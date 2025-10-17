Tops : JB Hunt +20,25 % : le transporteur routier américain a surpris le marché avec des résultats supérieurs aux attentes. Grâce à un plan d’économies de 100 millions de dollars, J.B. Hunt parvient à préserver ses marges dans un secteur du fret toujours affaibli. La gestion rigoureuse et l’optimisation logistique portent leurs fruits : le titre bondit de près de 17%, signe d’un retour de confiance. Newmont +6,61 % : dans un contexte de retour des tensions sino-américaines, d’incertitudes économiques liées au shutdown prolongé de l’administration fédérale et d’inquiétudes persistantes autour du secteur bancaire, les valeurs aurifères bénéficient d’un net regain d’intérêt. L’entreprise tire profit de cette forte demande pour les actifs refuges. EssilorLuxottica +14,3 % : le leader mondial de l’optique a réalisé une nouvelle fois un trimestre record grâce au succès de ses lunettes connectées Ray-Ban Meta. La demande progresse fortement en Amérique du Nord et en Europe. Le groupe développe aussi ses activités de santé visuelle avec les verres Stellest et les cliniques Optegra. Le titre poursuit son impressionnante ascension. Ericsson +12,89 % : le géant suédois des télécoms retrouve des couleurs. Malgré un léger recul des ventes, les marges progressent nettement grâce au programme d’économies et à une gestion plus efficace que lors des derniers trimestres. La cession de la filiale Iconectiv renforce la trésorerie et ouvre la voie à des retours aux actionnaires plus importants. LVMH +10,93 % : le leader mondial du luxe retrouve le chemin de la croissance pour la première fois de l’année. La demande repart en Chine et la plupart des divisions progressent, notamment Sephora et les parfums. La mode reste en léger repli mais se stabilise. Tout le secteur a profité de l’annonce. Nestlé +12,19 % : le géant de l’agroalimentaire engage un vaste plan de restructuration avec 16 000 suppressions d’emplois et un recentrage sur ses activités les plus rentables. Le nouveau dirigeant veut relancer la croissance des volumes et simplifier l’organisation. Wells Fargo +7,29 % : la grande banque américaine signe un trimestre solide avec des bénéfices supérieurs aux attentes et relève son objectif de rentabilité. Libérée du plafond réglementaire qui limitait sa croissance, Wells Fargo retrouve son élan. La hausse des revenus, la solidité du crédit et la progression des activités d’investissement confirment son redressement. Le titre progresse nettement en Bourse. Sartorius +6,94 % : la holding allemande profite des bons résultats de sa filiale française, Sartorius Stedim Biotech. Le fournisseur d’équipements biopharmaceutiques note un retour de la demande dans les produits consommables. La direction relève ses objectifs annuels. La société semble sortir du bas de cycle même s’il faudra que cela se confirme lors des prochaines publications. Flops : Julius Bar -6,23 % : la banque privée suisse subit un nouveau revers après des pertes liées à des prêts immobiliers en Allemagne. Julius Baer a financé le groupe Degag, désormais insolvable, et doit provisionner plusieurs dizaines de millions d’euros. Ce nouvel incident s’ajoute au dossier Signa. Le nouveau directeur général promet de réduire les risques et de recentrer la banque sur la gestion de fortune. Hewlett Packard Entreprise -5,9 % : le groupe américain spécialisé dans les services informatiques des entreprises a dévoilé des perspectives bien en dessous des attentes des investisseurs. Les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels sont notamment jugées trop prudentes. Novo Nordisk -9,1 % : le laboratoire danois subit un fort repli. Les déclarations de Donald Trump sur une future baisse du prix des médicaments amaigrissants ont secoué le secteur. En parallèle, le groupe lance un vaste plan social mondial. Ces annonces nourrissent les inquiétudes sur la rentabilité, malgré un accord stratégique dans les maladies rares. Michelin -8,17 % : le titre clermontois recule après un avertissement sur résultats. Le ralentissement du marché nord-américain pèse sur la demande et les marges. Les droits de douane et la baisse des volumes accentuent la pression. Malgré une valorisation jugée attractive, le marché reste prudent à court terme. Marsh & McLennan -8,42 %: le courtier américain est sanctionné après la publication de résultats jugés décevants. La croissance du chiffre d’affaires reste solide, mais les marges stagnent. Le ralentissement du pôle risques et assurances inquiète les investisseurs. Les analystes pointent un environnement plus concurrentiel et une demande en repli. Rheinmetall -11,72 % : l’annonce d’un cessez-le-feu à Gaza a entraîné un mouvement de prise de bénéfices sur les titres du secteur de la défense comme Rheinmetall, Saab ou encore Renk. L’entrevue à venir entre Donald Trump et Vladimir Poutine, centrée sur une possible trêve en Ukraine, pourrait également influencer l’évolution du secteur dans les prochains jours.