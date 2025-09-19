La semaine aura été positive pour la plupart des places financières, soutenues une fois de plus par Wall-Street, les valeurs technologiques et la perspective de futurs assouplissements monétaires aux Etats-Unis. Avec la faiblesse du marché de l'emploi américain, la première baisse de taux de la Fed de 25 points de base a été accueillie favorablement, même si la Réserve Fédérale semble moins agressive que ne le souhaiterait le marché et Donald Trump. L'ambiance actuelle reste positive, sous le signe d'une certaine volatilité.
Variations hebdomadaires*
STOXX EUROPE 600...
554,12  -0,13%
Graphique STOXX EUROPE 600...
S&P 500
6 664,36  +1,22%
Graphique S&P 500
NIKKEI 225
45 028,51  +0,54%
Graphique NIKKEI 225
GOLD
3 683.92 $US  +1,25%
Graphique GOLD
BRENT CRUDE OIL ...
66.57 $US  -0,4%
Graphique BRENT CRUDE OIL ...
EURO / US DOLLAR
1.17 $US  +0,14%
Graphique EURO / US DOLLAR
Tops / Flops de la semaine

Les tops de la semaine

  • 89Bio +84,26% : Roche va racheter la biotech américaine pour un montant pouvant aller jusqu’à 3,5 milliards de dollars, afin de renforcer sa présence dans le traitement des maladies du foie liées à l’obésité.
  • Intel +22,84% : Nvidia, l'ogre de l'IA, va injecter 5 milliards de dollars dans Intel, pour prendre 4% du capital. Les deux entreprises se sont en parallèle engagées à développer conjointement des puces pour PC et centres de données.
  • Oklo +63,5% : la société californienne qui opère dans le combustible nucléaire a toujours le vent en poupe, poussée par les besoins énergétiques immenses générés par l'essor de l'IA. L'action a quadruplé en six mois.
  • Siltronic +23,35% : le compartiment des semiconducteurs profite d'une nouvelle phase ascensionnelle dopée aux investissements destinés à l'IA. Toutes les entreprises du monde sont concernées et l'Europe ne fait pas exception. Outre l'entreprise allemande, ASM International, ASML, Soitec et bien d'autres font partie des plus fortes progressions de la semaine.
  • Vusiongroup +22,54% : le fournisseur français d'étiquettes électroniques a surpris le marché avec des résultats solides et des objectifs revus en hausse. L'entreprise connaît toujours une forte croissance, qui commence à profiter aux marges.
  • Puma +13,68% : l’action reste très volatile depuis que des rumeurs prêtent à la famille Pinault la volonté de vendre ses parts. La presse allemande a révélé qu'Authentic Brands et CVC se seraient positionnées en vue d'un éventuel rachat des 29% détenus par Artémis, le holding des Pinault.
  • Kering +11,04% : le groupe de luxe continue à surfer sur les promesses de l'arrivée aux commandes de Luca de Meo, perçu comme une sorte de sauveur capable de restructurer le groupe et de relancer son navire-amiral en difficulté, Gucci. L'entreprise surperforme largement ses comparables prestigieux comme LVMH et Hermès depuis juillet.
  • Novo Nordisk +11,57% : le marché a salué les commentaires du nouveau CEO et les efforts de restructuration lors d'une conférence investisseurs à Vienne. Les actualités du groupe danois semblent, pour la première fois depuis des semaines, prendre un tour plus favorable.

Les flops de la semaine

  • Orsted -47,38% : le cours de bourse s'est mécaniquement ajusté après le lancement de l'énorme augmentation de capital promise par l'opérateur de parcs éoliens, pour tenter d'alléger son bilan et relancer son activité. Le Danois prévoit de lever environ 9,4 milliards de dollars,
  • SIG Group -31,41% : douche froide pour le titre du spécialiste suisse de l'emballage, après un avertissement retentissant lancé mercredi soir. Plusieurs analystes ont sabré dans leurs objectifs de cours.
  • FactSet -20,09% : le fournisseur de données financières a publié des résultats trimestriels plus faibles que prévu et a annoncé un bénéfice annuel estimé inférieur à ce que le marché anticipait. Le management met cette faiblesse sur le compte du contexte économique, qui incite les clients à la prudence sur les dépenses discrétionnaires de données et d'analytique.
  • Exail -16,84% : les sociétés à la mode et généreusement valorisées n'ont pas le droit de décevoir. Les résultats semestriels publiés par Exail cette semaine étaient solides, mais quelques écueils ont émergé sur les marges. L'épaisseur du carnet de commandes ne suffit pas à compenser cette petite déception.
  • Pets at Home -14,16% : le distributeur de produits animaliers a plongé après le départ immédiat de sa directrice générale et l’abaissement de sa prévision annuelle. Le ralentissement des dépenses des ménages pénalise le secteur, même chez nos amies les bêtes.
  • Rocket Lab -10,4% : l'entreprise de services spatiaux a annoncé son intention de lancer une augmentation de capital de 750 MUSD. Peu avant, l'action avait touché un record en séance, au-dessus de 55 USD.
  • Darden Restaurants -13,11% :  l'enseigne de restauration a déçu les attentes avec des résultats trimestriels inférieurs aux prévisions. Le relèvement des prévisions annuelles n'a pas suffi à rassurer les investisseurs.
Graphique Matières Premières
Matières premières

