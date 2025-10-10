|Tops / Flops de la semaine
Tops:
AMD +30,5% : le fabricant américain de semi-conducteurs a signé un nouvel accord avec OpenAI comprenant une énorme commande de puces et des options qui, si les objectifs sont remplis, se transformeront en une prise de participation de 10% au capital du fabricant.
Figma +15,12% : le célèbre logiciel destiné au webdesign a annoncé des partenariats avec OpenAI et Google Cloud visant à intégrer toujours plus d’outils d’intelligence artificielle sur sa plateforme.
PayPal +0,85% : le spécialiste américain des paiements en ligne a annoncé une nouvelle plateforme de gestion publicitaire pour les petites entreprises afin notamment d’aider les sociétés à monétiser le trafic existant sur leur boutique utilisant PayPal.
Abivax +9,56% : la société de biotechnologies a publié de nouveaux résultats encourageants de phase 3 pour son traitement obefazimod contre la rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire de l’intestin. Les essais montrent une amélioration de l’état des patients après huit semaines et aucun effet secondaire nouveau. Le médicament pourrait offrir une option plus simple et mieux tolérée que les traitements actuels.
Skanska +8,08% : le géant suédois du BTP a touché un gros contrat aux Etats-Unis et a été soutenu par Jefferies qui est acheteur du dossier en estimant que la croissance est sous estimée par les investisseurs.
Aurubis +3,62% : la production de cuivre et de métaux précieux profite de la forte demande en matériaux. Le groupe entre dans une phase axée sur la rentabilité après d’importants investissements, notamment dans sa nouvelle usine de recyclage aux États-Unis.
Nordex +6,48% : le fabricant d’éoliennes poursuit sa belle dynamique avec un troisième trimestre très dynamique sur le volet commercial. La demande est forte en Europe et au Canada. Le groupe profite aussi d’un environnement concurrentiel favorable : la Chine est peu présente sur ces marchés. Le titre est au plus haut niveau depuis 2021.
Les sidérurgistes : l’Union européenne prévoit de réduire les quotas d’importation d’acier. Les producteurs européens que sont Thyssenkrupp (+11%), ArcelorMittal (+2%), SSAB (+5%) ou encore Aperam (+5%) devraient directement en profiter.
Flops
Mondi -21,28% : le groupe anglo-autrichien spécialisé dans la production d’emballages et de papier a publié des résultats trimestriels décevants à cause de la faible demande et de la hausse répétée des coûts. Le titre est à son plus bas niveau depuis douze ans.
Ferrari -19,37% : lors d’une journée investisseur, la marque au cheval cabrée a abaissé ses objectifs de vente de modèles électriques. Surtout, la marque a annoncé prévoir une croissance de seulement 5% par an d’ici à 2030, contre 7% attendus.
AppLovin -16,53% : le développeur de logiciels est visé par une enquête de la SEC sur ses pratiques publicitaires, plus précisément sur les données collectées afin de diffuser des publicités ciblées.
Arytza -13,72% : le géant suisse de la boulangerie industrielle a limogé son directeur général, Michael Schai, seulement neuf mois après sa prise de fonctions. Le conseil d’administration lui reproche de ne pas avoir mis en place assez vite les mesures d’économies prévues. Urs Jordi, déjà président du groupe, reprend temporairement la direction.
BMW -9,19% : seul constructeur européen à tirer son épingle du jeu en bourse cette année, BMW a finalement révisé à la baisse son objectif de marge. En cause, les droits de douane américains et la concurrence en Chine.
