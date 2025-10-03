Tops UCB +27,98% : toute l'industrie pharmaceutique mondiale a salué les conditions du premier accord signé entre la Maison Blanche et un laboratoire (Pfizer en l'occurrence), perçu comme une matrice pour les autres. Les termes du compromis sont moins défavorables que le scénario initialement envisagé, qui faisait redouter droits de douane massifs et baisses de prix forcées. Plusieurs acteurs du secteur (laboratoires, équipementiers médicaux) ont gagné plus de 10% cette semaine, de A comme AstraZeneca à Z comme Zealand Pharma, en passant par Roche ou Merck KGaA. Salzgitter +27,48% : le secteur de l'acier, en plus d'être extrêmement cyclique, profite des tours de vis donnés par la Commission européenne sur les importations à bas prix. Bruxelles prévoit de diminuer de près de 50% les quotas d'importation d'acier et d'augmenter les droits de douane sur les volumes excédentaires jusqu'à 50%. SSAB, ArcelorMittal ou Aperam ont aussi bénéficié du mouvement. Fincantieri +22,51% : les valeurs cycliques de l'industrie européenne ont connu une semaine faste, portées par un regain d'intérêt des investisseurs pour les entreprises exposées au cycle économique. La perspective d'une poursuite de la baisse des taux aux Etats-Unis et les énormes dépenses d'investissement liées à l'IA alimentent l'optimisme pour la dynamique globale. Hochtief, Hensoldt, Siltronic, Volvo Cars ou Soitec en ont profité elles aussi. JD Sports +16,07% : le distributeur de sportswear a pris le sillage de son fournisseur Nike, dont les résultats trimestriels ont rassuré les investisseurs, à défaut d'être flamboyants. Stellantis +14,1% : au troisième trimestre 2025, le groupe européen a amélioré sa part de marché aux Etats-Unis dans les proportions les plus importantes depuis cinq trimestres, souligne l'analyste de Jefferies Philippe Houchois. Parmi les marques de Stellantis, Jeep, Dodge et Chrysler bénéficient d'une excellente dynamique. Peut-être le début de quelque chose pour un groupe dont l'action est en baisse de plus de 30% depuis le début de l'année. Merus +36,87% : la biotech néerlandaise cotée sur le Nasdaq a été rachetée par le danois Genmab pour 8 milliards de dollars en numéraire, soit 97 USD par action. Merus développe un traitement contre les cancers de la tête et du cou, le petosemtamab, actuellement en phase III et qui pourrait arriver sur le marché dès 2027. Western Digital +22,86% : le groupe bénéficie d'une actualité commerciale porteuse pour les fabricants de mémoires, grâce aux retombées de l'IA. Morgan Stanley a réitéré son avis positif sur l'action, en relevant de façon spectaculaire son objectif de cours de 99 USD à 171 USD. Robinhood +22,08% : le courtier, qui figure parmi les stars boursières de l'année, continue à profiter d'un courant acheteur alors que l'action a déjà bondi de 250% en 2025. Au cours du weekend passé, le patron de l'entreprise a révélé que Robinhood a commencé à tester des services bancaires entièrement numériques auprès d'un nombre restreint de clients. Fair Isaac +21,85% : l'action s'est envolée jeudi après l’annonce d'une nouvelle offre de licence de scores de crédit proposée directement aux revendeurs de prêts hypothécaires, ce qui court-circuite le rôle d’intermédiaire des agences de crédit. Equifax et Experian sont notamment concernés. Flops Tate & Lyle -18,82% : le fabricant d’ingrédients alimentaires destinés à la grande consommation n’a pas convaincu alors les derniers mois avaient laissé présager mieux. L’acquisition transformatrice de CP Kelco n’a pas encore créé de synergies tandis que la conjoncture du marché est compliquée en Amérique du Nord et en Europe. Les attentes annuelles sont revues à la baisse. Equasens -8,88% : le spécialiste des logiciels pour les officines a publié des résultats semestriels en hausse mais pas suffisamment aux yeux des investisseurs qui s’interrogent depuis quatre ans sur le potentiel de croissance de ses solutions. Lufthansa -5,32% : les pilotes de la compagnie allemande ont voté la grève après l’échec des négociations sur leur régime de retraite. Le groupe, déjà fragilisé par ses efforts de réduction des coûts et sa restructuration, subit ainsi une nouvelle pression. DraftKings -16,42% : la société de paris sportifs et de fantasy subit une intense concurrence de la part d’acteurs tels que Robinhood et Kalshi. C’est notamment ce dernier qui monte rapidement grâce aux importants volumes d’argent misés. Rivian -12,44% : le fabricant de véhicules électriques a réduit sa fourchette cible de livraisons après l’annulation d’un rabais fiscal fédéral de 7 500 dollars. Par ailleurs, Amazon a commencé à tester des fourgonnettes de livraison électriques développées par GM, ce qui fait craindre pour la collaboration future entre les deux sociétés. À l’heure actuelle, Amazon reste le principal actionnaire devant Volkswagen. MercadoLibre -11,98% : Amazon envisage une nouvelle expansion au Brésil, là où MercadoLibre réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires. La concurrence se fait de plus en plus forte sur le marché du commerce en ligne en Amérique du Sud. Exxon Mobil -3,38% : le géant pétrolier américain a annoncé mardi la suppression de 2 000 postes dans le monde. Dans le secteur, plusieurs groupes ont déjà fait des annonces similaires. La baisse des prix du pétrole contraint à réduire les coûts.