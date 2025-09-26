Les tops de la semaine Petershill Partners +32,33% :le Britannique, contrôlé par la division gestion d'actifs de Goldman Sachs, va quitter la cote non sans avoir rétribué ses actionnaires à hauteur de 921 millions de dollars, sur la base de 4,15 USD par titre, sous réserve des autorisations nécessaires. La société quittera la cote de Londres le 4 décembre et redeviendra privée. OHB +30,46% : le gouvernement allemand va consacrer 35 milliards d'euros à des projets spatiaux et à une infrastructure de sécurité dans l'espace au cours des cinq prochaines années. OHB, qui fait partie des principaux groupes européens du secteur, devrait profiter du ruissellement de ce budget. Kingfisher +19,78% : le propriétaire britannique des enseignes Castorama et B&Q, a relevé durant la semaine ses perspectives de bénéfices et de flux de trésorerie annuelles après des résultats semestriels ressortis au-dessus des attentes. Une publication positive qui confirme les indications fournies par d'autres indicateurs du secteur. Renk +15,97% : comme la plupart des autres groupes liés à la défense en Europe, l'industriel allemand a profité du nouveau revirement de Donald Trump sur le conflit russo-ukrainien. Le Président des Etats-Unis a pris assez fermement le parti de l'Ukraine contre la Russie pour la première fois depuis son investiture. Le marché y voit le signe d'un durcissement possible du conflit avec l'Occident, synonyme de renforcement des dépenses militaires. Hennes & Mauritz +13,55% : la marque suédoise de prêt-à-porter a réservé une bonne surprise à ses actionnaires avec des chiffres bien meilleurs que prévu sur le dernier trimestre écoulé. Le titre a en outre été soutenu par un bon accueil de la collection automne H&M, même si les ventes de septembre devraient stagner à taux de change constants face à une base de comparaison élevée. Alstom +4,78% : l'industriel français a continué à engranger les contrats à un rythme soutenu, comme c'est le cas depuis quelques semaines. Modernisation d'une ligne au Maroc, matériel roulant pour un client européen et contrat de signalisation en Pologne viennent gonfler un carnet de commandes qui apporte de la visibilité à moyen terme. Metsera +56,81% : Pfizer se lance dans la course aux traitements contre l'obésité avec le rachat de Metsera à 47,50 USD par action. Un montant qui pourrait atteindre 70 USD, pour une facture globale de 7,3 milliards de dollars, si certains jalons sont atteints dans les années à venir. Iren Limited +8,33% : la société australienne cotée aux Etats-Unis a été dopée par ses annonces sur le renforcement de capacités dans le domaine des serveurs cloud IA. La forte demande offre une visibilité accrue qui autorise des investissements importants, selon le management. Intel +20,01% : le groupe semble solliciter toute l'industrie technologique pour renforcer son capital et financer son développement. Apple et TSMC auraient été sollicités. La semaine dernière, c'est Nvidia qui avait annoncé son entrée au capital. Marvell +12% : déjà soutenu par l'appétit des investisseurs pour tous les acteurs exposés au monde de l'IA, le titre a profité de l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars. Les flops de la semaine Freeport-McMoran -20,45% : le groupe minier a déclaré un cas de force majeure pour la mine de Grasberg en Indonésie, après un incident qui perturbe fortement ses opérations et qui a entraîné une révision en forte baisse des prévisions de production de cuivre et d'or en Indonésie à court et moyen terme. Brunello Cucinelli -19,42% : affublée du surnom d'Hermès italien, la marque de luxe a lâché plus de 20% en trois séances. Deux vendeurs à découvert l'ont accusée de continuer à opérer en Russie malgré les sanctions européennes. La défense maladroite de la société n'a rien arrangé, d'autant qu'elle est richement valorisée et qu'elle a bâti une partie de sa réputation de marque sur l'éthique. Bloom Energy -17,2% : Bank of America a coupé nette la progression boursière de l'action en affirmant que l'énorme rebond lié à l'engouement pour l'IA est largement excessif et dépasse les qualités intrinsèques du dossier. Le broker valorise le dossier 24 USD l'action, contre près de 80 USD au moment où la recommandation a été émise. Carmax -23,22% : gros décrochage après une publication de résultats inférieurs aux attentes. Le marché de l'automobile d’occasion souffre aux Etats-Unis. Le PDG Bill Nash a évoqué un trimestre "difficile", marqué par des pressions macroéconomiques et une demande affaiblie. Astera Labs -19,34% : l'entrée dans le fameux indice PHLX des semiconducteurs n'a pas empêché de lourdes prises de bénéfices après une hausse de 180% pour l'action au cours des six derniers mois. Gerresheimer -22,29% : la BaFin a ouvert une enquête sur le groupe allemand, en relation avec une possible irrégularité comptable liée à l’enregistrement anticipé de revenus. L’affaire, jugée sérieuse par l’entreprise, porte sur plusieurs dizaines de millions d’euros et fragilise une crédibilité déjà entamée. Colruyt -13,52% : le distributeur belge prévoit un bénéfice d'exploitation et un résultat net stables pour l'exercice 2025/2026. Des objectifs confirmés en assemblée générale, même si le management a concédé que c'est le second semestre qui permettra de stabiliser l'activité, après un premier semestre plus difficile. "Alors que le groupe a réitéré que l'environnement reste difficile, Colruyt a mentionné que la concurrence s'est encore intensifiée avec les ouvertures dominicales et la suppression du jour de fermeture hebdomadaire obligatoire", commente KBC Securities. Sartorius Stedim Biotech -7,77% : le secteur medtech était sous pression cette semaine, après la révélation d'une enquête de l'administration Trump sur les importations de matériel médical aux Etats-Unis, qui pourrait aboutir à des surtaxes spécifiques. Elekta, Siemens Healthineers ou Getinge en ont aussi fait les frais.