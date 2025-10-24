|Tops / Flops de la semaine
TOPS
Edenred +25,48 % : le spécialiste français des services aux entreprises dévoile des revenus en hausse lors de sa publication ainsi qu’un partenariat stratégique avec Visa. De quoi retrouver un peu d’optimisme pour la société qui confirme ses objectifs annuels.
Intuitive Surgical +22,5 % : le leader mondial de la chirurgie robotique mini-invasive et concepteur du système chirurgical da Vinci, s’est envolé après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La demande est forte et le groupe parvient à maintenir son impressionnant rythme de croissance.
General Motors +19,32 % : le constructeur américain a annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre. General Motors a surtout relevé ses prévisions grâce à un impact plus faible que prévu des droits de douane.
LSEG +14,79 % : l’opérateur boursier britannique a présenté des résultats solides. Il va réaliser la cession partielle de sa division Post Trade Solutions et lancer un important programme de rachat d’actions.
CACI International +13,52 % : la société américaine spécialisée dans les technologies de défense, le renseignement et la cybersécurité, a rassuré sur son avenir. Les perspectives pour l’année prochaine ont été confirmées.
Kering +7,14 % : le groupe du luxe poursuit sa folle remontée entamée avec l’annonce de l’arrivée de Luca de Meo en juin. La publication des résultats cette semaine a conforté les investisseurs dans ce scénario de rebond de l’entreprise. Kering a par ailleurs annoncé la cession de sa division beauté à L’Oréal pour 4 milliards d’euros.
FLOPS
TeamViewer -19,26 % : le spécialiste allemand des logiciels de maintenance à distance réduit ses attentes en raison de la faible activité au sein de la filiale 1E qui s’occupe des grands comptes américains. L’entreprise tente de compenser la baisse d’activité par des économies administratives et marketing.
STMicroelectronics -13,17 % : le groupe franco-italien des puces a publié des résultats conformes aux attentes mais les marges restent sous pression à cause des coûts élevés et des difficultés qui ne s’estompent pas dans certains secteurs. L’électronique grand public tient bon mais les segments automobile et industriel patinent. L’entreprise a réduit ses investissements.
BNP Paribas -8,56 % : la banque française a été condamnée aux États-Unis dans le cadre d’un contentieux lié à des transactions effectuées pour le compte d’entités soudanaises sous sanctions américaines dans les années 2000. Cette plainte provient de trois particuliers. La banque fait appel.
Dassault Systèmes -12,41 % : l’éditeur français de logiciels 3D a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année compte tenu du ralentissement de son activité dans les sciences de la vie et la conjoncture économique. Les performances de la filiale Medidata ont pesé. La reprise sera lente.
Deckers Outdoor -12,9 % : le propriétaire des marques Hoka et UGG souffre des droits de douane qui pèsent sur la demande aux Etats-Unis. Les résultats trimestriels sont pourtant supérieurs aux attentes grâce à la croissance du commerce de gros et à la solidité des ventes internationales. Mais les prochains mois inquiètent.
United Rentals -6,84 % : le leader américain de la location d’équipements voit sa rentabilité baisser principalement à cause des taux d’intérêt élevés. Pour autant, la demande dans la construction et l’industrie est soutenue.
Netflix : le géant du streaming n’avait plus déçu les investisseurs depuis plus de deux ans. Une charge exceptionnelle liée à un litige fiscal au Brésil est venue affecter le profit net. La marge opérationnelle a légèrement reculé et les prévisions pour la fin d’année ont manqué de dynamisme malgré la solidité de l’activité publicitaire. Netflix reste en position de force face à ses concurrents avec d’excellentes perspectives d’avenir.
