon Valley Bank en 2023. Il serait toutefois hasardeux, et financièrement préjudiciable, de jeter tout de suite le bébé avec l’eau du bain car aucun indicateur macroéconomique disponible ne milite pour une récession imminente. Autrement dit, si baisse il y a, elle devra être mise à profit pour renforcer ses positions actions. Sur le front obligataire, on notera que les taux d’intérêt américain poursuivent leur détente dans la perspective d’une poursuite de l’assouplissement monétaire sur fond de craintes croissantes liées au marché de l’emploi. Le rendement du 2 ans évolue ainsi sous le seuil des 3.50%.
Crypto : Deuxième semaine consécutive de forte correction sur le marché des crypto-actifs. Après une chute de 6,84% la semaine dernière, le bitcoin recule encore de près de 8% depuis lundi et évolue désormais autour des 105 000 USD. Ce nouveau repli du BTC s’explique d’abord par le choc macroéconomique : les annonces de Donald Trump sur de nouveaux droits de douane massifs contre la Chine et son discours de “guerre commerciale” ont déjà ébranlé le marché la semaine dernière. À cela s’ajoutent désormais les inquiétudes liées au risque de crédit pesant sur certaines banques régionales américaines. Sur le plan crypto, des liquidations en chaîne de positions longues à effet de levier ont déclenché des ventes forcées, tandis que les ETF Bitcoin ont enregistré d’importantes sorties nettes, accentuant la pression baissière. Plus de 950 MUSD ont été retirés de ces produits boursiers en quelques jours. Résultat : le bitcoin ne parvient toujours pas à jouer pleinement son rôle de valeur refuge, à l’inverse de l’or, qui enchaîne les records. Comme souvent, la baisse du BTC entraîne dans son sillage l’ensemble du marché : l’ether (ETH) recule de 9%, Solana (SOL) de 9% également, XRP de 10% et le Binance Coin (BNB) chute de 18%.
