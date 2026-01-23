Tops Beazley +40,49 % : l'assureur britannique a repoussé une seconde offre du suisse Zurich Insurance, qui avait proposé 1230 puis 1280 GBX par action. Le conseil d'administration est unanime à penser que la proposition n'est pas assez élevée. Wise +17,12 % : la fintech s'attend à ce que ses bénéfices de l'exercice 2026 se situent dans le haut de la fourchette prévisionnelle d'objectifs. Bank of America a relevé à 1125 GBX son objectif de cours dans la foulée, en restant acheteur. SanDisk +14,56 % : le spécialiste du stockage progresse après des relèvements d’objectifs de cours des analystes. Ses résultats et ses perspectives sont jugés solides, montrant une amélioration des fondamentaux de la technologie de mémoire flash NAND. Les analystes anticipent une demande supérieure à l’offre dès 2026, portée par l’IA générative, une discipline de capacité et une nette amélioration des marges. Hecla Mining +19,86 % : le plus gros producteur d'argent aux US bénéficie de la hausse des prix des métaux précieux, auxquels l’entreprise est fortement exposée. Les flux acheteurs vers les valeurs minières renforcent également la dynamique haussière du titre. D'Ieteren +14,04 % : le groupe belge surfe sur la vague de la rumeur d'introduction en bourse de sa filiale Belron, ainsi que sur le relèvement de la recommandation de Jefferies, passé de neutre à achat avec un objectif porté de 185 à 215 EUR. Bayer +40,49 % : la Cour suprême des Etats-Unis va examiner l'affaire Durnell concernant le Roundup. Bayer avait déposé une requête pour que la Cour reconnaisse que le groupe s'est conformé à la réglementation fédérale, ce qui, selon lui, empêche que les Etats fédérés adoptent une position différente. Barry Callebaut +40,49 % : le marché a salué la capacité du groupe à améliorer ses résultats dans un contexte de volumes en baisse. Le titre a aussi bénéficié du relèvement de la recommandation de Vontobel, qui est passé de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1150 CHF à 1500 CHF.

Flops: Ubisoft +40,49 % : rien ne va plus pour le créateur de jeux vidéo, dont le titre s'est effondré après un nouvel avertissement et l'abandon de plusieurs jeux en développement. Le retour à une situation financière solide est repoussé au moyen terme. Carl Zeiss Meditec +40,49 % : douche froide pour les actionnaires après un avertissement sur les objectifs de l'année 2025/2026. Le titre a plongé sur un plus bas de 10 ans, alors que les perspectives sectorielles ne cessent de se dégrader depuis la flambée liée au Covid. Wacker Neuson -21,93 % : Doosan Bobcat a renoncé à racheter l'entreprise allemande, ce qui fait s'effondrer la prime spéculative. Le Coréen discutait depuis plusieurs semaines d'une opération. Abbott -11,78 % : le groupe de santé et dispositifs médicaux a vu son action reculer après une publication trimestrielle jugée décevante, avec des ventes inférieures aux attentes notamment dans le segment nutrition et des perspectives du premier trimestre plus faibles que prévu. AeroVironment -21,66 % : le spécialiste drones & défense recule après la réception d’un ordre d’arrêt temporaire de travaux du Département américain de la Défense sur le programme BADGER. Cette pause, inattendue, fait craindre un décalage de revenus en 2026, même si le groupe anticipe une renégociation du contrat et maintient des perspectives de long terme favorables. Danone -10,47 % : le groupe a décroché cette semaine, après un rappel concernant deux laits infantiles à Singapour, l'un appartenant à Nestlé et l'autre à Danone. Les investisseurs n'ont pas oublié que le titre du groupe suisse a souffert il y a peu d'une précédente affaire de ce type. Vusion -4,82 % : la société, qui avait été fragilisée par le passé par une offensive de vendeurs à découvert, semble cette fois mise en difficulté par ce qu'un analyste a baptisé la "falaise 2027", c'est à dire le renouvellement du chiffre d'affaires après le déploiement du gros contrat avec Walmart. Cette crainte est exacerbée par le développement de la concurrence, même si Vusion s'emploie à renforcer ses contrats par des briques technologiques complémentaires.