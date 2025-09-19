Les tops de la semaine 89Bio +84,26% : Roche va racheter la biotech américaine pour un montant pouvant aller jusqu’à 3,5 milliards de dollars, afin de renforcer sa présence dans le traitement des maladies du foie liées à l’obésité.

Intel +22,84% : Nvidia, l'ogre de l'IA, va injecter 5 milliards de dollars dans Intel, pour prendre 4% du capital. Les deux entreprises se sont en parallèle engagées à développer conjointement des puces pour PC et centres de données.

Oklo +63,5% : la société californienne qui opère dans le combustible nucléaire a toujours le vent en poupe, poussée par les besoins énergétiques immenses générés par l'essor de l'IA. L'action a quadruplé en six mois.

Siltronic +23,35% : le compartiment des semiconducteurs profite d'une nouvelle phase ascensionnelle dopée aux investissements destinés à l'IA. Toutes les entreprises du monde sont concernées et l'Europe ne fait pas exception. Outre l'entreprise allemande, ASM International, ASML, Soitec et bien d'autres font partie des plus fortes progressions de la semaine.

Vusiongroup +22,54% : le fournisseur français d'étiquettes électroniques a surpris le marché avec des résultats solides et des objectifs revus en hausse. L'entreprise connaît toujours une forte croissance, qui commence à profiter aux marges.

Puma +13,68% : l’action reste très volatile depuis que des rumeurs prêtent à la famille Pinault la volonté de vendre ses parts. La presse allemande a révélé qu'Authentic Brands et CVC se seraient positionnées en vue d'un éventuel rachat des 29% détenus par Artémis, le holding des Pinault.

Kering +11,04% : le groupe de luxe continue à surfer sur les promesses de l'arrivée aux commandes de Luca de Meo, perçu comme une sorte de sauveur capable de restructurer le groupe et de relancer son navire-amiral en difficulté, Gucci. L'entreprise surperforme largement ses comparables prestigieux comme LVMH et Hermès depuis juillet.

Novo Nordisk +11,57% : le marché a salué les commentaires du nouveau CEO et les efforts de restructuration lors d'une conférence investisseurs à Vienne. Les actualités du groupe danois semblent, pour la première fois depuis des semaines, prendre un tour plus favorable. Les flops de la semaine Orsted -47,38% : le cours de bourse s'est mécaniquement ajusté après le lancement de l'énorme augmentation de capital promise par l'opérateur de parcs éoliens, pour tenter d'alléger son bilan et relancer son activité. Le Danois prévoit de lever environ 9,4 milliards de dollars,

SIG Group -31,41% : douche froide pour le titre du spécialiste suisse de l'emballage, après un avertissement retentissant lancé mercredi soir. Plusieurs analystes ont sabré dans leurs objectifs de cours.

FactSet -20,09% : le fournisseur de données financières a publié des résultats trimestriels plus faibles que prévu et a annoncé un bénéfice annuel estimé inférieur à ce que le marché anticipait. Le management met cette faiblesse sur le compte du contexte économique, qui incite les clients à la prudence sur les dépenses discrétionnaires de données et d'analytique.

Exail -16,84% : les sociétés à la mode et généreusement valorisées n'ont pas le droit de décevoir. Les résultats semestriels publiés par Exail cette semaine étaient solides, mais quelques écueils ont émergé sur les marges. L'épaisseur du carnet de commandes ne suffit pas à compenser cette petite déception.

Pets at Home -14,16% : le distributeur de produits animaliers a plongé après le départ immédiat de sa directrice générale et l’abaissement de sa prévision annuelle. Le ralentissement des dépenses des ménages pénalise le secteur, même chez nos amies les bêtes.

Rocket Lab -10,4% : l'entreprise de services spatiaux a annoncé son intention de lancer une augmentation de capital de 750 MUSD. Peu avant, l'action avait touché un record en séance, au-dessus de 55 USD.

Darden Restaurants -13,11% : l'enseigne de restauration a déçu les attentes avec des résultats trimestriels inférieurs aux prévisions. Le relèvement des prévisions annuelles n'a pas suffi à rassurer les investisseurs.