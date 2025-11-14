|Tops / Flops de la semaine
Tops :
Actions suisses : un accord douanier a été trouvé avec Washington. Les exportateurs retrouvent des couleurs, notamment Swatch, le propriétaire des marques Omega et Longines, ainsi que Richemont, la maison mère de Cartier. Pour ces entreprises, le marché américain reste essentiel.
SSE +19,19% : le producteur d’électricité britannique a présenté un nouveau plan stratégique fondé sur un vaste programme d’investissements destiné à renforcer ses réseaux et à soutenir sa croissance. L’entreprise a aussi réalisé une levée de fonds pour financer ses différents projets.
Alstom +13,4% : le constructeur ferroviaire a réalisé un solide semestre. La demande pour les trains à grande vitesse soutient le carnet de commandes. Les objectifs de croissance organique sont relevés.
Bayer +9,02% : le conglomérat allemand améliore sa rentabilité malgré une division pharmaceutique qui tourne au ralenti. Les actionnaires de Bayer ont besoin de peu pour être heureux. L’absence de mauvaises surprises et le maintien des objectifs annuels sont bien perçus. Le groupe reste focalisé sur la réduction de sa dette et la gestion des litiges liés au glyphosate.
Siemens Energy +8,55% : le spécialiste des technologies énergétiques a relevé ses objectifs à moyen terme. Le parcours du titre est tout simplement exceptionnel depuis deux ans et l’envolée se poursuit.
Barrick Mining +11,91% : le géant aurifère nord-américain profite des prix de sa précieuse matière en dépit d’un recul de la production. Le dividende est relevé et les rachats d’actions vont bon train grâce à une génération de trésorerie en forte hausse. La stratégie est recentrée sur l’Amérique du Nord tandis que des solutions sont cherchées pour l’activité au Mali.
FLOPS
Coreweave -25,62% : le spécialiste américain des infrastructures cloud a revu ses prévisions à la baisse après l’annonce d’un retard chez l’un de ses fournisseurs de centres de données.
3i Group -20,73% : les actionnaires du groupe holding britannique sont inquiets de la forte dépendance à l’égard de la participation dans Action. Les ventes à magasins comparables de l’enseigne montrent des signes d’essoufflement. Le marché a aussi intégré un ajustement de valorisation alors que la prime devenait élevée. Enfin, le contexte est délicat pour les opérations de capital-investissement.
Strategy -17,43% : l’entreprise, connue pour être la plus grande détentrice de Bitcoin, pâtit de la faiblesse de la crypto-monnaie, dont le cours reste sensible aux fluctuations des valeurs technologiques et au climat macroéconomique.
Hensoldt -8,18% : malgré des objectifs à moyen terme ambitieux, les objectifs 2026 du spécialiste du radar déçoivent les investisseurs. Dans un secteur européen de la défense qui a explosé en bourse cette année, la moindre déception est sanctionnée.
Endenred -7,34% : le plafonnement des frais versés par les commerçants au Brésil a fait chuter le groupe. Le spécialiste des tickets restaurants a annoncé que l’entrée en vigueur de cette mesure entraînerait une révision à la baisse de ses perspectives de bénéfice pour 2026.
Les entreprises technologiques -6,86% : alors que le shutdown prolongé a semé la zizanie dans l’économie américaine et brouillé la lecture de la politique monétaire à adopter, les valeurs technologiques, à l’image d'Oracle, Nvidia et Palantir, subissent une aversion au risque de plus en plus marquée de la part des investisseurs.
