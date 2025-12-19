|Tops / Flops de la semaine
Tops
Juventus +28,08% : le club de football italien contrôlé par Exor a reçu une offre de rachat de Tether, déjà actionnaire minoritaire et désireux de renforcer son implication dans le club. Exor a rejeté la proposition. La valorisation est estimée insuffisante. Mais cela crée de la spéculation.
Affirm Holdings +13,34% : le spécialiste américain du paiement fractionné et des solutions de financement a rassuré lors d'un échange avec les analystes. La croissance des volumes est forte, le groupe gagne des parts de marché, et les partenariats stratégiques avec de grands acteurs du commerce et de la technologie se multiplient.
IG Group +12,92% : l’entreprise britannique qui exploite des plateformes de trading en ligne renforce son programme de rachat d’actions alors que la dynamique commerciale est très forte. L'activité est soutenue par l’acquisition de nombreux nouveaux clients, les solides perspectives, l’élargissement de l’offre et les gains issus des campagnes de marketing.
TUI +11,79% : le géant du tourisme a été soutenu par plusieurs commentaires d'analystes qui soulignent l’amélioration opérationnelle et la normalisation après les années de crise sanitaire. La demande est là et les destinations phares sont toujours très recherchées. Les investisseurs espèrent un retour du dividende.
DBV Technologies +11,8% : la société biopharmaceutique spécialisée dans les traitements des allergies alimentaires a annoncé le succès de son essai clinique de phase avancée qui évalue le patch Viaskin Peanut chez de jeunes enfants allergiques à l’arachide. Ces résultats marquent une étape clé après plusieurs années d'échecs.
Micron +10,28% : l'IA a fait exploser la demande pour les puces mémoire. Les prix se sont envolés et cette tendance se retrouve dans la publication de Micron. Les prévisions de bénéfice pour le trimestre en cours sont plus du double des attentes de Wall Street.
Société Générale +7,2% : la banque a reçu un avis favorable de Bank of America qui intègre le titre parmi ses principales convictions européennes de long terme. La banque américaine met en avant un potentiel de revalorisation fondé sur l’amélioration attendue de la rentabilité et la trajectoire des perspectives.
Flops
Insmed -11,25% : la société biopharmaceutique qui traite les maladies inflammatoires et pulmonaires a annoncé l’arrêt du développement de son traitement anti-inflammatoire destiné à la rhinosinusite chronique. C’est un gros échec même si le pipeline reste conséquent.
Aéroports de Paris -15,02% : le titre a chuté après la décision de l'Autorité de régulation des transports (ART) française de s'opposer à la demande de hausse des redevances aéroportuaires formulée par l'opérateur. Le groupe avait demandé une hausse moyenne de 1,5% par rapport au tarif en vigueur.
Nike -12,98% : les résultats trimestriels ne sont pas bons. Les efforts de redressement pèsent sur les marges et l’entreprise continue de perdre du terrain en Chine.
ServiceNow -10,23% : l'éditeur américain de logiciels de gestion des services numériques en mode cloud a souffert de la dégradation de la recommandation de KeyBanc qui alerte sur les risques liés à l’adoption accélérée de l’intelligence artificielle pour les solutions SaaS traditionnelles.
Oracle +1,05% : le titre a connu une semaine mouvementée alors que les investisseurs continuent de douter de la capacité de l’entreprise à rentabiliser ses investissements dans l’IA. Cette semaine, le Financial Times a révélé que le fonds Blue Owl s’est retiré du financement d’un projet de data center dans le Michigan avec Oracle. La semaine se termine toutefois sur une note plus positive après l'accord conclu avec TikTok dans le cadre de la poursuite des activités du réseau social aux États-Unis.
|Matières premières
Energie : Les espoirs de paix en Ukraine pèsent sur les cours du brut. Le Brent a atteint son niveau le plus bas en sept mois, passant sous les 59 USD, tandis que le WTI est tombé à moins de 55 USD le baril. Dans le même temps, les opérateurs suivent de près l’intensification des tensions autour des exportations pétrolières du Venezuela. Les États-Unis ont menacé d'un blocus pour les navires sanctionnés en provenance et à destination du Venezuela, principalement à destination de la Chine. Malgré ces menaces de perturbations d’approvisionnement, c’est la baisse qui l’emporte à court terme du fait du surplus de l’offre mondiale. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 60,20 USD, contre 56,40 USD pour le WTI.
