Tops: Delivery Hero +25,47 % : l’action du spécialiste de la livraison de repas s’est envolée après une information de Bloomberg, indiquant que plusieurs grands actionnaires poussent l’entreprise à une cession totale ou partielle. Credo Technology +33,04 % : le spécialiste des solutions réseau pour infrastructures a conclu un accord de licence stratégique avec The Siemon Co portant sur plusieurs brevets liés à la technologie des câbles électriques actifs développés par Credo. Broadcom +18,45 % : la récente consolidation d’Alphabet profite au groupe de San José, qui collabore avec Google Cloud sur les TPU Ironwood utilisés pour l’entraînement de Gemini 3 Pro. Bayer +10,51 % : l'action du conglomérat allemand profite de l’annonce de résultats positifs pour un essai clinique d’un médicament expérimental destiné à prévenir les accidents vasculaires cérébraux. ABN Amro +8,4 % : les analystes ont salué le nouveau plan stratégique de la banque néerlandaise. Celui-ci prévoit notamment une réduction des coûts, via la suppression de 5 200 postes d’ici à 2028. Dell +8,85 % : le fabricant de serveurs a publié des résultats supérieurs aux attentes et des prévisions encourageantes, dissipant les inquiétudes des investisseurs quant à un éventuel ralentissement de la croissance dans la sphère IA.



Flops: Zscaler -8,55 % : le spécialiste de la cybersécurité cloud a dépassé les attentes grâce à une forte demande pour ses solutions intégrant l’IA et à la croissance de ses offres Zero Trust, des solutions de cybersécurité qui ne font confiance à aucun utilisateur ou appareil par défaut et vérifient systématiquement chaque accès. Mais là encore, les prévisions sont jugées prudentes. Prosus -4,17 % : la société d’investissements technologiques a présenté de bons résultats semestriels grâce à la progression de ses activités d’e-commerce. La réorganisation du portefeuille se poursuit avec plusieurs acquisitions et cessions. Pour autant, au vu du récent parcours haussier, les investisseurs en attendent un peu plus. Straumann -5,16 % : le spécialiste des implants dentaires a confirmé sa trajectoire de croissance à horizon 2030. L’activité est soutenue par la digitalisation des soins, l’essor des marchés émergents et le développement de sa production en Chine. Pour autant, les ambitions de marge ont déçu. Compass -3,5 % : le géant de la restauration collective est solide en Amérique du Nord, son principal marché. Les prévisions sont confirmées pour 2026. Pour autant, la société est déjà chèrement valorisée et le climat économique n’incite guère à trop d'enthousiasme. Deere -4,67 % : le fabricant d’équipements agricoles fait toujours face à une faible demande en grande agriculture. Les droits de douane n’arrangent pas les choses. Les activités de construction et de sylviculture tournent bien en revanche. Mais les bénéfices devraient encore baisser. Le cycle n’est pas favorable à l’heure actuelle pour le secteur. Workday -4,23 % : le spécialiste des logiciels RH voit sa croissance interne ralentir. Dans les secteurs du public et de l’enseignement supérieur, l’activité a tourné au ralenti, principalement à cause du shutdown. Par ailleurs, l’essor de l’IA, pourtant largement intégrée aux nouveaux contrats, crée autant d’opportunités que d’incertitudes pour les clients.



