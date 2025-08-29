|Tops / Flops de la semaine
Tops :
MongoDB +44,07% : les actions ont grimpé en flèche après que la société a largement dépassé les prévisions de Wall Street grâce à une forte croissance de son chiffre d’affaires, de ses bénéfices et de sa clientèle, portée par l’adoption de l’IA. Elle a également relevé ses perspectives annuelles et se négocie à une valorisation historiquement raisonnable.
Pure Storage +33,05% : le spécialiste américain du stockage de données a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé ses perspectives. L’activité progresse grâce à la bonne tenue de l’ensemble du portefeuille malgré un contexte toujours tendu sur les mémoires flash. Les prochains trimestres devraient être bons.
Snowflake +21,26% : le spécialiste de l'analytique cloud a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2026. Les investissements des entreprises dans l'IA entraînent une forte demande pour ses services d'analyse de données.
BioArctic +25,46% : la société suédoise de recherche a présenté un deuxième trimestre marqué par une forte progression des revenus et le retour des profits. Les royalties liées au traitement Leqembi contre la maladie d’Alzheimer montent en puissance et un paiement d’étape reçu du partenaire Eisai soutient l’ensemble. Le groupe a également renforcé sa trésorerie et annoncé un nouvel accord stratégique avec Novartis.
JDE Peet's +17,71% : Keurig Dr Pepper a annoncé racheter l’entreprise néerlandaise, afin de créer un géant mondial du café capable de rivaliser avec le leader du marché Nestlé.
Puma +14,67% : selon Bloomberg, la famille Pinault envisagerait de céder sa participation de 29% dans l’équipementier allemand.
Flops :
Valneva -24,2% : la FDA américaine a suspendu la licence de son vaccin contre le chikungunya.
Eiffage -14,61% / Société Générale -8,85% : la perspective de la chute du gouvernement Bayrou a pesé sur les actions françaises, et tout particulièrement sur les banques et les valeurs les plus exposées aux marchés publics.
Keurig Dr Pepper -17,21% : le rachat de JDE Peet’s a fait plonger le titre, les investisseurs s’inquiétant de la hausse de l’endettement liée à l’opération.
TX Group -12,2% : le groupe de médias suisse a déçu avec une baisse de la fréquentation des plateformes de petites annonces, sa régie publicitaire et ses titres de presse (entre autres 20 Minutes et Tamedia). La pression est forte sur le secteur. Pour soutenir sa valorisation et garder la confiance des investisseurs, le groupe a annoncé un programme de rachat d’actions sur trois ans qui ira jusqu’à 5% du capital en circulation.
Marvell -13,88% : le spécialiste des ASICs (puces électroniques conçues sur mesure pour une fonction spécifique) n'arrive toujours pas à tirer son épingle du jeu. Le concurrent de Broadcom déçoit sur sa publication et encore plus sur ses prévisions qui sont près de 12% en dessous des attentes.
Figma -9,08% : l’éditeur de logiciels de design continue d’afficher une croissance rapide, une forte génération de trésorerie et une base d’utilisateurs qui progresse. L’intégration de fonctionnalités d’IA générative se poursuit. Toutefois, plusieurs analystes estiment que la valorisation actuelle intègre déjà une grande partie du potentiel de croissance. Les perspectives à court terme semblent donc assez limitées.
|Matières premières
Les prix du pétrole ont légèrement reculé vendredi, mais affichent un gain sur la semaine, portés par une demande américaine encore robuste et les tensions géopolitiques autour de la Russie. Les marchés anticipent la réunion de l’OPEP+, alors que les grands producteurs continuent d’augmenter leur offre. Les doutes sur la tenue d'un sommet entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ont contribué à soutenir les cours. Prudence toutefois, la fin de la saison estivale et le ralentissement attendu de la consommation sont des facteurs de pression à surveiller.
Dans le domaine agricole, le café fait encore parler de lui. Les contrats à terme sur le robusta ont touché un pic de trois mois au milieu de la semaine, tandis que l'arabica progressait fortement. L'instauration d'un droit de douane de 50% sur les importations en provenance du Brésil par les Etats-Unis a incité les torréfacteurs américains à faire des stocks.
L’or a atteint un sommet de plus d’un mois, porté par un affaiblissement du dollar et les attentes autour de la politique monétaire américaine. Les investisseurs guettent les données d’inflation (indice PCE) pour anticiper une éventuelle baisse des taux dès septembre. Les tensions politiques autour de la Fed renforcent l’attrait du métal, considéré comme une valeur refuge en période d’incertitude. L'once d'or renoue avec les 3400 USD, tandis que l'once d'argent flirte avec 39 USD.
Les métaux industriels terminent la semaine en hausse, notamment le cuivre, soutenu par la montée en puissance des investissements liés à la transition énergétique. L’aluminium progresse également, freiné par les restrictions imposées en Chine sur la capacité de production et la hausse des prix de l’énergie ailleurs. La dynamique haussière touche aussi le zinc, le nickel et l’étain, sur fond d’offre limitée et de perspectives de demande soutenue.
|Macroéconomie
Macro : Les marchés actions, notamment américains, préfèrent se concentrer sur la future baisse de taux plutôt que sur les risques qui évoluent en orbite géostationnaire au-dessus de nos têtes. Il faut dire que les dernières statistiques économiques confortent l’optimisme des marchés. La croissance du PIB américain du deuxième trimestre a été révisé à la hausse, tandis que l’inflation reste contenue. Le PCE core est en effet ressorti en ligne avec les attentes à +2.90% contre +2.80% précédemment. La semaine prochaine, on guettera avec attention la publication du rapport sur l’emploi vendredi, suivi de près par l’indice des prix à la consommation (CPI) prévu le 11 septembre. Ce seront les deux dernières statistiques importantes avant la prochaine réunion de la Fed les 16 et 17 septembre.
Crypto : Le bitcoin est parti pour une troisième semaine consécutive de correction, après le record signé au-dessus de 124 500 USD le 14 août dernier. La baisse atteint 11% sur la seconde moitié du mois, pour un retour dans la zone des 110 000 / 111 000 USD. Si ethereum a perdu la totalité de ses gains de la semaine précédente (à 4417 USD), Solana a conservé les siens à 212,50 USD. Le second fils du Président des Etats-Unis, Eric Trump, a fait le buzz en prophétisant vendredi lors d'une conférence à Hong Kong que le bitcoin atteindrait un million de dollars d'ici quelques années. La famille Trump a embrassé les cryptomonnaies avec fougue depuis plusieurs mois. Plusieurs projets ont été lancés, allant du minage de bitcoin à une plateforme d'échange crypto, en passant par un stablecoin et des ETF d'actifs numériques. Une société de minage financée par Eric Trump et son frère Donald Trump Jr. doit d'ailleurs entrer sur le Nasdaq le mois prochain.
|Les articles de la semaine
