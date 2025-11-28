|Tops / Flops de la semaine
Tops:
Delivery Hero +25,47 % : l’action du spécialiste de la livraison de repas s’est envolée après une information de Bloomberg, indiquant que plusieurs grands actionnaires poussent l’entreprise à une cession totale ou partielle.
Credo Technology +33,04 % : le spécialiste des solutions réseau pour infrastructures a conclu un accord de licence stratégique avec The Siemon Co portant sur plusieurs brevets liés à la technologie des câbles électriques actifs développés par Credo.
Broadcom +18,45 % : la récente consolidation d’Alphabet profite au groupe de San José, qui collabore avec Google Cloud sur les TPU Ironwood utilisés pour l’entraînement de Gemini 3 Pro.
Bayer +10,51 % : l'action du conglomérat allemand profite de l’annonce de résultats positifs pour un essai clinique d’un médicament expérimental destiné à prévenir les accidents vasculaires cérébraux.
ABN Amro +8,4 % : les analystes ont salué le nouveau plan stratégique de la banque néerlandaise. Celui-ci prévoit notamment une réduction des coûts, via la suppression de 5 200 postes d’ici à 2028.
Dell +8,85 % : le fabricant de serveurs a publié des résultats supérieurs aux attentes et des prévisions encourageantes, dissipant les inquiétudes des investisseurs quant à un éventuel ralentissement de la croissance dans la sphère IA.
Flops:
Zscaler -8,55 % : le spécialiste de la cybersécurité cloud a dépassé les attentes grâce à une forte demande pour ses solutions intégrant l’IA et à la croissance de ses offres Zero Trust, des solutions de cybersécurité qui ne font confiance à aucun utilisateur ou appareil par défaut et vérifient systématiquement chaque accès. Mais là encore, les prévisions sont jugées prudentes.
Prosus -4,17 % : la société d’investissements technologiques a présenté de bons résultats semestriels grâce à la progression de ses activités d’e-commerce. La réorganisation du portefeuille se poursuit avec plusieurs acquisitions et cessions. Pour autant, au vu du récent parcours haussier, les investisseurs en attendent un peu plus.
Straumann -5,16 % : le spécialiste des implants dentaires a confirmé sa trajectoire de croissance à horizon 2030. L’activité est soutenue par la digitalisation des soins, l’essor des marchés émergents et le développement de sa production en Chine. Pour autant, les ambitions de marge ont déçu.
Compass -3,5 % : le géant de la restauration collective est solide en Amérique du Nord, son principal marché. Les prévisions sont confirmées pour 2026. Pour autant, la société est déjà chèrement valorisée et le climat économique n’incite guère à trop d'enthousiasme.
Deere -4,67 % : le fabricant d’équipements agricoles fait toujours face à une faible demande en grande agriculture. Les droits de douane n’arrangent pas les choses. Les activités de construction et de sylviculture tournent bien en revanche. Mais les bénéfices devraient encore baisser. Le cycle n’est pas favorable à l’heure actuelle pour le secteur.
Workday -4,23 % : le spécialiste des logiciels RH voit sa croissance interne ralentir. Dans les secteurs du public et de l’enseignement supérieur, l’activité a tourné au ralenti, principalement à cause du shutdown. Par ailleurs, l’essor de l’IA, pourtant largement intégrée aux nouveaux contrats, crée autant d’opportunités que d’incertitudes pour les clients.
|Matières premières
Energie : L’attentisme est palpable sur les prix du pétrole, qui se stabilisent en amont de la prochaine réunion de l’OPEP+, qui devrait maintenir la production inchangée. Cette décision fait suite à une pause sur les augmentations d'offres prévues pour le premier trimestre de 2026. La principale zone d’ombre concerne l’approvisionnement mondial en pétrole russe, qui est visé par des sanctions américaines et européennes. Les discussions de paix en cours entre la Russie et l'Ukraine ajoutent une couche d’incertitude. Bien qu’il y ait des signaux positifs avec un premier accord scellé entre les États-Unis et l'Ukraine, la Russie pourrait rejeter toute proposition déviant des discussions précédentes. Ces négociations influencent bien évidemment les prix du pétrole, initialement en baisse, mais ils se sont redressés à mesure que les discussions s’enlisent. Pour résumer, les marchés restent attentifs aux progrès des discussions de paix qui, en cas de succès, pourraient réduire les risques d'approvisionnement. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 62,70 USD, contre 58,90 USD pour le WTI.
