Tops Juventus +28,08% : le club de football italien contrôlé par Exor a reçu une offre de rachat de Tether, déjà actionnaire minoritaire et désireux de renforcer son implication dans le club. Exor a rejeté la proposition. La valorisation est estimée insuffisante. Mais cela crée de la spéculation. Affirm Holdings +13,34% : le spécialiste américain du paiement fractionné et des solutions de financement a rassuré lors d'un échange avec les analystes. La croissance des volumes est forte, le groupe gagne des parts de marché, et les partenariats stratégiques avec de grands acteurs du commerce et de la technologie se multiplient. IG Group +12,92% : l’entreprise britannique qui exploite des plateformes de trading en ligne renforce son programme de rachat d’actions alors que la dynamique commerciale est très forte. L'activité est soutenue par l’acquisition de nombreux nouveaux clients, les solides perspectives, l’élargissement de l’offre et les gains issus des campagnes de marketing. TUI +11,79% : le géant du tourisme a été soutenu par plusieurs commentaires d'analystes qui soulignent l’amélioration opérationnelle et la normalisation après les années de crise sanitaire. La demande est là et les destinations phares sont toujours très recherchées. Les investisseurs espèrent un retour du dividende. DBV Technologies +11,8% : la société biopharmaceutique spécialisée dans les traitements des allergies alimentaires a annoncé le succès de son essai clinique de phase avancée qui évalue le patch Viaskin Peanut chez de jeunes enfants allergiques à l’arachide. Ces résultats marquent une étape clé après plusieurs années d'échecs. Micron +10,28% : l'IA a fait exploser la demande pour les puces mémoire. Les prix se sont envolés et cette tendance se retrouve dans la publication de Micron. Les prévisions de bénéfice pour le trimestre en cours sont plus du double des attentes de Wall Street. Société Générale +7,2% : la banque a reçu un avis favorable de Bank of America qui intègre le titre parmi ses principales convictions européennes de long terme. La banque américaine met en avant un potentiel de revalorisation fondé sur l’amélioration attendue de la rentabilité et la trajectoire des perspectives. Flops Insmed -11,25% : la société biopharmaceutique qui traite les maladies inflammatoires et pulmonaires a annoncé l’arrêt du développement de son traitement anti-inflammatoire destiné à la rhinosinusite chronique. C’est un gros échec même si le pipeline reste conséquent. Aéroports de Paris -15,02% : le titre a chuté après la décision de l'Autorité de régulation des transports (ART) française de s'opposer à la demande de hausse des redevances aéroportuaires formulée par l'opérateur. Le groupe avait demandé une hausse moyenne de 1,5% par rapport au tarif en vigueur. Nike -12,98% : les résultats trimestriels ne sont pas bons. Les efforts de redressement pèsent sur les marges et l’entreprise continue de perdre du terrain en Chine. ServiceNow -10,23% : l'éditeur américain de logiciels de gestion des services numériques en mode cloud a souffert de la dégradation de la recommandation de KeyBanc qui alerte sur les risques liés à l’adoption accélérée de l’intelligence artificielle pour les solutions SaaS traditionnelles. Oracle +1,05% : le titre a connu une semaine mouvementée alors que les investisseurs continuent de douter de la capacité de l’entreprise à rentabiliser ses investissements dans l’IA. Cette semaine, le Financial Times a révélé que le fonds Blue Owl s’est retiré du financement d’un projet de data center dans le Michigan avec Oracle. La semaine se termine toutefois sur une note plus positive après l'accord conclu avec TikTok dans le cadre de la poursuite des activités du réseau social aux États-Unis.