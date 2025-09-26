|Tops / Flops de la semaine
Les tops de la semaine
Petershill Partners +32,33% :le Britannique, contrôlé par la division gestion d'actifs de Goldman Sachs, va quitter la cote non sans avoir rétribué ses actionnaires à hauteur de 921 millions de dollars, sur la base de 4,15 USD par titre, sous réserve des autorisations nécessaires. La société quittera la cote de Londres le 4 décembre et redeviendra privée.
OHB +30,46% : le gouvernement allemand va consacrer 35 milliards d'euros à des projets spatiaux et à une infrastructure de sécurité dans l'espace au cours des cinq prochaines années. OHB, qui fait partie des principaux groupes européens du secteur, devrait profiter du ruissellement de ce budget.
Kingfisher +19,78% : le propriétaire britannique des enseignes Castorama et B&Q, a relevé durant la semaine ses perspectives de bénéfices et de flux de trésorerie annuelles après des résultats semestriels ressortis au-dessus des attentes. Une publication positive qui confirme les indications fournies par d'autres indicateurs du secteur.
Renk +15,97% : comme la plupart des autres groupes liés à la défense en Europe, l'industriel allemand a profité du nouveau revirement de Donald Trump sur le conflit russo-ukrainien. Le Président des Etats-Unis a pris assez fermement le parti de l'Ukraine contre la Russie pour la première fois depuis son investiture. Le marché y voit le signe d'un durcissement possible du conflit avec l'Occident, synonyme de renforcement des dépenses militaires.
Hennes & Mauritz +13,55% : la marque suédoise de prêt-à-porter a réservé une bonne surprise à ses actionnaires avec des chiffres bien meilleurs que prévu sur le dernier trimestre écoulé. Le titre a en outre été soutenu par un bon accueil de la collection automne H&M, même si les ventes de septembre devraient stagner à taux de change constants face à une base de comparaison élevée.
Alstom +4,78% : l'industriel français a continué à engranger les contrats à un rythme soutenu, comme c'est le cas depuis quelques semaines. Modernisation d'une ligne au Maroc, matériel roulant pour un client européen et contrat de signalisation en Pologne viennent gonfler un carnet de commandes qui apporte de la visibilité à moyen terme.
Metsera +56,81% : Pfizer se lance dans la course aux traitements contre l'obésité avec le rachat de Metsera à 47,50 USD par action. Un montant qui pourrait atteindre 70 USD, pour une facture globale de 7,3 milliards de dollars, si certains jalons sont atteints dans les années à venir.
Iren Limited +8,33% : la société australienne cotée aux Etats-Unis a été dopée par ses annonces sur le renforcement de capacités dans le domaine des serveurs cloud IA. La forte demande offre une visibilité accrue qui autorise des investissements importants, selon le management.
Intel +20,01% : le groupe semble solliciter toute l'industrie technologique pour renforcer son capital et financer son développement. Apple et TSMC auraient été sollicités. La semaine dernière, c'est Nvidia qui avait annoncé son entrée au capital.
Marvell +12% : déjà soutenu par l'appétit des investisseurs pour tous les acteurs exposés au monde de l'IA, le titre a profité de l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars.
Les flops de la semaine
Freeport-McMoran -20,45% : le groupe minier a déclaré un cas de force majeure pour la mine de Grasberg en Indonésie, après un incident qui perturbe fortement ses opérations et qui a entraîné une révision en forte baisse des prévisions de production de cuivre et d'or en Indonésie à court et moyen terme.
Brunello Cucinelli -19,42% : affublée du surnom d'Hermès italien, la marque de luxe a lâché plus de 20% en trois séances. Deux vendeurs à découvert l'ont accusée de continuer à opérer en Russie malgré les sanctions européennes. La défense maladroite de la société n'a rien arrangé, d'autant qu'elle est richement valorisée et qu'elle a bâti une partie de sa réputation de marque sur l'éthique.
Bloom Energy -17,2% : Bank of America a coupé nette la progression boursière de l'action en affirmant que l'énorme rebond lié à l'engouement pour l'IA est largement excessif et dépasse les qualités intrinsèques du dossier. Le broker valorise le dossier 24 USD l'action, contre près de 80 USD au moment où la recommandation a été émise.
Carmax -23,22% : gros décrochage après une publication de résultats inférieurs aux attentes. Le marché de l'automobile d’occasion souffre aux Etats-Unis. Le PDG Bill Nash a évoqué un trimestre "difficile", marqué par des pressions macroéconomiques et une demande affaiblie.
Astera Labs -19,34% : l'entrée dans le fameux indice PHLX des semiconducteurs n'a pas empêché de lourdes prises de bénéfices après une hausse de 180% pour l'action au cours des six derniers mois.
Gerresheimer -22,29% : la BaFin a ouvert une enquête sur le groupe allemand, en relation avec une possible irrégularité comptable liée à l’enregistrement anticipé de revenus. L’affaire, jugée sérieuse par l’entreprise, porte sur plusieurs dizaines de millions d’euros et fragilise une crédibilité déjà entamée.
