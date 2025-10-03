|Tops / Flops de la semaine
Tops
UCB +27,98 % : toute l'industrie pharmaceutique mondiale a salué les conditions du premier accord signé entre la Maison Blanche et un laboratoire (Pfizer en l'occurrence), perçu comme une matrice pour les autres. Les termes du compromis sont moins défavorables que le scénario initialement envisagé, qui faisait redouter droits de douane massifs et baisses de prix forcées. Plusieurs acteurs du secteur (laboratoires, équipementiers médicaux) ont gagné plus de 10% cette semaine, de A comme AstraZeneca à Z comme Zealand Pharma, en passant par Roche ou Merck KGaA.
Salzgitter +27,48 % : le secteur de l'acier, en plus d'être extrêmement cyclique, profite des tours de vis donnés par la Commission européenne sur les importations à bas prix. Bruxelles prévoit de diminuer de près de 50% les quotas d'importation d'acier et d'augmenter les droits de douane sur les volumes excédentaires jusqu'à 50%. SSAB, ArcelorMittal ou Aperam ont aussi bénéficié du mouvement.
Fincantieri +22,51 % : les valeurs cycliques de l'industrie européenne ont connu une semaine faste, portées par un regain d'intérêt des investisseurs pour les entreprises exposées au cycle économique. La perspective d'une poursuite de la baisse des taux aux Etats-Unis et les énormes dépenses d'investissement liées à l'IA alimentent l'optimisme pour la dynamique globale. Hochtief, Hensoldt, Siltronic, Volvo Cars ou Soitec en ont profité elles aussi.
JD Sports +16,07 % : le distributeur de sportswear a pris le sillage de son fournisseur Nike, dont les résultats trimestriels ont rassuré les investisseurs, à défaut d'être flamboyants.
Stellantis +14,1 % : au troisième trimestre 2025, le groupe européen a amélioré sa part de marché aux Etats-Unis dans les proportions les plus importantes depuis cinq trimestres, souligne l'analyste de Jefferies Philippe Houchois. Parmi les marques de Stellantis, Jeep, Dodge et Chrysler bénéficient d'une excellente dynamique. Peut-être le début de quelque chose pour un groupe dont l'action est en baisse de plus de 30% depuis le début de l'année.
Merus +36,87 % : la biotech néerlandaise cotée sur le Nasdaq a été rachetée par le danois Genmab pour 8 milliards de dollars en numéraire, soit 97 USD par action. Merus développe un traitement contre les cancers de la tête et du cou, le petosemtamab, actuellement en phase III et qui pourrait arriver sur le marché dès 2027.
Western Digital +22,86 % : le groupe bénéficie d'une actualité commerciale porteuse pour les fabricants de mémoires, grâce aux retombées de l'IA. Morgan Stanley a réitéré son avis positif sur l'action, en relevant de façon spectaculaire son objectif de cours de 99 USD à 171 USD.
Robinhood +22,08 % : le courtier, qui figure parmi les stars boursières de l'année, continue à profiter d'un courant acheteur alors que l'action a déjà bondi de 250% en 2025. Au cours du weekend passé, le patron de l'entreprise a révélé que Robinhood a commencé à tester des services bancaires entièrement numériques auprès d'un nombre restreint de clients.
Fair Isaac +21,85 % : l'action s'est envolée jeudi après l’annonce d'une nouvelle offre de licence de scores de crédit proposée directement aux revendeurs de prêts hypothécaires, ce qui court-circuite le rôle d’intermédiaire des agences de crédit. Equifax et Experian sont notamment concernés.
Flops
Tate & Lyle -18,82 % : le fabricant d’ingrédients alimentaires destinés à la grande consommation n’a pas convaincu alors les derniers mois avaient laissé présager mieux. L’acquisition transformatrice de CP Kelco n’a pas encore créé de synergies tandis que la conjoncture du marché est compliquée en Amérique du Nord et en Europe. Les attentes annuelles sont revues à la baisse.
Equasens -8,88 % : le spécialiste des logiciels pour les officines a publié des résultats semestriels en hausse mais pas suffisamment aux yeux des investisseurs qui s’interrogent depuis quatre ans sur le potentiel de croissance de ses solutions.
Lufthansa -5,32 % : les pilotes de la compagnie allemande ont voté la grève après l’échec des négociations sur leur régime de retraite. Le groupe, déjà fragilisé par ses efforts de réduction des coûts et sa restructuration, subit ainsi une nouvelle pression.
DraftKings -16,42 % : la société de paris sportifs et de fantasy subit une intense concurrence de la part d’acteurs tels que Robinhood et Kalshi. C’est notamment ce dernier qui monte rapidement grâce aux importants volumes d’argent misés.
Rivian -12,44 % : le fabricant de véhicules électriques a réduit sa fourchette cible de livraisons après l’annulation d’un rabais fiscal fédéral de 7 500 dollars. Par ailleurs, Amazon a commencé à tester des fourgonnettes de livraison électriques développées par GM, ce qui fait craindre pour la collaboration future entre les deux sociétés. À l’heure actuelle, Amazon reste le principal actionnaire devant Volkswagen.
