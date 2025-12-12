Tops Confluent +29,86% (+30%) : la plateforme américaine spécialisée dans les flux de données a été rachetée par IBM pour un montant de 11 milliards de dollars. Le géant informatique entend ainsi renforcer son offre logicielle, alors que les volumes de données échangées ne cessent de croître. Carvana +13,99% (+20%) : la société spécialisée dans l’achat et la vente de voitures d’occasion a intégré le S&P 500 au cours de la semaine. Le groupe bénéficie ainsi de nouveaux flux entrants liés à son inclusion dans les ETF répliquant l’indice. Ciena +8,29% (+20%) : le fabricant de solutions de communication a publié de solides résultats trimestriels, marqués par une hausse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices. Le groupe en a également profité pour dévoiler des perspectives optimistes pour 2026. Abivax +14,74% : la société de biotechnologie spécialisée dans les maladies chroniques de l’intestin fait l’objet de spéculations à propos d’une OPA de l’Américain Eli Lilly. Abivax a récemment présenté de bons résultats cliniques pour son principal candidat médicament, obefazimod, dans la rectocolite hémorragique. Le traitement développé est un actif rare sur le marché. Sopra Steria +9,67% : la société de conseil et de services numériques a nommé un nouveau directeur général qui dispose d’un important parcours international et de l’expérience nécessaire en matière de transformations de grande ampleur. La nouvelle apporte du réconfort alors que l’activité semble se stabiliser, notamment en France et au Royaume-Uni, grâce aux services publics et à de grands contrats. Bayer +9,2% : le géant allemand de la pharmacie et de l’agrochimie profite d’une révision favorable de sa note par JPMorgan. La banque américaine est désormais à "surpondérer" sur le titre et a doublé son objectif de cours. Flops Cicor -26,89% : le producteur de composants électroniques a averti que les résultats de l'exercice seront plus faibles que prévu. Le management espère un retour de la croissance en 2026, mais le marché a du mal à le croire. Galp Energia -20,07% : l'énergéticien portugais a subi de multiples dégradations de recommandations après la signature d'un accord avec TotalEnergies pour le permis offshore namibien de Mopane. Le marché considère que l'accord n'est pas très favorable à Galp, ce qui limite la prime dont bénéficiait le dossier. AutoZone -9,86% : le spécialiste américain des pièces automobiles détachées n’a pas vraiment l’habitude de connaître des moments de faiblesse. Malgré une tendance de fond favorable, étant donné que les Américains privilégient l’entretien ou l’achat de véhicules d’occasion plutôt que de neufs, la société a vu sa profitabilité légèrement reculer. Pour autant, il s’agit surtout d’un effet comptable, certainement temporaire. Oracle -12,69% : l’hyperscaler américain a publié un rapport trimestriel qui n’a pas su apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant la hausse continue de ses dépenses. Eutelsat -10,66% : l’opérateur français de télécommunications par satellite a émis plus de 496,1 millions d’actions nouvelles à un prix décoté de 1,35 euro, dans le cadre d’une augmentation de capital. Givaudan -8,3% : le spécialiste des arômes et des saveurs a décroché après une mise à jour du management sur les perspectives de ventes lors d’une conférence avec les analystes. Le groupe n’a pas réaffirmé son objectif de croissance de 5,5%, évoquant un environnement de marché plus difficile. L'annonce a pesé sur les autres sociétés du secteur. Ferrari -7,99% : mauvaise semaine pour la marque au cheval cabré, après une série de commentaires prudents de bureaux d'études, qui voient d'un mauvais œil la montée en cadence de livraison plus lente que prévu de la nouvelle supercar F80. Oddo BHF a abaissé d'acheter à neutre sa recommandation, en ramenant son objectif de 430 à 340 EUR.