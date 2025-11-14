Tops : Actions suisses : un accord douanier a été trouvé avec Washington. Les exportateurs retrouvent des couleurs, notamment Swatch, le propriétaire des marques Omega et Longines, ainsi que Richemont, la maison mère de Cartier. Pour ces entreprises, le marché américain reste essentiel. SSE +19,19 % : le producteur d’électricité britannique a présenté un nouveau plan stratégique fondé sur un vaste programme d’investissements destiné à renforcer ses réseaux et à soutenir sa croissance. L’entreprise a aussi réalisé une levée de fonds pour financer ses différents projets. Alstom +13,4 % : le constructeur ferroviaire a réalisé un solide semestre. La demande pour les trains à grande vitesse soutient le carnet de commandes. Les objectifs de croissance organique sont relevés. Bayer +9,02 % : le conglomérat allemand améliore sa rentabilité malgré une division pharmaceutique qui tourne au ralenti. Les actionnaires de Bayer ont besoin de peu pour être heureux. L’absence de mauvaises surprises et le maintien des objectifs annuels sont bien perçus. Le groupe reste focalisé sur la réduction de sa dette et la gestion des litiges liés au glyphosate. Siemens Energy +8,55 % : le spécialiste des technologies énergétiques a relevé ses objectifs à moyen terme. Le parcours du titre est tout simplement exceptionnel depuis deux ans et l’envolée se poursuit. Barrick Mining +11,91 % : le géant aurifère nord-américain profite des prix de sa précieuse matière en dépit d’un recul de la production. Le dividende est relevé et les rachats d’actions vont bon train grâce à une génération de trésorerie en forte hausse. La stratégie est recentrée sur l’Amérique du Nord tandis que des solutions sont cherchées pour l’activité au Mali. FLOPS Coreweave -25,62 % : le spécialiste américain des infrastructures cloud a revu ses prévisions à la baisse après l’annonce d’un retard chez l’un de ses fournisseurs de centres de données. 3i Group -20,73 % : les actionnaires du groupe holding britannique sont inquiets de la forte dépendance à l’égard de la participation dans Action. Les ventes à magasins comparables de l’enseigne montrent des signes d’essoufflement. Le marché a aussi intégré un ajustement de valorisation alors que la prime devenait élevée. Enfin, le contexte est délicat pour les opérations de capital-investissement. Strategy -17,43 % : l’entreprise, connue pour être la plus grande détentrice de Bitcoin, pâtit de la faiblesse de la crypto-monnaie, dont le cours reste sensible aux fluctuations des valeurs technologiques et au climat macroéconomique. Hensoldt -8,18 % : malgré des objectifs à moyen terme ambitieux, les objectifs 2026 du spécialiste du radar déçoivent les investisseurs. Dans un secteur européen de la défense qui a explosé en bourse cette année, la moindre déception est sanctionnée. Endenred -7,34 % : le plafonnement des frais versés par les commerçants au Brésil a fait chuter le groupe. Le spécialiste des tickets restaurants a annoncé que l’entrée en vigueur de cette mesure entraînerait une révision à la baisse de ses perspectives de bénéfice pour 2026. Les entreprises technologiques -6,86 % : alors que le shutdown prolongé a semé la zizanie dans l’économie américaine et brouillé la lecture de la politique monétaire à adopter, les valeurs technologiques, à l’image d'Oracle, Nvidia et Palantir, subissent une aversion au risque de plus en plus marquée de la part des investisseurs.