Énergie : Malgré trois séances consécutives de baisse, le prix du baril est resté plutôt stable en données hebdomadaires. Les frictions géopolitiques et les craintes de surabondance se neutralisent toujours, ce qui explique le surplace des cours. La pression reste importante sur le secteur énergétique russe. L'UE envisage un nouveau paquet de sanctions ciblant l'énergie pour réduire les ressources financières de Moscou et l'inciter à négocier un cessez-le-feu en Ukraine. Mais tout comme les récentes attaques ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes, ces sanctions ont tendance à soutenir les prix du pétrole alors que Donald Trump appelle au contraire à une baisse des prix pour faire pression sur Moscou. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 66,80 USD, contre 62,60 USD pour le WTI.

Métaux : À Londres, la tonne de cuivre se stabilise à 9940 USD (prix cash). Le métal rouge repasse ainsi sous la ligne des 10.000 USD, pénalisé par un redressement du dollar américain ainsi que des inquiétudes sur la demande chinoise. Dans le registre des métaux précieux, l'or poursuit sa progression. La baisse des taux de la Fed n'a toutefois pas suscité un grand enthousiasme sur les prix de l'or puisque celle-ci était largement anticipée. Le métal doré a inscrit un nouveau record historique à 3707 USD.

Produits agricoles : Rien à signaler du côté de Chicago où le blé et le maïs consolident. Le blé a grignoté un peu de terrain à 524 cents pour le contrat échéance décembre 2025 tandis que le maïs a fait du surplace à 425 cents (toujours pour le contrat décembre 2025). Les prix des céréales évoluent à des niveaux historiquement bas en raison de récoltes importantes aux Etats-Unis. 

Graphique Matières Premières
Macroéconomie

Macro : Hissez haut ! A leur manière, les marchés actions célèbrent la baisse de 25 points de base des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, c’est-à-dire en enchaînant les records historiques. Pour une fois, tous les compartiments se joignent à la fête à l’image des smalls et des mid-caps qui peinaient jusqu’à présent face aux large-caps. Cette pluralité est la bienvenue et invite à une poursuite du mouvement ascendant au cours des prochains mois d’autant que plusieurs baisses de taux devraient suivre. Justement, le compartiment obligataire est comme de coutume un peu moins euphorique à l’image du 2 ans aux Etats-Unis qui se maintient au-dessus de son support clé à 3.50% qui pourrait céder à la faveur d’une baisse de l’inflation et/ou d’une poursuite de la dégradation du marché du travail. Dans ce second cas, cela pourrait par contre finir par peser sur les indices actions.

Crypto : le bitcoin (BTC) se stabilise autour de 116 260 dollars cette semaine. Deux annonces majeures ont marqué la cryptosphère : d’abord la plateforme de paris prédictifs Polymarket, qui a obtenu le feu vert de la CFTC pour opérer à nouveau aux États-Unis après son bannissement en 2022. L’entreprise prépare une levée de fonds massive, susceptible de porter sa valorisation à 10 milliards de dollars. Ensuite, Google a annoncé un partenariat avec Coinbase et Ethereum pour développer les paiements en stablecoins grâce à l’intelligence artificielle. Les autres cryptomonnaies évoluent elles aussi dans la stabilité : l’ether (ETH) reste proche de 4 500 dollars, le XRP autour de 3 dollars et Solana (SOL) à 240 dollars.

Graphique de Cours
Après une série intense d'annonces de banques centrales, la semaine prochaine sera marquée par un certain retour au calme. Il y aura malgré tout quelques temps forts macroéconomiques, dont les indicateurs d'activités PMI du mois de septembre dans leur version préliminaire pour les grandes économies (mardi), les commandes de biens durables et la dernière lecture du PIB américain du 2e trimestre (jeudi), puis l'inflation PCE d'août aux Etats-Unis (vendredi). L'agenda des grandes sociétés ne comprend plus que quelques noms comme Micron et H&M, en attendant la prochaine série des résultats du 3e trimestre, dont la saison débutera lors de la semaine du 13 octobre. L'équipe Zonebourse vous souhaite un excellent weekend.
Les articles de la semaine
Luca de Kering Luca de Kering
Je crois que tout le monde a constaté que Kering ne baisse plus. Voire même qu'elle ne fait que monter, même face aux rockstars du secteur du luxe. Un... Lire la suite
Comment fonctionnait la Bourse avant les algorithmes ? Comment fonctionnait la Bourse avant les algorithmes ?
A l'heure du micro-trading, des terminaux Bloomberg, des ETF et autres produits dérivés, il semble aujourd'hui impensable de se passer de l'outil informatique.... Lire la suite
Le platine brille… pour combien de temps encore ?Le platine brille… pour combien de temps encore ?
Le platine, longtemps à l’ombre de l’or, s’est imposé sans crier gare. Un coup d’accélérateur inattendu, des forces souterraines, et soudain le marché... Lire la suite
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.