MercadoLibre -11,98 % : Amazon envisage une nouvelle expansion au Brésil, là où MercadoLibre réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires. La concurrence se fait de plus en plus forte sur le marché du commerce en ligne en Amérique du Sud.
Exxon Mobil -3,38 % : le géant pétrolier américain a annoncé mardi la suppression de 2 000 postes dans le monde. Dans le secteur, plusieurs groupes ont déjà fait des annonces similaires. La baisse des prix du pétrole contraint à réduire les coûts.
|Matières premières
Énergie : Les cours du pétrole continuent de baisser, atteignant des niveaux inédits depuis cinq mois. Le Brent pour livraison en décembre est tombé à 64 USD, tandis que le WTI a reculé à 60,5 USD. Ces baisses font suite aux spéculations sur une possible nouvelle augmentation de la production de l'OPEP+ de 137 000 barils par jour en novembre. L'Arabie saoudite et la Russie, leaders du groupe, doivent se réunir ce week-end pour finaliser cette décision. Malgré les contraintes qui pèsent sur le cartel élargi pour respecter cette cadence de production, le marché mondial pourrait entrer en surplus, l'Agence internationale de l'énergie prévoyant des excédents record pour l'année prochaine. En toile de fond, la géopolitique reste un facteur important de l’équation qui influence les prix du brut. Nous faisons référence aux attaques ukrainiennes qui ciblent les raffineries russes loin derrière la ligne de front.
Métaux : L'or a franchi la barre des 3800 USD l'once pour la première fois, atteignant même un sommet de 3897 dollars. A court terme, cette dynamique sans accrocs est soutenue par les inquiétudes autour du shutdown aux Etats-Unis et des anticipations de nouvelles baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Le prix de l'or progresse de 47% depuis le début de l'année, un parcours remarquable attribuable aux achats des banques centrales, à l'augmentation de l'intérêt pour les ETF, et aux tensions géopolitiques persistantes. Du côté du cuivre, les prix ont poursuivi leur ascension à Londres. Le contrat à trois mois sur le London Metal Exchange se négocie actuellement à 10 490 USD la tonne, une hausse attribuée aux interruptions d'approvisionnement, principalement en Indonésie et au Chili.
Produits agricoles : Les céréales retrouvent le chemin de la baisse à Chicago, chemin qu’elles n’ont pas quitté bien longtemps. Les contrats de maïs et de blé ont tous clôturé en baisse respectivement à 420 cents le boisseau pour le maïs et 513 cents pour le blé (contrats échéance décembre 2025). Le soja souffre toujours de la guerre commerciale avec la Chine, motivant celle-ci à se tourner vers d'autres fournisseurs. Les conditions météorologiques favorables ont accéléré les récoltes de maïs et de blé aux États-Unis, ce qui est à l’origine de la pression baissière sur les prix. Par ailleurs, l'USDA a souligné dans son dernier rapport une diminution des stocks de maïs par rapport à l'année précédente, mais la récolte record attendue devrait permettre de reconstituer les stocks.
|Macroéconomie
Macro : Bien que le premier vendredi du mois soit traditionnellement consacré à la publication du rapport sur l’emploi, cette année les investisseurs en sont pour leurs frais. Point de données en raison du shutdown qui secoue les administrations américaines. Pour tuer le temps, les opérateurs se concentrent donc sur les données annexes, histoire de se faire une idée du marché du travail. L’enquête ADP montre des signes importants d’un ralentissement poussant les rendements obligataires à la baisse dans la perspective d’un nouvel assouplissement monétaire. Malgré tout, le 2 ans reste au-dessus d’un support clé à 3.50% ce qui n’empêche pas le S&P 500 d'enchaîner les records historiques. Attention, l’or est désormais suracheté tandis que le dollar index se maintient au-dessus des 96.20. Ces deux marchés étant corrélés, on surveillera avec attention les mouvements sur le billet vert pour éviter de se faire piéger sur le métal jaune.
Crypto : Septembre est statistiquement le pire mois de l’année pour le bitcoin : sur les douze dernières années, il affiche en moyenne un rendement de -3,08%. Mais en 2025, la cryptomonnaie a déjoué les pronostics, avec une progression de +5,38%. Octobre, en revanche, est historiquement un mois faste statistiquement : +20,63% en moyenne depuis 2012, ce qui en fait le deuxième meilleur mois de l’année derrière novembre (+46% en moyenne). Et octobre démarre sur les chapeaux de roue : en quelques jours seulement, le bitcoin s’adjuge déjà +5,5% et repasse au-dessus des 120 000 USD, à seulement 4 500 USD de son record historique d’août. L’envolée cette semaine est notamment portée par BlackRock, qui a relevé de 38% son exposition au bitcoin dans son Global Allocation Fund. Le géant américain détient désormais 66,4 MUSD via son ETF IBIT, soit une allocation de 0,4% des 17,1 milliards d’actifs du fonds (contre 0,25% au premier trimestre). De quoi susciter de l’enthousiasme des crypto-investisseurs. Les autres cryptomonnaies démarrent également octobre en trombe : l’ether (ETH) progresse de +8% et flirte avec les 4 500 USD, Solana (SOL) grimpe de +10% à 230 USD, et XRP (XRP) s’apprécie de +6,5% pour revenir autour des 3 USD.
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.