|Matières premières
Energie : Les cours pétroliers terminent la semaine autour de l’équilibre avec un léger biais haussier, tiraillés entre le retour de l’aversion au risque qui pénalise les actifs risqués, les craintes de surabondance des marchés pétroliers et l’intensification des frictions géopolitiques avec de nouvelles attaques ukrainiennes ayant visé un important hub d'exportation russe. Sur le plan des fondamentaux, l’Agence internationale de l’énergie (IEA) a actualisé ses prévisions et prévoit toujours un marché pétrolier bien approvisionné pour les prochaines années, avec une augmentation importante de l'offre mondiale de pétrole. L'IEA s'attend à une croissance modeste de la demande, ce qui suggère un surplus important d'ici 2026. L’OPEP partage ce point de vue puisque le cartel s’attend également à une offre excédentaire potentielle pour 2026, modifiant ses prévisions précédentes vers une surabondance. Du côté de la géopolitique, une attaque de drone sur le port de Novorossiisk en Russie a temporairement réduit les expéditions de pétrole, de quoi préoccuper le marché sur de futures perturbations. Les sanctions américaines imminentes contre des entreprises pétrolières russes ajoutent aussi une couche de complexité sur la dynamique des exportations russes. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 64 USD, contre 60 USD pour le WTI.
Métaux : Le cuivre continue d'afficher une solide performance sur le London Metal Exchange, atteignant temporairement 11000 dollars la tonne métrique, grâce à un dollar affaibli et un regain d'optimisme à la suite de la fin du shutdown aux Etats-Unis. Le cuivre a toutefois subi une légère correction en fin de parcours en raison de données économiques décevantes en provenance de Chine, qui ravivent des craintes sur la demande. L’or affiche une progression d’environ 2,8% en données hebdomadaires, une belle performance compte tenu des récentes déclarations des responsables de la Fed sur une prochaine baisse des taux en décembre. L’once d’or s’échange autour de 4100 USD.
Produits agricoles : Le soja, le maïs, et le blé aux États-Unis ont terminé la semaine en nette hausse. Le soja pourrait connaître un rebond grâce à une augmentation attendue des achats chinois. Le maïs gagne du terrain à Chicago avec une progression à 441 cents le boisseau, tout comme le blé à 540 cents (contrat échéance décembre 2025). Concernant le café, les prix de l'arabica ont chuté cette semaine à la suite de la décision des Etats-Unis d’éliminer certains tarifs douaniers sur le café avec quatre pays d’Amérique latine.
|Macroéconomie
Macro : Les principaux indices ont nettement marqué le pas cette semaine alors même que le shutdown vient de prendre fin. Les investisseurs préfèrent vendre la nouvelle alors que l’incertitude augmente concernant les prochaines décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et certaines publications trimestrielles ont quelque peu déçu malgré un cru globalement de bonne facture. Il faudra encore patienter un peu avant d’avoir des statistiques officielles et prendre au mieux le pouls de la première économie mondiale. On notera que le 10 ans aux Etats-Unis est venu tester une zone de résistance autour des 4.16% tandis que les small-caps américaines (IWM) testent actuellement un support clé autour des 236$. Une clôture sous ce niveau devrait marquer le début d’une consolidation plus profonde alors même que la saisonnalité favoriserait au contraire une hausse du marché des actions.
Crypto : Le contexte économique morose et la prudence des investisseurs continuent de peser lourdement sur le marché des cryptomonnaies. Un recul visible notamment dans les flux d’ETF adossés au bitcoin (BTC), qui enregistrent une décollecte de plus de 2,5 milliards de dollars en seulement 21 jours. La dynamique reste négative, dans la lignée de celle observée la semaine précédente. Son évolution dépendra en partie des résultats financiers de Nvidia, dont la performance pourrait jouer un rôle de catalyseur, rassurant ou non les marchés.Au-delà des mouvements de flux, l’écosystème crypto garde un œil attentif sur deux événements majeurs à venir. D’une part, l’introduction en bourse annoncée de Grayscale, l’un des plus grands gestionnaires d’actifs numériques, suscite de nombreuses attentes. D’autre part, les investisseurs espèrent une prise de position claire de la SEC concernant la régulation des tokens. Un récent discours de Paul Atkins, président de l’autorité de régulation américaine, laisse entrevoir une clarification prochaine sur la définition des titres financiers, un pas potentiel vers un cadre plus stable pour l’industrie.
|Les articles de la semaine
|
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.