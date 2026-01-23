|Tops / Flops de la semaine
Tops
Beazley +40,49% : l'assureur britannique a repoussé une seconde offre du suisse Zurich Insurance, qui avait proposé 1230 puis 1280 GBX par action. Le conseil d'administration est unanime à penser que la proposition n'est pas assez élevée.
Wise +17,12% : la fintech s'attend à ce que ses bénéfices de l'exercice 2026 se situent dans le haut de la fourchette prévisionnelle d'objectifs. Bank of America a relevé à 1125 GBX son objectif de cours dans la foulée, en restant acheteur.
SanDisk +14,56% : le spécialiste du stockage progresse après des relèvements d’objectifs de cours des analystes. Ses résultats et ses perspectives sont jugés solides, montrant une amélioration des fondamentaux de la technologie de mémoire flash NAND. Les analystes anticipent une demande supérieure à l’offre dès 2026, portée par l’IA générative, une discipline de capacité et une nette amélioration des marges.
Hecla Mining +19,86% : le plus gros producteur d'argent aux US bénéficie de la hausse des prix des métaux précieux, auxquels l’entreprise est fortement exposée. Les flux acheteurs vers les valeurs minières renforcent également la dynamique haussière du titre.
D'Ieteren +14,04% : le groupe belge surfe sur la vague de la rumeur d'introduction en bourse de sa filiale Belron, ainsi que sur le relèvement de la recommandation de Jefferies, passé de neutre à achat avec un objectif porté de 185 à 215 EUR.
Bayer : la Cour suprême des Etats-Unis va examiner l'affaire Durnell concernant le Roundup. Bayer avait déposé une requête pour que la Cour reconnaisse que le groupe s'est conformé à la réglementation fédérale, ce qui, selon lui, empêche que les Etats fédérés adoptent une position différente.
Barry Callebaut : le marché a salué la capacité du groupe à améliorer ses résultats dans un contexte de volumes en baisse. Le titre a aussi bénéficié du relèvement de la recommandation de Vontobel, qui est passé de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1150 CHF à 1500 CHF.
Flops:
Ubisoft : rien ne va plus pour le créateur de jeux vidéo, dont le titre s'est effondré après un nouvel avertissement et l'abandon de plusieurs jeux en développement. Le retour à une situation financière solide est repoussé au moyen terme.
Carl Zeiss Meditec : douche froide pour les actionnaires après un avertissement sur les objectifs de l'année 2025/2026. Le titre a plongé sur un plus bas de 10 ans, alors que les perspectives sectorielles ne cessent de se dégrader depuis la flambée liée au Covid.
Wacker Neuson -21,93% : Doosan Bobcat a renoncé à racheter l'entreprise allemande, ce qui fait s'effondrer la prime spéculative. Le Coréen discutait depuis plusieurs semaines d'une opération.
Abbott -11,78% : le groupe de santé et dispositifs médicaux a vu son action reculer après une publication trimestrielle jugée décevante, avec des ventes inférieures aux attentes notamment dans le segment nutrition et des perspectives du premier trimestre plus faibles que prévu.
AeroVironment -21,66% : le spécialiste drones & défense recule après la réception d’un ordre d’arrêt temporaire de travaux du Département américain de la Défense sur le programme BADGER. Cette pause, inattendue, fait craindre un décalage de revenus en 2026, même si le groupe anticipe une renégociation du contrat et maintient des perspectives de long terme favorables.
Danone -10,47% : le groupe a décroché cette semaine, après un rappel concernant deux laits infantiles à Singapour, l'un appartenant à Nestlé et l'autre à Danone. Les investisseurs n'ont pas oublié que le titre du groupe suisse a souffert il y a peu d'une précédente affaire de ce type.
Vusion -4,82% : la société, qui avait été fragilisée par le passé par une offensive de vendeurs à découvert, semble cette fois mise en difficulté par ce qu'un analyste a baptisé la "falaise 2027", c'est à dire le renouvellement du chiffre d'affaires après le déploiement du gros contrat avec Walmart. Cette crainte est exacerbée par le développement de la concurrence, même si Vusion s'emploie à renforcer ses contrats par des briques technologiques complémentaires.
