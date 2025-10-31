|Tops / Flops de la semaine
Tops :
Tenaris +11,34% : le spécialiste des tubes pour l’industrie pétrolière est soutenu par des marges élevées et une solide génération de trésorerie malgré la baisse des prix du baril. Un ralentissement est toutefois attendu en fin d’année sous l’effet des coûts et de la baisse de l’activité de forage. Les perspectives sont cependant confirmées.
Straumann +12,3% : le troisième trimestre du leader des implants dentaires a été solide. Le ralentissement en Chine n'empêche pas de confirmer les prévisions annuelles. Le Suisse a également renforcé son activité d’orthodontie via un partenariat avec le chinois Smartee et une collaboration avec DentalMonitoring, une entreprise française spécialisée dans les technologies de suivi à distance des traitements dentaires et orthodontiques.
Amazon +8,92% : le géant du commerce en ligne et du cloud dépasse largement les attentes. Les résultats ont été dopés par la demande en intelligence artificielle avec AWS. Le e-commerce a également progressé dans toutes les zones géographiques. Les perspectives sont encore relevées.
Jeronimo Martins +10,48% : l'acteur portugais de la grande distribution reste solide grâce aux performances de ses filiales Biedronka en Pologne et Ara en Colombie. Les revenus et la rentabilité progressent malgré l’environnement concurrentiel et la pression sur les coûts.
GSK +9,91% : le laboratoire pharmaceutique britannique a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la forte croissance de ses traitements contre le VIH, l’asthme, le lupus et plusieurs cancers, ainsi que par la bonne performance de ses vaccins hors des Etats-Unis. Les prévisions annuelles sont revues à la hausse.
Sandoz +7,52% : le spécialiste des génériques et biosimilaires poursuit sa belle dynamique. Les biosimilaires sont désormais plus rentables et en expansion dans toutes les régions. Les objectifs de marges sont relevés. Le portefeuille et le pipeline sont très étoffés.
Flops :
WPP -20,38% : le prestataire de service de communication a publié des résultats catastrophiques. Le groupe a abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires en tablant désormais sur une décroissance de 5.5% à 6% contre -3% à -5% précédemment.
Cigna -19,01% : l’assureur santé a prévenu jeudi que ses marges seraient sous pression au cours des deux prochaines années, car sa division de gestion des prestations pharmaceutiques (celle qui gère l’achat et le remboursement des médicaments pour les assurés) va changer de modèle économique.
Kongsberg -12,28% : le groupe de défense norvégien n’a pas réussi à atteindre les attentes élevées du troisième trimestre. Les investisseurs sont exigeants avec ces dossiers richement valorisés depuis qu'ils sont devenus la coqueluche des marchés. En parallèle, Kongsberg a annoncé un projet de cotation de sa branche navale à Oslo. Kongsberg Gruppen conserverait ses activités de défense, d’aérospatiale et d’exploration océanique.
Adidas -12,59% : malgré des résultats encourageants, l’équipementier sportif se veut prudent vis-à -vis du marché américain ou les commandes des détaillants ralentissent à cause des droits de douane.
Meta -12,19% : la maison mère de Facebook, Instagram et Whatsapp annonce revoir à la hausse ses prévisions de dépenses, un sujet qui inquiète les investisseurs alors que ces derniers veulent que l’IA produise plus de bénéfices.
Telenor -8,17% : L'opérateur télécom norvégien a légèrement déçu malgré une solide performance sur la période. La région nordique reste le principal moteur de croissance.
Symrise -12,27% : le spécialiste des parfums et des arômes a présenté des chiffres inférieurs aux attentes. Les consommateurs sont prudents alors que la concurrence est intense avec Givaudan.
