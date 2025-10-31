Tops : Tenaris +11,34% : le spécialiste des tubes pour l’industrie pétrolière est soutenu par des marges élevées et une solide génération de trésorerie malgré la baisse des prix du baril. Un ralentissement est toutefois attendu en fin d’année sous l’effet des coûts et de la baisse de l’activité de forage. Les perspectives sont cependant confirmées. Straumann +12,3% : le troisième trimestre du leader des implants dentaires a été solide. Le ralentissement en Chine n'empêche pas de confirmer les prévisions annuelles. Le Suisse a également renforcé son activité d’orthodontie via un partenariat avec le chinois Smartee et une collaboration avec DentalMonitoring, une entreprise française spécialisée dans les technologies de suivi à distance des traitements dentaires et orthodontiques. Amazon +8,92% : le géant du commerce en ligne et du cloud dépasse largement les attentes. Les résultats ont été dopés par la demande en intelligence artificielle avec AWS. Le e-commerce a également progressé dans toutes les zones géographiques. Les perspectives sont encore relevées.



Nokia +9,94% : Nvidia va prendre 2,9% de l'équipementier réseaux finlandais, en complément d'un partenariat autour de l’intelligence artificielle et la 6G. Le titre du finlandais a quasiment doublé depuis août. Jeronimo Martins +10,48% : l'acteur portugais de la grande distribution reste solide grâce aux performances de ses filiales Biedronka en Pologne et Ara en Colombie. Les revenus et la rentabilité progressent malgré l’environnement concurrentiel et la pression sur les coûts. GSK +9,91% : le laboratoire pharmaceutique britannique a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la forte croissance de ses traitements contre le VIH, l’asthme, le lupus et plusieurs cancers, ainsi que par la bonne performance de ses vaccins hors des Etats-Unis. Les prévisions annuelles sont revues à la hausse.



Alphabet +8,18% : la maison mère de Google et de YouTube est bien orientée grâce à la croissance de la publicité en ligne et de Google Cloud qui est stimulée par la demande en intelligence artificielle. Le groupe va accélérer ses investissements pour l’IA.

Sandoz +7,52% : le spécialiste des génériques et biosimilaires poursuit sa belle dynamique. Les biosimilaires sont désormais plus rentables et en expansion dans toutes les régions. Les objectifs de marges sont relevés. Le portefeuille et le pipeline sont très étoffés. Flops : WPP -20,38% : le prestataire de service de communication a publié des résultats catastrophiques. Le groupe a abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires en tablant désormais sur une décroissance de 5.5% à 6% contre -3% à -5% précédemment. Cigna -19,01% : l’assureur santé a prévenu jeudi que ses marges seraient sous pression au cours des deux prochaines années, car sa division de gestion des prestations pharmaceutiques (celle qui gère l’achat et le remboursement des médicaments pour les assurés) va changer de modèle économique. Kongsberg -12,28% : le groupe de défense norvégien n’a pas réussi à atteindre les attentes élevées du troisième trimestre. Les investisseurs sont exigeants avec ces dossiers richement valorisés depuis qu'ils sont devenus la coqueluche des marchés. En parallèle, Kongsberg a annoncé un projet de cotation de sa branche navale à Oslo. Kongsberg Gruppen conserverait ses activités de défense, d’aérospatiale et d’exploration océanique. Adidas -12,59% : malgré des résultats encourageants, l’équipementier sportif se veut prudent vis-à -vis du marché américain ou les commandes des détaillants ralentissent à cause des droits de douane.



Roblox -10,95% : le studio américain à l’origine du jeu éponyme a dévoilé une publication mitigée notamment sur le revenu moyen par utilisateur actif quotidien. D’importants investissements sont prévus dans la sécurité et l’infrastructure.

Meta -12,19% : la maison mère de Facebook, Instagram et Whatsapp annonce revoir à la hausse ses prévisions de dépenses, un sujet qui inquiète les investisseurs alors que ces derniers veulent que l’IA produise plus de bénéfices. Telenor -8,17% : L'opérateur télécom norvégien a légèrement déçu malgré une solide performance sur la période. La région nordique reste le principal moteur de croissance. Symrise -12,27% : le spécialiste des parfums et des arômes a présenté des chiffres inférieurs aux attentes. Les consommateurs sont prudents alors que la concurrence est intense avec Givaudan.