Métaux : Le cuivre se dirige vers une forte performance hebdomadaire, boosté par un dollar américain affaibli et des attentes de réduction des taux par la Fed en décembre. Les prix sur le London Metal Exchange (LME) ont frôlé les 11 000 USD la tonne, marquant un gain hebdomadaire de 2%. L’or a également progressé cette semaine à 4175 USD grâce aux attentes d’une politique monétaire plus accommodante aux Etats-Unis. La forte probabilité d'une baisse des taux par la Fed continue à soutenir le marché de l'or, améliorant son attrait comme valeur refuge. L’argent gagne aussi du terrain et teste une nouvelle fois sa résistance à 54 USD. UBS a révisé à la hausse ses prévisions de prix pour l'argent, projetant qu'il atteindra 60 USD l'once d'ici 2026.
Produits agricoles : Les cours des céréales se sont globalement stabilisés à Chicago, où le blé et le maïs s'échangent à respectivement 529 et 431 cents le boisseau. Le marché surveille de près le niveau des exportations ukrainiennes de céréales, lestées par des infrastructures ferroviaires endommagées par des frappes russes. Néanmoins, à l’échelle mondiale, l’offre reste abondante avec de belles récoltes en Argentine et en Australie, ce qui tend à peser sur les cours à la baisse.
|Macroéconomie
Macro: Petite semaine pour les bourses américaines en raison de Thanksgiving qui malheureusement n’a pas profité aux bourses européennes. En l’absence de la boussole de Wall-Street, le vieux continent se contente de gérer les affaires courantes dans des volumes étroits même si le gain hebdomadaire avoisine les 1,50%... grâce aux perspectives d’une baisse des taux de la Fed en décembre. A ce titre, le rendement du 10 ans a touché ses points bas d’octobre à 3,94% dont la cassure ouvrira les 3,86% dans un premier temps avant, soyons fous, les 3,72%. En l’absence de dégradation du chômage et de signe tangible d’une possible récession, un tel mouvement devrait continuer de soutenir le marché actions alors même que la saisonnalité est porteuse.
Crypto : Fin de l'hémorragie pour le bitcoin. Du moins pour le moment. Après quatre semaines de chute libre, inscrivant -25%, le bitcoin rebondit de +5% depuis lundi et repasse la barre des 90 000 USD. Pourtant, Novembre est historiquement le meilleur mois pour le bitcoin. Depuis 2013, il a évolué en moyenne de +41,19% sur ce mois. Mais en 2025, le mois s’affiche en rouge avec une dégringolade de -16,77% pour le moment. Seules deux autres années avaient vu des mois de novembre plus douloureux, à savoir 2018 à -36,57% et 2019 à -17,27%. Des statistiques à prendre avec des pincettes, étant donné que le mois de novembre 2013 vient fausser la moyenne statistique, puisque le bitcoin avait bondi de +449% à l’époque, ce qui tire largement la statistique à la hausse. Du côté des ETF Bitcoin Spot, les flux restent à l’équilibre après un encours total qui a chuté de 169 Mds USD à 117 Mds USD depuis le 10 octobre. Il faudra une meilleure visibilité économique, un contexte “risk-on”, notamment avec des perspectives de baisses des taux directeurs du côté de la FED, ainsi que des catalyseurs positifs propres à la cryptosphère pour relancer durablement l’écosystème crypto.
|Les articles de la semaine
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.