Métaux : Le cours de l’or revient à proximité de son sommet annuel. La relique barbare s’échange légèrement en dessous des 4380 USD l'once. Les planètes restent alignées en faveur du métal doré, qui bénéficie à la fois de la baisse des taux de la Fed, des tensions géopolitiques ainsi que des achats robustes des banques centrales. L'argent atteint également des sommets, dépassant 66,40 USD l'once. Sa valeur a plus que doublé cette année, soutenue par un fort intérêt des investisseurs et l'attrait des ETF adossés à l'argent. Les perspectives restent positives, soutenues par une demande industrielle robuste liée à l'énergie solaire et aux technologies de batteries. Du côté des métaux de base, le prix du cuivre a atteint de nouveaux records cette semaine. La hausse est principalement due à la promesse de la Chine d'adopter une politique économique plus proactive et à l'éventualité de nouvelles réductions des taux d'intérêt par la Fed après les chiffres de l’inflation dévoilés jeudi. Le cuivre a atteint 11778 USD la tonne sur le London Metal Exchange.
Produits agricoles : Le blé perd du terrain à Chicago. Les prévisions de récoltes de blé en Russie et en Afrique du Sud renforcent les perspectives d’une offre mondiale abondante, ce qui pèse sur les cours du blé. Ce dernier s’échange à 506 cents le boisseau (contrat échéance mars 2026). Quant au maïs, il a bénéficié d'une demande robuste à l'exportation aux Etats-Unis, permettant un rebond des cours à 444 cents (contrat échéance mars 2026).
|Macroéconomie
Macro: Après les annonces des banques centrales, sans véritable surprise au demeurant tant du côté de la Fed, de la BCE ou de la BoE, les investisseurs se sont focalisés sur les récents chiffres du chômage puis de l’inflation aux Etats-Unis. Si les premiers ont été accueillis plutôt froidement, la baisse des prix à la consommation a permis aux indices de redorer un peu leur blason, sans toutefois réussir à annuler les pertes concédées les jours précédents. La fin de trimestre et de l’année est marquée par la dernière journée de compensation, synonymes des trois sorcières, avant l'arrivée du père Noël. A défaut de rallye de fin d’année, on pourra toujours se rassurer en regardant le chemin parcouru depuis les points bas d’avril dernier. Depuis début décembre, peu de nouvelles semblent être en mesure de faire franchement bouger les lignes : les rendements obligataires sont étales, l’or tutoie ses sommets historiques et les indices consolident à plat. Rendez-vous l’année prochaine pour l’écriture d’une nouvelle page boursière !
Crypto : Le bitcoin (BTC) reste à l’équilibre cette semaine, en évoluant autour des 88 000 USD. Pourtant, le Sénat américain vient de confirmer Michael Selig à la tête du gendarme des produits dérivés et des marchés de matières premières (CFTC), dont le bitcoin relève juridiquement, et qui affiche un pedigree favorable aux cryptomonnaies. Il a notamment travaillé au sein de la Crypto Task Force de la SEC et a indiqué à plusieurs reprises vouloir faire des États-Unis “la capitale mondiale des cryptomonnaies”, à l’image du président du pays. Une bonne nouvelle pour la cryptosphère sur le papier, mais qui ne suffit pas à relancer le marché. On observe même des sorties sur les ETF Bitcoin spot cette semaine, avec un encours total de 111 milliards de dollars, contre 164 milliards en octobre. À ce stade, le bitcoin afficherait une baisse de -5,5% en 2025, après avoir bondi de 120% en 2024 et de 155,8% en 2023. De son côté, l’ether (ETH) recule de -3% cette semaine et repasse sous la barre des 3 000 USD. Solana (SOL) cède -2,6% autour de 125 USD, tandis que le XRP (XRP) chute de -5,8% à 1,87 USD.
|Les articles de la semaine
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.