Tops Exact Sciences +50,53% : l’entreprise active dans les tests de dépistage et de diagnostic du cancer est rachetée par Abbott pour 21 milliards de dollars. L’opération va permettre au grand laboratoire américain d’accélérer son entrée sur un segment en forte croissance qui est soutenu par de nouvelles technologies. Jazz Pharma +25,42% : le laboratoire américain dont la capitalisation se rapproche des 20 milliards de dollars, a annoncé de très bons résultats en phase avancée pour le cancer gastro-œsophagien HER2-positif. Une demande d’autorisation de mise sur le marché est prévue pour 2026. Games Workshop +16,73% : la société britannique spécialisée dans les jeux et les figurines poursuit son parcours exceptionnel suite à de bons résultats semestriels. Les ventes à l’international se comportent bien et l’ensemble de la gamme contribue aux profits. Le titre a été multiplié par 40 en 10 ans. Amer Sports +12,15% : le propriétaire des marques de sport Salomon, Wilson et Arc’teryx a relevé ses attentes annuelles après un bon troisième trimestre. Les trois divisions affichent une forte activité commerciale : l’habillement technique, l’outdoor et les sports de balle et de raquette. Ubisoft +3,87% : l’éditeur français de jeux vidéo a rassuré ses investisseurs après une semaine de suspension de cotation liée à un retraitement comptable qui avait temporairement enfreint certains engagements de dette. L’entrée imminente de Tencent dans Vantage Studios devrait soutenir la baisse de l’endettement. Par ailleurs, les objectifs annuels et le plan de transformation sont confirmés. SIG Group +11,24% : le fournisseur de solutions d’emballages a nommé un nouveau directeur général expérimenté. Le groupe est en difficulté depuis deux ans et la nouvelle ouvre quelques perspectives. Solaria Energia +10,99% : le producteur espagnol d’énergies renouvelables consolide sa position dans l’éolien, le solaire et le stockage avec d’ambitieux objectifs à horizon 2028. Le groupe va étendre ses capacités et suivre un programme d’investissements. Par ailleurs, plusieurs contrats d’électricité de long terme ont été signés. Roche +8,66% : le laboratoire suisse présente des données encourageantes dans une étude de phase avancée pour un traitement destiné à une forme précoce de cancer du sein. Alphabet +8,41% : la maison-mère de Google et de YouTube est soutenue par Berkshire Hathaway, qui prend une participation de 4,3 milliards de dollars. Le géant de l’Internet est dans une dynamique impressionnante. Son titre a presque doublé depuis le creux d’avril. Flops Les valeurs liées à la crypto : les inquiétudes pesant sur les valeurs technologiques résonnent fortement sur le marché des crypto-monnaies. La faiblesse de ce dernier pèse notamment sur des sociétés comme Coinbase ou Robinhood. eDreams -52,32% : la société espagnole de réservations de voyage a plongé après la révision à la baisse de ses objectifs de bénéfices. Une révision qui s'explique par un ralentissement de la croissance de la base d'abonnés « prime » et par l'adoption d'options de paiement flexibles. Soitec -38,03%: le titre s’est effondré après des résultats et des prévisions en-dessous des attentes du marché. La demande reste faible sur les principaux débouchés de l’entreprise et le cycle d’ajustement des stocks n’est pas encore terminé. AMS-OSRAM -25,61% : le géant austro-allemand des semi-conducteurs et de la photonique a publié des résultats décevants. Si la rentabilité s’améliore, l’entreprise est toujours déficitaire. Ocado -17,6% : les actions du supermarché en ligne britannique ont plongé mardi. Son partenaire américain Kroger a annoncé la fermeture de trois entrepôts automatisés en janvier. Une décision qui remet en cause le modèle d’Ocado et la taille du marché adressable. Valeo -14,9% : le nouveau plan stratégique du groupe n’a pas convaincu les investisseurs. L’équipementier automobile ne prévoit un retour à la croissance qu’en 2027. Hensoldt -13,84% : comme l’ensemble du secteur européen de la défense, le groupe allemand fait les frais des discussions autour d’un plan de paix pour l’Ukraine. Un plan élaboré par les Américains et les Russes, qui semble en l’état inacceptable pour Kiev et ses alliés européens. Nvidia -5,94% : les résultats très attendus du leader de l’IA n’ont pas suffi à rassurer les investisseurs, alors que la crainte d’une explosion de la bulle IA ne cesse de grandir.