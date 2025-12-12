|Tops / Flops de la semaine
Tops
Confluent +29,86 % (+30%) : la plateforme américaine spécialisée dans les flux de données a été rachetée par IBM pour un montant de 11 milliards de dollars. Le géant informatique entend ainsi renforcer son offre logicielle, alors que les volumes de données échangées ne cessent de croître.
Carvana +13,99 % (+20%) : la société spécialisée dans l’achat et la vente de voitures d’occasion a intégré le S&P 500 au cours de la semaine. Le groupe bénéficie ainsi de nouveaux flux entrants liés à son inclusion dans les ETF répliquant l’indice.
Ciena +8,29 % (+20%) : le fabricant de solutions de communication a publié de solides résultats trimestriels, marqués par une hausse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices. Le groupe en a également profité pour dévoiler des perspectives optimistes pour 2026.
Abivax +14,74 % : la société de biotechnologie spécialisée dans les maladies chroniques de l’intestin fait l’objet de spéculations à propos d’une OPA de l’Américain Eli Lilly. Abivax a récemment présenté de bons résultats cliniques pour son principal candidat médicament, obefazimod, dans la rectocolite hémorragique. Le traitement développé est un actif rare sur le marché.
Sopra Steria +9,67 % : la société de conseil et de services numériques a nommé un nouveau directeur général qui dispose d’un important parcours international et de l’expérience nécessaire en matière de transformations de grande ampleur. La nouvelle apporte du réconfort alors que l’activité semble se stabiliser, notamment en France et au Royaume-Uni, grâce aux services publics et à de grands contrats.
Bayer +9,2 % : le géant allemand de la pharmacie et de l’agrochimie profite d’une révision favorable de sa note par JPMorgan. La banque américaine est désormais à "surpondérer" sur le titre et a doublé son objectif de cours.
Flops
Cicor -26,89 % : le producteur de composants électroniques a averti que les résultats de l'exercice seront plus faibles que prévu. Le management espère un retour de la croissance en 2026, mais le marché a du mal à le croire.
Galp Energia -20,07 % : l'énergéticien portugais a subi de multiples dégradations de recommandations après la signature d'un accord avec TotalEnergies pour le permis offshore namibien de Mopane. Le marché considère que l'accord n'est pas très favorable à Galp, ce qui limite la prime dont bénéficiait le dossier.
AutoZone -9,86 % : le spécialiste américain des pièces automobiles détachées n’a pas vraiment l’habitude de connaître des moments de faiblesse. Malgré une tendance de fond favorable, étant donné que les Américains privilégient l’entretien ou l’achat de véhicules d’occasion plutôt que de neufs, la société a vu sa profitabilité légèrement reculer. Pour autant, il s’agit surtout d’un effet comptable, certainement temporaire.
Oracle -12,69 % : l’hyperscaler américain a publié un rapport trimestriel qui n’a pas su apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant la hausse continue de ses dépenses.
Eutelsat -10,66 % : l’opérateur français de télécommunications par satellite a émis plus de 496,1 millions d’actions nouvelles à un prix décoté de 1,35 euro, dans le cadre d’une augmentation de capital.
Givaudan -8,3 % : le spécialiste des arômes et des saveurs a décroché après une mise à jour du management sur les perspectives de ventes lors d’une conférence avec les analystes. Le groupe n’a pas réaffirmé son objectif de croissance de 5,5%, évoquant un environnement de marché plus difficile. L'annonce a pesé sur les autres sociétés du secteur.
Ferrari -7,99 % : mauvaise semaine pour la marque au cheval cabré, après une série de commentaires prudents de bureaux d'études, qui voient d'un mauvais œil la montée en cadence de livraison plus lente que prévu de la nouvelle supercar F80. Oddo BHF a abaissé d'acheter à neutre sa recommandation, en ramenant son objectif de 430 à 340 EUR.
|Matières premières
Energie : Les prix du pétrole continuent de baisser, le Brent atteignant son niveau le plus bas depuis fin octobre, autour de 61 USD le baril. L'une des principales causes de cette baisse est la prévision d'un excédent d'offre pétrolière. L'Agence d'information sur l'énergie (EIA) a récemment publié des perspectives qui anticipent une augmentation continue de la production de pétrole aux États-Unis, atteignant un record de 13,61 millions de barils par jour en 2025. Cependant, une légère baisse à 13,53 millions de barils par jour est attendue en 2026. Simultanément, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) prévoit une augmentation de la demande mondiale avoisinant les 1,3 à 1,4 million de barils par jour d'ici 2026. Cette demande provient principalement des pays non-membres de l'OCDE, comme la Chine et l'Inde. Côté géopolitique, le marché surveille de près la poursuite des négociations sur l'Ukraine. Dans le même registre, la saisie d'un pétrolier vénézuélien par les États-Unis, a eu un impact limité sur les prix. En temps normal, un tel événement aurait entraîné une hausse des prix du pétrole.
