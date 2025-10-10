Tops: AMD +30,5% : le fabricant américain de semi-conducteurs a signé un nouvel accord avec OpenAI comprenant une énorme commande de puces et des options qui, si les objectifs sont remplis, se transformeront en une prise de participation de 10% au capital du fabricant. Figma +15,12% : le célèbre logiciel destiné au webdesign a annoncé des partenariats avec OpenAI et Google Cloud visant à intégrer toujours plus d’outils d’intelligence artificielle sur sa plateforme. PayPal +0,85% : le spécialiste américain des paiements en ligne a annoncé une nouvelle plateforme de gestion publicitaire pour les petites entreprises afin notamment d’aider les sociétés à monétiser le trafic existant sur leur boutique utilisant PayPal. Abivax +9,56% : la société de biotechnologies a publié de nouveaux résultats encourageants de phase 3 pour son traitement obefazimod contre la rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire de l’intestin. Les essais montrent une amélioration de l’état des patients après huit semaines et aucun effet secondaire nouveau. Le médicament pourrait offrir une option plus simple et mieux tolérée que les traitements actuels. Skanska +8,08% : le géant suédois du BTP a touché un gros contrat aux Etats-Unis et a été soutenu par Jefferies qui est acheteur du dossier en estimant que la croissance est sous estimée par les investisseurs. Aurubis +3,62% : la production de cuivre et de métaux précieux profite de la forte demande en matériaux. Le groupe entre dans une phase axée sur la rentabilité après d’importants investissements, notamment dans sa nouvelle usine de recyclage aux États-Unis. Nordex +6,48% : le fabricant d’éoliennes poursuit sa belle dynamique avec un troisième trimestre très dynamique sur le volet commercial. La demande est forte en Europe et au Canada. Le groupe profite aussi d’un environnement concurrentiel favorable : la Chine est peu présente sur ces marchés. Le titre est au plus haut niveau depuis 2021. Les sidérurgistes : l’Union européenne prévoit de réduire les quotas d’importation d’acier. Les producteurs européens que sont Thyssenkrupp (+11%), ArcelorMittal (+2%), SSAB (+5%) ou encore Aperam (+5%) devraient directement en profiter. Flops Mondi -21,28% : le groupe anglo-autrichien spécialisé dans la production d’emballages et de papier a publié des résultats trimestriels décevants à cause de la faible demande et de la hausse répétée des coûts. Le titre est à son plus bas niveau depuis douze ans. Ferrari -19,37% : lors d’une journée investisseur, la marque au cheval cabrée a abaissé ses objectifs de vente de modèles électriques. Surtout, la marque a annoncé prévoir une croissance de seulement 5% par an d’ici à 2030, contre 7% attendus. AppLovin -16,53% : le développeur de logiciels est visé par une enquête de la SEC sur ses pratiques publicitaires, plus précisément sur les données collectées afin de diffuser des publicités ciblées. Arytza -13,72% : le géant suisse de la boulangerie industrielle a limogé son directeur général, Michael Schai, seulement neuf mois après sa prise de fonctions. Le conseil d’administration lui reproche de ne pas avoir mis en place assez vite les mesures d’économies prévues. Urs Jordi, déjà président du groupe, reprend temporairement la direction. BMW -9,19% : seul constructeur européen à tirer son épingle du jeu en bourse cette année, BMW a finalement révisé à la baisse son objectif de marge. En cause, les droits de douane américains et la concurrence en Chine. La défense : les valeurs du secteur ont baissé alors que les tensions géopolitiques redescendent d’un cran. Donald Trump tient son cessez-le-feu à Gaza. Le président américain a réussi à tordre le bras à Israël et au Hamas, qui ont accepté la première partie de son plan de paix. Thales (-6%), Leonardo (-6%) et Rheinmetall (-6%) ont reculé.