Novo Nordisk -0,16 % : le laboratoire danois a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour renouveler son conseil d’administration après un désaccord avec la Fondation Novo Nordisk, son principal actionnaire. Le président et plusieurs membres indépendants quitteront leurs fonctions.
|Matières premières
Pétrole : Le pétrole marque un rebond d’envergure cette semaine, avec une performance hebdomadaire de l’ordre de 7% pour le Brent et le WTI. C’est l’administration Trump qui a allumé la mèche en imposant des sanctions sur les plus grands producteurs de pétrole russes, Rosneft et Lukoil. Ces sanctions, en réponse au conflit en Ukraine, visent à restreindre le flux de pétrole en provenance de Russie et ainsi assécher l’économie de guerre de Moscou. Il convient néanmoins d’insister sur le fait que l’impact immédiat de ces sanctions sur les exportations de pétrole russe reste à évaluer, la Russie étant habituée à contourner de telles mesures. Plus largement, la reprise des discussions entre Trump et Xi semble avoir momentanément calmé les tensions commerciales, contribuant aussi au rebond des actifs risqués, dont le pétrole.
Métaux : Retour de flamme pour l’or, qui a subi cette semaine d’importantes prises de bénéfices. L’once d’or recule de 4% en données hebdomadaires à environ 4060 USD et met fin à une série de 9 semaines de hausse consécutives. A postériori, cette phase de respiration semble légitime après un rallye de plus de 25% depuis le 1er septembre. D’autant plus que l’apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine atténue la demande en valeur refuge. Du côté des métaux industriels, le cuivre progresse à Londres, poussé par de possibles mesures de relance en Chine. Ce n’est pas la première fois que les financiers espèrent un plan de relance chinois, synonyme d’un stimulus de la demande en métaux. La tonne de cuivre – livraison 3 mois – s’échange à 10854 USD au LME.
Produits agricoles : Les contrats à terme sur le blé et le maïs sont restés relativement stables cette semaine à Chicago. Le blé – livraison décembre 2025 – gagne un peu de terrain à 512 cents, tout comme le maïs (même échéance) à 426 cents. Le soja emprunte la même dynamique. L’attentisme est palpable en attendant le verdict des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine.
|Macroéconomie
Macro : Malgré le shutdown observé actuellement aux Etats-Unis, les investisseurs ont été gâtés avec la publication, certes retardée, de l’indice des prix à la consommation pour septembre. Bonne pioche car l’inflation est ressortie en légère hausse de 0.1 point à +3.0% sur un an contre une estimation de +3.1%. Il n’en fallait pas plus pour motiver les hordes d’acheteurs : le S&P 500 a ouvert vendredi au-dessus de ses précédents records à 6764.58 points, annulant par la même occasion le coup de grisou enregistré le 10 octobre dernier lors d’une énième gesticulation trumpienne à l’égard de la Chine. Tout semble cependant rentrer dans l’ordre avec la perspective d’une rencontre bilatérale entre les deux hommes forts du moment dans le courant de la semaine prochaine, qui sera également marquée par une nouvelle réunion du comité de politique monétaire de la réserve fédérale. Pour l’heure, les anticipations tablent sur une nouvelle baisse de 25 points de base. Affaire à suivre.Crypto : Accalmie dans la cryptosphère après deux semaines sanglantes. Le bitcoin rebondit de 2,31% autour des 111 000 USD, après avoir enregistré une chute de 12% sur les quatorze derniers jours. Sur cette période, l’encours total des ETF Bitcoin Spot a diminué de 20 milliards de dollars, signe d’un désengagement des investisseurs institutionnels dans un contexte de résurgence des tensions sino-américaines. Côté actualités, Donald Trump a gracié Changpeng Zhao, fondateur de Binance, effaçant sa condamnation pour violation du Bank Secrecy Act. Une décision qui a fait bondir le BNB de +4,5 % avant un recul en fin de semaine. Pendant ce temps, Hong Kong devance les États-Unis en approuvant le premier ETF Spot sur Solana (SOL), lancé par ChinaAMC. Bref, un répit technique plus qu’un véritable retournement : la suite se jouera entre flux d’ETF, météo géopolitique et cap réglementaire.
|Les articles de la semaine
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.