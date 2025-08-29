Tops : MongoDB +44,07 % : les actions ont grimpé en flèche après que la société a largement dépassé les prévisions de Wall Street grâce à une forte croissance de son chiffre d’affaires, de ses bénéfices et de sa clientèle, portée par l’adoption de l’IA. Elle a également relevé ses perspectives annuelles et se négocie à une valorisation historiquement raisonnable. Pure Storage +33,05 % : le spécialiste américain du stockage de données a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé ses perspectives. L’activité progresse grâce à la bonne tenue de l’ensemble du portefeuille malgré un contexte toujours tendu sur les mémoires flash. Les prochains trimestres devraient être bons. Snowflake +21,26 % : le spécialiste de l'analytique cloud a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2026. Les investissements des entreprises dans l'IA entraînent une forte demande pour ses services d'analyse de données. BioArctic +25,46 % : la société suédoise de recherche a présenté un deuxième trimestre marqué par une forte progression des revenus et le retour des profits. Les royalties liées au traitement Leqembi contre la maladie d’Alzheimer montent en puissance et un paiement d’étape reçu du partenaire Eisai soutient l’ensemble. Le groupe a également renforcé sa trésorerie et annoncé un nouvel accord stratégique avec Novartis. JDE Peet's +17,71 % : Keurig Dr Pepper a annoncé racheter l’entreprise néerlandaise, afin de créer un géant mondial du café capable de rivaliser avec le leader du marché Nestlé. Puma +14,67 % : selon Bloomberg, la famille Pinault envisagerait de céder sa participation de 29% dans l’équipementier allemand. Flops : Valneva -24,2 % : la FDA américaine a suspendu la licence de son vaccin contre le chikungunya. Eiffage -14,61 % / Société Générale -8,85 % : la perspective de la chute du gouvernement Bayrou a pesé sur les actions françaises, et tout particulièrement sur les banques et les valeurs les plus exposées aux marchés publics. Keurig Dr Pepper -17,21 % : le rachat de JDE Peet’s a fait plonger le titre, les investisseurs s’inquiétant de la hausse de l’endettement liée à l’opération. TX Group -12,2 % : le groupe de médias suisse a déçu avec une baisse de la fréquentation des plateformes de petites annonces, sa régie publicitaire et ses titres de presse (entre autres 20 Minutes et Tamedia). La pression est forte sur le secteur. Pour soutenir sa valorisation et garder la confiance des investisseurs, le groupe a annoncé un programme de rachat d’actions sur trois ans qui ira jusqu’à 5% du capital en circulation. Marvell -13,88 % : le spécialiste des ASICs (puces électroniques conçues sur mesure pour une fonction spécifique) n'arrive toujours pas à tirer son épingle du jeu. Le concurrent de Broadcom déçoit sur sa publication et encore plus sur ses prévisions qui sont près de 12% en dessous des attentes. Figma -9,08 % : l’éditeur de logiciels de design continue d’afficher une croissance rapide, une forte génération de trésorerie et une base d’utilisateurs qui progresse. L’intégration de fonctionnalités d’IA générative se poursuit. Toutefois, plusieurs analystes estiment que la valorisation actuelle intègre déjà une grande partie du potentiel de croissance. Les perspectives à court terme semblent donc assez limitées.