|Tops / Flops de la semaine
Tops :
Astera Labs +36,75% : le fabricant de puces a annoncé un chiffre d’affaires et un BPA dépassant largement les prévisions , avec une croissance des ventes de 150% et une hausse des bénéfices de 238% sur un an. Il a également publié des prévisions pour le troisième trimestre supérieures au consensus, citant une forte demande pour ses solutions de connectivité destinées à l’IA et aux centres de données cloud.
Shopify +26,15% : l’action de a grimpé après que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre a augmenté de 31%. L’entreprise a publié de solides prévisions pour le troisième trimestre, indiquant que l’impact attendu des tarifs douaniers ne s’est jamais matérialisé, tout en soulignant l’accélération de la demande, la hausse des prix pratiqués par les commerçants et l’adoption croissante de ses nouveaux outils de commerce alimentés par l’IA.
Fresnillo +19,03% : le groupe minier poursuit en 2025 une trajectoire spectaculaire, avec un bénéfice quintuplé sur le semestre. Il profite de la hausse des prix des métaux et de la dépréciation du peso, devise du Mexique, où sont situées ses mines.
Diageo +10,92%: le producteur de boissons alcoolisées a rassuré le marché avec ses résultats annuels. Sa stratégie apparaît désormais plus lisible, sans incertitudes sur la direction et avec la fin des révisions négatives.
Bechtle +18,46% : le groupe allemand spécialisé dans la distribution de matériel et de solutions informatiques retrouve enfin le chemin des bonnes nouvelles. Après quatre exercices sans croissance, la direction est de nouveau confiante en l’avenir grâce à la reprise de la demande privée et aux investissements publics.
Flops :
Beiersdorf -6,98% : le groupe allemand de biens de consommation a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025 soulignant un ralentissement dans le marché des soins de la peau.
The Trade Desk -37% : la société a publié des prévisions de chiffre d’affaires d’au moins 717 MUSD pour le troisième trimestre, laissant entrevoir un ralentissement de la croissance, et ce malgré des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes. Le PDG, Jeff Green, a évoqué l’incertitude liée aux tarifs douaniers qui pèse sur les grands annonceurs.
Figma -35,98%: L’action a reculé de 35% cette semaine, effaçant une partie de la flambée post-introduction en Bourse de la semaine dernière, qui avait plus que triplé le prix d’offre initial de 33 dollars. Cette baisse intervient malgré des attentes de croissance de 40% du chiffre d’affaires au deuxième trimestre sur un an et une valorisation de 56 MdsUSD, soit près du triple de l’offre de rachat avortée d’Adobe en 2022.
Rheinmetall -5,1% : les résultats du deuxième trimestre sont légèrement inférieurs aux attentes, en raison du retard dans l’attribution de contrats pour le ministère de la défense allemand. Après avoir plus que doublé depuis janvier, Rheinmetall n’a plus droit à l’erreur.
Bayer -8,55% : après avoir relevé ses prévisions la semaine dernière, le groupe pharmaceutique et agrochimique a publié des résultats semestriels mitigés. l’analyse détaillée déçoit et la baisse de cette semaine efface une partie du rebond accumulé depuis le début de l’année.
Sandoz +1,2% : l’ex filiale de Novartis continue de faire mieux que ses concurrents. L’activité des biosimilaires (30% du chiffre d’affaires) continue d'être très dynamique tandis que les génériques font une bonne résistance dans un marché qui reprend vie. Les perspectives et la visibilité sont excellentes et la stratégie des dirigeants est appréciée des actionnaires.