Colruyt -13,52% : le distributeur belge prévoit un bénéfice d'exploitation et un résultat net stables pour l'exercice 2025/2026. Des objectifs confirmés en assemblée générale, même si le management a concédé que c'est le second semestre qui permettra de stabiliser l'activité, après un premier semestre plus difficile. "Alors que le groupe a réitéré que l'environnement reste difficile, Colruyt a mentionné que la concurrence s'est encore intensifiée avec les ouvertures dominicales et la suppression du jour de fermeture hebdomadaire obligatoire", commente KBC Securities.
Sartorius Stedim Biotech -7,77% : le secteur medtech était sous pression cette semaine, après la révélation d'une enquête de l'administration Trump sur les importations de matériel médical aux Etats-Unis, qui pourrait aboutir à des surtaxes spécifiques. Elekta, Siemens Healthineers ou Getinge en ont aussi fait les frais.
|Matières premières
Energie : La baisse des stocks aux Etats-Unis et les tensions géopolitiques croissantes soutiennent les prix du pétrole à court terme. Les attaques de drones ukrainiens sur les infrastructures énergétiques russes poussent Moscou à limiter ses exportations de carburants jusqu'à la fin de l'année. Ces annonces ne concernent néanmoins qu'une petite partie des exportateurs de produits raffinés mais cela démontre les effets de la guerre sur l'industrie pétrolière russe. Aux Etats-Unis, Les stocks de pétrole brut ont reculé de 600 000 barils, alors que les marchés s'attendaient à une augmentation. Enfin, les observateurs sont partagés sur le potentiel excédent de l'offre qui se profile. L'OPEP+ augmente son offre mais certaines sources relèvent les difficultés rencontrées pour atteindre le niveau prévu. Le cartel élargi livre actuellement environ 500.000 barils par jour en dessous des objectifs fixés selon Reuters, en raison d'un manque d'investissement chronique qui limite les capacités de production. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 68,40 USD, contre 64,50 USD pour le WTI.
Métaux : La tonne de cuivre est repassée au-dessus de la ligne des 10.000 USD à Londres, et même bien plus puisque son prix cash atteint 10.312 USD. La mine Grasberg de Freeport-McMoRan en Indonésie, la deuxième plus grande mine de cuivre au monde, a déclaré un cas de force majeure après un glissement de terrain fatal qui a interrompu ses opérations. C'est cet événement qui est à l'origine de la flambée des prix au LME, le cuivre s'échange ainsi à son plus haut niveau depuis mai 2024. Les prévisions d'offre pour les 2025 et 2026 ont été révisées à la baisse, augmentant les préoccupations de pénuries sur le marché. Dans le registre des métaux précieux, l'or a toujours la cote malgré l'incertitude sur la dynamique des taux de la Fed. Son prix évolue à proximité de son sommet historique, soutenu par la faiblesse du dollar, les achats des banques centrales, et les tensions géopolitiques. Le reste du compartiment conserve également une forme olympique : le platine progresse de 9% en cinq jours, l'argent s'adjuge environ 4,70% sur la même période.
Produits agricoles : C'est le grand écart des performances entre le café, qui a progressé de 3% cette semaine, et le cacao, en chute de 4%. Au milieu, les céréales font du surplace. Le boisseau de blé (contrat échéance décembre 2025) s'échange à 524 cents tandis que le maïs (même échéance) se négocie à 424 cents le boisseau.
|Macroéconomie
|Macro : Le coup de mou enregistré en milieu de semaine par les marchés financiers ne semble pas être le prélude à une consolidation d’ampleur. Les prévisions des résultats des entreprises pour le troisième trimestre sont toujours attendues en nette hausse et devraient donc logiquement alimenter le train de la hausse. Les derniers chiffres de l’inflation sont ressortis en ligne avec les attentes tandis que les ménages américains dépensent à un rythme légèrement supérieur aux prévisions. Dans l’ensemble, ces données macroéconomiques ne remettent pas en cause le scénario central d’une poursuite du cycle de détente monétaire. Seule potentielle ombre au tableau, la reprise du dollar qu’il faudra suivre avec attention alors même que les rendements obligataires font face à des résistances intermédiaires, à l’image des 4.20% sur le 10 ans américain.
Crypto : Le bitcoin chute de 5,5% depuis lundi et repasse sous la barre des 110 000 dollars. Une baisse qui s’explique notamment, d’un côté, par environ 500 millions de dollars de sorties nettes des ETF Bitcoin Spot, et de l’autre, par 30 000 BTC envoyés sur des plateformes d’échange (Coinbase, Binance, Kraken…) dans le but d’être vendus. La tendance se ressent également sur les autres cryptomonnaies : l’ether (ETH) recule de 11% et repasse sous les 4 000 dollars, Solana (SOL) perd 4% à 190 dollars, et XRP (XRP) baisse de 3% à 2,69 dollars. Les investisseurs avaient aussi les yeux rivés sur Tether cette semaine, le géant des stablecoins étant en discussions pour lever entre 15 et 20 milliards de dollars selon Bloomberg. Une telle opération permettrait à Tether d’atteindre une valorisation estimée à 500 milliards de dollars, le plaçant dans le club des sociétés privées les plus valorisées au monde, aux côtés d’OpenAI ou de SpaceX.
|Les articles de la semaine
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.