|Matières premières
Pétrole : Les discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine ont abouti à un accord provisoire, prévoyant une réduction des droits de douane et la reprise des achats de soja américain par la Chine. Bien que cet accord soit perçu positivement pour l'économie mondiale et donc pour la demande de pétrole, le marché semble dubitatif quant à son impact majeur sur les prix du brut, surtout après que les États-Unis ont permis à la Chine de continuer d'acheter du pétrole russe malgré les sanctions annoncées. Justement, au sujet du pétrole russe, les sanctions américaines contre la Russie n'ont pas provoqué de perturbations majeures dans l'approvisionnement, car la Russie continue de vendre du pétrole à des pays clés comme la Chine et l'Inde. Parallèlement, l'attention du marché se dirige vers la réunion de l'OPEP+ prévue dimanche. Le groupe devrait annoncer une légère augmentation de la production de 137 000 barils par jour en décembre, conformément aux attentes. Cette augmentation, bien que modeste, pourrait accentuer le sentiment baissier persistant, avec un surplus prévu pour 2026. Au niveau des prix, le Brent s’échange en baisse à 64,8 USD, contre 61,10 USD pour le WTI.
Métaux : Les cours du cuivre à Londres – livraison 3 mois – culminent à près de 11 000 USD la tonne métrique. La dynamique demeure haussière, c’est principalement lié aux inquiétudes concernant l'offre mondiale. Les signes de baisse de production chez plusieurs grands producteurs miniers entretiennent cette pression. Du côté des métaux précieux, l’once d’or recule cette semaine et flirte avec la barre symbolique des 4000 USD. Malgré cette baisse récente, l'or demeure en hausse de plus de 50% depuis le premier janvier, soutenu par une forte demande des ETF et des achats des banques centrales. A court terme, le ton restrictif de la Fed et la réduction des attentes concernant une future baisse des taux ont renforcé le dollar, rendant l'or plus coûteux pour les acheteurs étrangers.
Produits agricoles : Les céréales s’offrent un rebond à Chicago suite à l'annonce que la Chine achèterait chaque année 25 millions de tonnes de soja américain pendant trois ans. En parallèle, le marché reste privé de prévisions. Le département américain de l'Agriculture n'a pas publié son rapport hebdomadaire sur les ventes à l'exportation en raison de la fermeture du gouvernement fédéral. Le boisseau de blé (livraison décembre 2025) s’échange en légère hausse à 525 cents, le maïs progresse à 420 cents et le soja (livraison janvier 2026) bondit à 1106 cents.
|Macroéconomie
Macro : Comme attendu, la Fed a baissé ses taux de 25 points de base cette semaine. L’autre annonce importante est la fin de la réduction du bilan au 1er décembre. Jerome Powell a un peu calmé les ardeurs des investisseurs en indiquant qu’une nouvelle baisse en décembre est loin d’être une "conclusion inévitable". Résultat, les taux se sont tendus. Le 10 ans américain a repris une dizaine de points pour revenir autour des 4.1%. Cette communication de la Fed est aussi le résultat du shutdown : en l’absence de statistiques économiques, difficile de savoir où en est l’économie américaine. En zone euro, les chiffres du PIB sont ressortis au-delà des attentes, notamment grâce aux exportations. Une bonne tenue de la croissance qui permet à la BCE de maintenir ses taux d’intérêt inchangés.
Crypto : Le bitcoin chute de 4% cette semaine et repasse sous le seuil des 110 000 USD. Une baisse qui se fait également ressentir du côté des ETF Bitcoin Spot, avec plus de 600 millions USD évaporés de ces produits boursiers depuis lundi. Les investisseurs avaient les yeux rivés sur Strategy cette semaine, alors que S&P a attribué à l’entreprise la note B- pour sa dette, une catégorie spéculative présentant un risque de défaut élevé. Ces dernières années, la société, devenue un véhicule coté de détention de bitcoins, finance ses achats via de la dette convertible et des émissions d’actions. À mi-2025, elle détenait environ 70 milliards USD de BTC pour 15 milliards USD de dette et d’actions préférentielles, mais disposait de peu de liquidités en dollars et d’un cash-flow opérationnel négatif. S&P pointe une asymétrie de devise : des actifs en BTC mais des dettes, intérêts et dividendes en USD, ce qui expose l’entreprise à une crise de liquidité si le BTC baisse ou si l’accès au marché se resserre. Le titre MSTR s’échange actuellement à 273 USD, en recul de 46% depuis son sommet historique.
|Les articles de la semaine
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.