|Matières premières
Energie : Le pétrole reste tiraillé entre le surplus d’offre et les tensions géopolitiques. Cela se traduit par des cours qui font le yoyo au gré des inquiétudes des financiers, tantôt préoccupés par l’excès d’offre, tantôt déconcertés par les frictions géopolitiques. Le marché pétrolier termine donc la semaine sur une note volatile, le baril de Brent se négociant autour de 65,80 USD et le WTI autour de 61 USD. La menace d'une intervention militaire américaine contre l'Iran et l'envoi de navires de guerre dans la région ravivent les craintes de perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient. Ces tensions masquent une réalité plus baissière. Jeudi, les cours avaient reculé après la publication des stocks américains. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a rapporté une hausse inattendue des stocks de brut de 3,6 millions de barils et une augmentation des stocks d'essence de 6 millions de barils, signalant une demande morose. Enfin, L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a révisé ses prévisions de demande à la hausse pour 2026, mais anticipe toujours un marché en large excédent structurel. Un mot sur le gaz naturel, dont le prix s’envole en Europe et aux Etats-Unis. Une vague de froid intense traverse les États-Unis, atteignant le Texas, ce qui fait exploser la demande de chauffage. La hausse américaine s'est propagée à l'Europe. Le prix du gaz européen (TTF néerlandais) a grimpé d’environ 10%, dépassant brièvement les 40 EUR/MWh. L’Europe doit en plus composer avec des stocks relativement faibles.
Métaux : L'or, l'argent et le platine ont atteint des sommets inédits, portés par une perte de confiance des investisseurs envers les actifs américains et un dollar en repli. L'once d'or a marqué un nouveau record historique à 4967 USD, s'approchant du seuil psychologique des 5000 USD. Le métal jaune affiche une performance de 15 % depuis le début de l'année 2026. Cette dynamique pousse les analystes à réviser leurs objectifs : Goldman Sachs anticipe désormais un cours de 5400 USD pour la fin de l'année. Les autres métaux précieux suivent la tendance. L'argent physique se négocie à 98,62 USD l'once, tout près de la barre des 100 USD. Le métal gris surperforme l'or avec une hausse de 38% depuis le 1er janvier ! Le platine a également atteint un record à 2691 USD l'once (+27 % en 2026). Le cuivre reste bien orienté à Londres à 12921 USD. L'offre est perturbée par une grève à la mine de Mantoverde au Chili.
Produits agricoles : Les céréales reprennent de la hauteur à Chicago. Ce rebond s’appuie sur la faiblesse du dollar (qui rend les exportations américaines plus compétitives) et les risques météorologiques. Une tempête hivernale apporte certes de l'humidité aux cultures, mais elle s'accompagne de températures glaciales, qui peuvent impacter les rendements. Le blé s’échange en hausse à 520 cents (contrat échéance mars 2026). Relevons pour finir le déclin du cours du cacao, qui traverse une phase de correction majeure. Après une flambée des prix en début d'année 2024, les cours ont atteint cette semaine leur niveau le plus bas depuis deux ans. Ce retournement s'explique par la combinaison d'une offre excédentaire et d'une consommation qui faiblit.
|Macroéconomie
|
Macro : TACO, TACO. Pour nombre d’observateurs, le président américain a de nouveau fait machine arrière au sujet du Groenland après avoir pourtant brandi une nouvelle fois son arme favorite, les droits de douane. C’est toutefois s’arrêter à une lecture superficielle de la situation. Comme toujours avec Donald Trump, il sort un bazooka pour justifier des demandes scandaleuses puis opère une désescalade pour obtenir des concessions : étendre les droits des Etats-Unis sur leurs bases, obtenir des couloirs d’accès à long-terme et accéder aux ressources minérales du Groenland. Passé le pic de volatilité, le business a repris son cours et les nouvelles sont bonnes : la croissance du PIB américain a été révisée à la hausse pour le troisième trimestre à +4.40% tandis que celle du quatrième est attendue à +5.4%. L’inflation, mesurée par le PCE Core recule dans le même temps de 0.1 point à +2.7% en glissement annuel. Les voyants sont au vert pour une poursuite de la hausse des indices actions.
Crypto : Le bitcoin recule de 4,43% cette semaine et repasse sous la barre des 90 000 USD. Depuis novembre, le BTC évolue dans une fourchette comprise entre 85 000 et 95 000 USD, dans un contexte macroéconomique incertain, marqué par une communication erratique de Donald Trump sur la scène économico-diplomatique. Cette instabilité pèse directement sur les actifs risqués, les cryptomonnaies figurant en première ligne. Cette volatilité se reflète également dans les flux des ETF Bitcoin spot. Après avoir enregistré 1,4 MrdsUSD de flux entrants nets la semaine précédente, ces produits boursiers adossés au cours du bitcoin affichent désormais plus de 1,2 MrdsUSD de sorties nettes cette semaine. Faute de catalyseurs positifs, le bitcoin peine à renouer avec son sommet historique de 126 000 dollars, atteint en octobre dernier. Dans le sillage du bitcoin, l’ensemble du marché des cryptomonnaies évolue à la baisse. L’ether (ETH) chute de 11% et repasse sous les 3 000 USD, Solana (SOL) recule de 8% autour de 126 USD, tandis que le XRP (XRP) cède 4,6% et gravite autour des 1,9 USD.
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.