Métaux : L’argent conserve sa forme olympique et franchit la barre des 60 USD l’once et accélère à 64,4 USD. Cette année, l'argent a enregistré une augmentation d'environ 120 %, surpassant l'or et ses 65% de gains. La combinaison d’une offre limitée (la production minière d'argent a diminué d'environ 3 % cette année), une demande industrielle résiliente et l’appétit des investisseurs pour les métaux précieux explique cette trajectoire exceptionnelle. L’or a également gagné du terrain, poussé par l'affaiblissement du dollar et des rendements obligataires américains après que la Fed ait réduit son taux directeur de 25 points de base. A Londres, le prix du cuivre poursuit son ascension, atteignant presque des niveaux records. Ce regain est provoqué par des rumeurs de mesures de soutien en Chine, en particulier pour son secteur immobilier crucial pour la demande de métaux industriels. À ce jour, le cuivre a progressé de 32% depuis le début de l'année, impulsé par des craintes de perturbations et une offre globale serrée.
Produits agricoles : Dans son dernier rapport mensuel, le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a ajusté ses prévisions pour certains le blé et le maïs. Les stocks mondiaux de blé ont été révisés à la hausse à 274,9 millions de tonnes, ce qui est dû à une production accrue de plusieurs grands producteurs. Le blé a logiquement cédé du terrain à Chicago (530 cents le boisseau, échéance mars 2026). C’est l’inverse pour le maïs, puisque les stocks mondiaux ont été révisés à la baisse en raison d'une diminution de la production, permettant au maïs de progresser à 446 cents (contrat échéance mars 2026).
|Macroéconomie
Macro: Malgré quelques dissonances au sein de son comité, la Réserve fédérale américaine a délivré la partition attendue : une baisse de taux de 25 points de base, certainement suivie d’une période de pause le temps d’analyser les différentes statistiques macroéconomiques. Le spectre d’un prochain mouvement haussier a été écarté, rassurant du même coup la communauté financière. Même les obligations se sont détendues à l’issue du discours de Jerome Powell, signe que le marché ne considère pas la baisse comme une erreur de politique monétaire. Du moins pour le moment. On guettera donc dans les prochains jours les mouvements enregistrés sur le 10 ans américain, toute baisse devant être interprétée positivement pour alimenter la hausse du marché des actions, de l’or et de l’euro face au dollar.
Crypto : Le bitcoin reprend doucement des couleurs après sa dégringolade de novembre. Le BTC progresse de plus de 2% cette semaine et se négocie désormais autour de 92 000 USD. L’activité sur les ETF Bitcoin spot tourne au ralenti, avec “seulement” 250 millions USD d’entrées nettes sur ces produits, loin du rythme au milliard observé en octobre. Une accalmie qui coïncide avec les tensions sur les valeurs technologiques, en particulier celles liées à l’IA, depuis novembre. Pourtant, les nouvelles sont plutôt positives sur le front réglementaire. Cette semaine, le régulateur bancaire américain, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), a indiqué que les banques nationales des États-Unis peuvent désormais jouer le rôle d’intermédiaires dans les transactions en cryptomonnaies. Concrètement, cette décision vise à combler le fossé entre finance traditionnelle et écosystème crypto, en autorisant les établissements à réaliser certaines opérations pour compte propre jugées peu risquées, sans déclencher automatiquement un examen approfondi de la part du superviseur. Cela ne suffit visiblement pas à enflammer l’ensemble du marché. L’ether (ETH) progresse de 5,6% autour de 3 200 USD, Solana (SOL) gagne 5% à 138 USD, tandis que le XRP (XRP) stagne aux alentours de 2,03 USD.
|Les articles de la semaine
|
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.