La défense : les valeurs du secteur ont baissé alors que les tensions géopolitiques redescendent d’un cran. Donald Trump tient son cessez-le-feu à Gaza. Le président américain a réussi à tordre le bras à Israël et au Hamas, qui ont accepté la première partie de son plan de paix. Thales (-6%), Leonardo (-6%) et Rheinmetall (-6%) ont reculé.
|Matières premières
Energie : Les prix du pétrole évoluent toujours à proximité de niveaux plancher : autour de 63 USD pour le Brent et 60 USD pour le WTI. Cette faiblesse des prix découle principalement de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, favorisé par la diplomatie américaine, réduisant les tensions au Moyen-Orient. Sur le plan fondamental, l'Energy Information Administration a revu à la hausse ses prévisions de croissance de la production de pétrole brut aux États-Unis pour 2025 et 2026. La production devrait atteindre en moyenne 13,53 millions de barils par jour en 2025 et 13,51 millions de barils par jour en 2026. En parallèle, la demande de pétrole devrait rester stable. Ces perspectives contribuent à la perception d'un marché bien approvisionné, exerçant une pression à la baisse sur les prix du brut.
Métaux : L’or et l’argent brillent de mille feux. Le prix de l'or a franchi pour la première fois la barre des 4 000 dollars par once, soutenu par l'achat massif des banques centrales, la politique commerciale agressive des États-Unis et l’engouement des investisseurs pour les ETF liés à l’or. L’argent a également atteint de nouveaux sommets à 50 USD l’once, en partie grâce à son aspect de valeur refuge, mais aussi en raison des pénuries d'approvisionnement. L’argent a progressé de 76% depuis le 1er janvier. Du côté des métaux industriels, le prix du cuivre à livraison 3 mois a atteint 11 000 USD la tonne, soit une hausse de près de 20% en 2025. Cela fait suite à des perturbations majeures dans les mines qui ont affecté l'offre, notamment des incidents dans des sites clés au Chili et en Indonésie.
Produits agricoles : Le cacao reste sous pression en raison de meilleures conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest, qui favorisent le développement des cultures. Résultat des courses, le prix du cacao enregistre une nouvelle séquence hebdomadaire baissière, la huitième d’affilée. A Chicago, le blé reste aussi orienté à la baisse. Le boisseau de blé s'échange autour de 506 cents (contrat échéance décembre 2025).
|Macroéconomie
Macro : En l’absence de statistiques macroéconomiques en provenance des Etats-Unis, shutdown oblige, les investisseurs semblent prendre leur mal en patience, même si l’attrait pour les valeurs liées à l’IA ne se dément pas. Il faudra toutefois attendre la moisson des résultats des entreprises pour espérer redonner un coup de fouet à l’ensemble de la cote. A l’inverse, les matières premières pourraient bien reprendre leur souffle après leur récente poussée haussière à la faveur d’une résistance à 50$ sur l’argent et autour des 4040/80$ sur l’or. De son côté, le dollar se renforce depuis ses points bas enregistrés à 96.20 dans la foulée de la baisse des taux de la Fed en septembre dernier tandis que le rendement du 10 ans américain reste sous la pression de sa résistance à 4.20%. En Europe, les marchés sont suspendus à la situation française qui pèse non seulement sur l’économie hexagonale mais aussi sur la devise européenne. L’attente ne devrait plus être très longue.
Crypto : Le bitcoin a enregistré un nouveau sommet historique à plus de 126 000 USD cette semaine. Une envolée bien aidée par les ETF Bitcoin Spot, qui ont enregistré ce lundi 1,19 MdUSD d’entrées nettes, soit leur deuxième meilleure journée depuis leur lancement début 2024. Les crypto-investisseurs avaient les yeux rivés sur Polymarket cette semaine. En effet, Intercontinental Exchange, la maison mère du NYSE, a investi 2 MdsUSD dans Polymarket, valorisant la plateforme de marchés de prédiction entre 8 et 10 MdsUSD, et lui permettant de se (ré)implanter aux États-Unis avec un parrain “blue chip”. Des spéculations sur une introduction en Bourse circulent également. De son côté, l’ether (ETH) reste sous son sommet historique, autour de 4 300 USD, et recule de 4,13% cette semaine. Solana (SOL) s’établit à 219 USD, en baisse de 4% depuis lundi, tandis que le Binance Coin (BNB) progresse de 7% à 1 250 USD et devient la troisième cryptomonnaie la plus valorisée du marché, devant l’USDT de Tether et le XRP (XRP).
|Les articles de la semaine
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.