Tops : Astera Labs +36,75% : le fabricant de puces a annoncé un chiffre d’affaires et un BPA dépassant largement les prévisions , avec une croissance des ventes de 150% et une hausse des bénéfices de 238% sur un an. Il a également publié des prévisions pour le troisième trimestre supérieures au consensus, citant une forte demande pour ses solutions de connectivité destinées à l’IA et aux centres de données cloud. Shopify +26,15% : l’action de a grimpé après que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre a augmenté de 31%. L’entreprise a publié de solides prévisions pour le troisième trimestre, indiquant que l’impact attendu des tarifs douaniers ne s’est jamais matérialisé, tout en soulignant l’accélération de la demande, la hausse des prix pratiqués par les commerçants et l’adoption croissante de ses nouveaux outils de commerce alimentés par l’IA. Fresnillo +19,03% : le groupe minier poursuit en 2025 une trajectoire spectaculaire, avec un bénéfice quintuplé sur le semestre. Il profite de la hausse des prix des métaux et de la dépréciation du peso, devise du Mexique, où sont situées ses mines. Diageo +10,92%: le producteur de boissons alcoolisées a rassuré le marché avec ses résultats annuels. Sa stratégie apparaît désormais plus lisible, sans incertitudes sur la direction et avec la fin des révisions négatives. Bechtle +18,46% : le groupe allemand spécialisé dans la distribution de matériel et de solutions informatiques retrouve enfin le chemin des bonnes nouvelles. Après quatre exercices sans croissance, la direction est de nouveau confiante en l’avenir grâce à la reprise de la demande privée et aux investissements publics. Flops : Beiersdorf -6,98% : le groupe allemand de biens de consommation a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025 soulignant un ralentissement dans le marché des soins de la peau. The Trade Desk -37% : la société a publié des prévisions de chiffre d’affaires d’au moins 717 MUSD pour le troisième trimestre, laissant entrevoir un ralentissement de la croissance, et ce malgré des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes. Le PDG, Jeff Green, a évoqué l’incertitude liée aux tarifs douaniers qui pèse sur les grands annonceurs. Figma -35,98%: L’action a reculé de 35% cette semaine, effaçant une partie de la flambée post-introduction en Bourse de la semaine dernière, qui avait plus que triplé le prix d’offre initial de 33 dollars. Cette baisse intervient malgré des attentes de croissance de 40% du chiffre d’affaires au deuxième trimestre sur un an et une valorisation de 56 MdsUSD, soit près du triple de l’offre de rachat avortée d’Adobe en 2022. Rheinmetall -5,1% : les résultats du deuxième trimestre sont légèrement inférieurs aux attentes, en raison du retard dans l’attribution de contrats pour le ministère de la défense allemand. Après avoir plus que doublé depuis janvier, Rheinmetall n’a plus droit à l’erreur. Bayer -8,55% : après avoir relevé ses prévisions la semaine dernière, le groupe pharmaceutique et agrochimique a publié des résultats semestriels mitigés. l’analyse détaillée déçoit et la baisse de cette semaine efface une partie du rebond accumulé depuis le début de l’année. Sandoz +1,2% : l’ex filiale de Novartis continue de faire mieux que ses concurrents. L’activité des biosimilaires (30% du chiffre d’affaires) continue d'être très dynamique tandis que les génériques font une bonne résistance dans un marché qui reprend vie. Les perspectives et la visibilité sont excellentes et la stratégie des dirigeants est appréciée des actionnaires.