|Matières premières
Energie : Le bilan est sans appel : -4,40% pour le WTI, -3,80% pour le Brent, les prix du pétrole ont décroché cette semaine. Le pétrole reste sous pression en raison de l’inquiétude croissante des investisseurs face aux nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis à divers partenaires commerciaux. Ces mesures, entrées en vigueur jeudi, ravivent les craintes d’un ralentissement économique mondial, ce qui pourrait réduire la demande de pétrole brut. Par ailleurs, la récente décision de l'OPEP+ a accru la pression sur les prix. Le groupe a décidé d'avancer la levée de ses réductions de production, une mesure censée injecter plus de 2,2 millions de barils par jour sur le marché d'ici septembre. Sur le plan géopolitique, une rencontre entre les présidents Trump et Poutine est prévue. Celle-ci pourrait avoir une influence sur les sanctions américaines contre la Russie et les achats de pétrole par des pays comme l'Inde et la Chine. Les nouveaux tarifs américains visent également ces deux principaux acheteurs de pétrole russe, menaçant leurs importations futures, ce qui ajoute de l'incertitude sur le marché. Malgré cette zone d'ombre, la demande estivale élevée continue de contrebalancer la pression vendeuse. Les stocks de pétrole aux États-Unis ont diminué de 3 millions de barils la semaine dernière, signifiant une consommation en hausse. Enfin, la possible réduction des achats de pétrole russe par l’Inde sous la pression américaine pourrait intensifier la demande pour d’autres sources, notamment du Moyen-Orient.
Métaux : Le prix du cuivre s'est redressé à Londres sous l'effet de deux dynamiques majeures : des anticipations de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et des problèmes d'offre au Chili. Les investisseurs ont également tourné leur attention vers les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, avec des signes d'apaisement susceptibles de stimuler la demande future en métaux. Au LME, le cuivre s'échange autour de 9684 USD (prix spot). L'or reste bien orienté et bénéficie pleinement des anticipations de baisses des taux de la Fed, en plus d'être perçu comme un investissement défensif dans un contexte de ralentissement économique. Pour acheter une once d'or, il faut désormais débourser 3400 USD.
Produits agricoles : Blé, maïs, soja ont entamé un rebond technique à Chicago après avoir atteint des niveaux historiquement bas. Les prix bas, justement, stimulent la demande mondiale, ce qui se traduit par une hausse des exportations américaines. Le blé a ainsi rebondi à 520 cents (contrat septembre 2025), le maïs s'échange en hausse à 406 cents (contrat décembre 2025).
|Macroéconomie
Macro : Manifestement, les investisseurs ont pris leurs quartiers d’été et ceux qui assurent la permanence font preuve de sang-froid. Ni l’entrée en vigueur des droits de douane, ni les révisions en baisse des créations d’emplois n’ont réussi à faire dérailler le train de la hausse. Comme le dit un célèbre dicton, “the market climbs a wall of worry” ce qui par essence est la caractéristique d’un marché haussier. Même si les raisons de se faire peur (et justifier ainsi de ne pas être investi) sont nombreuses, les résultats des entreprises sont globalement meilleurs qu’attendus et alimentent la hausse. Il convient toutefois d’être sélectif dans ses véhicules d’investissements, tant les disparités sont importantes. La semaine prochaine sera marquée par la publication de l’indice des prix à la consommation aux Etats-Unis. Le consensus table sur une progression limitée de 0.1 point à +2.8% sur un an glissant. Comme de coutume, plus que le chiffre en tant que tel, nous vous invitons surtout à scruter la réaction sur les différents benchmark (S&P 500, 10Y US, dollar et or) afin de mieux comprendre la narration actuelle.
Crypto : Le bitcoin progresse de +2% cette semaine et se retrouve autour des 116 500 dollars. L’ether, deuxième crypto du marché en termes de valorisation, s’envole de +12% et flirte désormais avec les 4 000 dollars, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis fin 2024. Le secteur est porté (encore et encore) par Trump cette semaine. Le président américain a signé un décret qui autorise l’investissement d’actifs alternatifs (private equity, immobilier non coté, cryptomonnaies) dans les plans de retraite 401(k), jusque-là limités aux marchés traditionnels. L’objectif : offrir plus de diversification et de rendement aux 90 millions d’Américains qui possèdent un 401(k), tout en stimulant le capital-investissement et l’adoption crypto. Mais cette ouverture comporte des risques : volatilité, frais élevés, faible liquidité et complexité juridique. Appuyée par les géants financiers et l’industrie crypto, la mesure pourrait transformer l’épargne de 9 000 MdsUSD, mais son succès dépendra de l’adhésion des gestionnaires.
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.