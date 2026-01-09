Tops La capture de Nicolas Maduro par les forces spéciales a remis la défense sur le devant de la scène. Ajoutée aux nouvelles menaces de Donald Trump sur le Groenland, elle alimente un climat géopolitique toujours plus tendu. Sur la semaine, ce contexte a surtout profité aux valeurs du secteur, avec de fortes hausses pour Rheinmetall (+16%), Leonardo (+15%) ou alors Thales (+13%), dans un mouvement clairement concentré sur la défense. InPost +37,5 % : le spécialiste des consignes de colis s’est apprécié après l’annonce de la réception d’une proposition indicative portant sur l’acquisition de l’ensemble de ses actions. La piste d’un consortium mené par Advent International, aux côtés d’actionnaires existants, alimente les spéculations autour d’un possible retrait de la cote. Tecan +17,51 % : le spécialiste suisse des instruments de laboratoire a progressé après la confirmation de ses perspectives de rentabilité pour l’exercice en cours et de ses objectifs à moyen terme. Si le chiffre d’affaires reste en repli, la reprise des prises de commandes au second semestre et une meilleure visibilité sur les marges ont rassuré les investisseurs, la direction évoquant une amélioration progressive des marchés finaux. Valero Energy +12,08 % : en plus des perspectives au Venezuela, les actions du raffineur pétrolier ont progressé après l’annonce des autorités californiennes confirmant que l'entreprise continuerait à alimenter le marché grâce à ses stocks actuels et aux importations, malgré la mise à l'arrêt prochaine de sa raffinerie de Benicia. Cette clarification a permis de dissiper les inquiétudes liées à d'éventuelles pénuries régionales d’essence. Rémy Cointreau +11,57 % : le groupe de vins et spiritueux a rebondi après un discours rassurant lors de la conférence de pré-clôture du jeudi 8 janvier, laissant entrevoir une amélioration de l’activité au troisième trimestre. Le mouvement a été soutenu par les bons résultats de Constellation Brands et par des avis d’analystes plus favorables, Jefferies se montrant optimiste tandis que Goldman Sachs a relevé son objectif de cours. Eurofins+11,74 % : Le spécialiste des tests, de l’inspection et de la certification a progressé après le revirement d’Exane BNP Paribas, passé de sous-performance à surperformance avec un objectif de cours relevé. Le bureau d’études évoque un point d’inflexion après plusieurs années d’investissements, un mouvement renforcé par un relèvement d’objectif chez Goldman Sachs, tout en restant prudent. SLB (Schlumberger) +12,44 % :La société de services parapétroliers surfe sur l’optimisme quant aux perspectives futures de l’industrie pétrolière dans au Venezuela. Elle a également remporté un contrat majeur auprès d’Aramco et étendu ses partenariats numériques avec Shell. Flops Abivax -13,91 % : la biotech a reculé sur la semaine malgré des perspectives 2026 et des données cliniques rassurantes. Le marché a surtout acté le reflux des spéculations de rachat autour d’un possible intérêt d’Eli Lilly, renforcé par l’acquisition de Ventyx Biosciences. Le mouvement tient aussi à des prises de bénéfices après l’envolée du titre, les éléments positifs étant jugés largement intégrés malgré des recommandations toujours favorables. Munters -13,09 % : le spécialiste du contrôle climatique a reculé après des propos du PDG de Nvidia au CES, perçus comme un risque pour la demande liée aux centres de données. Le mouvement a été partiellement atténué par le maintien d’une recommandation d’achat chez SB1 Markets, tandis que la direction a relativisé l’impact. AB Foods -12,52 % : le groupe a reculé après un avertissement sur résultats, lié à des promotions plus agressives chez Primark qui pèsent sur les marges et à une demande affaiblie aux Etats-Unis. Le message prudent sur les bénéfices a été renforcé par un ton plus réservé des analystes, UBS ayant abaissé son objectif de cours tout en restant neutre. Renault -7,04 % : le constructeur automobile a reculé malgré l’annonce du lancement de son nouveau crossover haut de gamme Filante. Le titre a surtout pâti d’un regain de prudence des analystes et d’ajustements de recommandations et d’objectifs de cours, les signaux positifs sur certains marchés émergents n’ayant pas suffi à soutenir la valeur sur la semaine.