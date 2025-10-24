TOPS



Volvo +47,1 % : le constructeur automobile suédois a publié des résultats bien supérieurs aux attentes avec notamment une forte hausse de ses bénéfices. Cette publication laisse espérer un léger bénéfice d’exploitation sur l’année, en lieu et place d’une perte de 1,5 milliard de couronnes attendue par UBS. Edenred +25,48 % : le spécialiste français des services aux entreprises dévoile des revenus en hausse lors de sa publication ainsi qu’un partenariat stratégique avec Visa. De quoi retrouver un peu d’optimisme pour la société qui confirme ses objectifs annuels. Intuitive Surgical +22,5 % : le leader mondial de la chirurgie robotique mini-invasive et concepteur du système chirurgical da Vinci, s’est envolé après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La demande est forte et le groupe parvient à maintenir son impressionnant rythme de croissance. General Motors +19,32 % : le constructeur américain a annoncé des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre. General Motors a surtout relevé ses prévisions grâce à un impact plus faible que prévu des droits de douane. LSEG +14,79 % : l’opérateur boursier britannique a présenté des résultats solides. Il va réaliser la cession partielle de sa division Post Trade Solutions et lancer un important programme de rachat d’actions. CACI International +13,52 % : la société américaine spécialisée dans les technologies de défense, le renseignement et la cybersécurité, a rassuré sur son avenir. Les perspectives pour l’année prochaine ont été confirmées. Kering +7,14 % : le groupe du luxe poursuit sa folle remontée entamée avec l’annonce de l’arrivée de Luca de Meo en juin. La publication des résultats cette semaine a conforté les investisseurs dans ce scénario de rebond de l’entreprise. Kering a par ailleurs annoncé la cession de sa division beauté à L’Oréal pour 4 milliards d’euros. FLOPS TeamViewer -19,26 % : le spécialiste allemand des logiciels de maintenance à distance réduit ses attentes en raison de la faible activité au sein de la filiale 1E qui s’occupe des grands comptes américains. L’entreprise tente de compenser la baisse d’activité par des économies administratives et marketing. STMicroelectronics -13,17 % : le groupe franco-italien des puces a publié des résultats conformes aux attentes mais les marges restent sous pression à cause des coûts élevés et des difficultés qui ne s’estompent pas dans certains secteurs. L’électronique grand public tient bon mais les segments automobile et industriel patinent. L’entreprise a réduit ses investissements. BNP Paribas -8,56 % : la banque française a été condamnée aux États-Unis dans le cadre d’un contentieux lié à des transactions effectuées pour le compte d’entités soudanaises sous sanctions américaines dans les années 2000. Cette plainte provient de trois particuliers. La banque fait appel. Dassault Systèmes -12,41 % : l’éditeur français de logiciels 3D a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année compte tenu du ralentissement de son activité dans les sciences de la vie et la conjoncture économique. Les performances de la filiale Medidata ont pesé. La reprise sera lente. Deckers Outdoor -12,9 % : le propriétaire des marques Hoka et UGG souffre des droits de douane qui pèsent sur la demande aux Etats-Unis. Les résultats trimestriels sont pourtant supérieurs aux attentes grâce à la croissance du commerce de gros et à la solidité des ventes internationales. Mais les prochains mois inquiètent. United Rentals -6,84 % : le leader américain de la location d’équipements voit sa rentabilité baisser principalement à cause des taux d’intérêt élevés. Pour autant, la demande dans la construction et l’industrie est soutenue. Netflix : le géant du streaming n’avait plus déçu les investisseurs depuis plus de deux ans. Une charge exceptionnelle liée à un litige fiscal au Brésil est venue affecter le profit net. La marge opérationnelle a légèrement reculé et les prévisions pour la fin d’année ont manqué de dynamisme malgré la solidité de l’activité publicitaire. Netflix reste en position de force face à ses concurrents avec d’excellentes perspectives d’avenir. Novo Nordisk -0,16 % : le laboratoire danois a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour renouveler son conseil d’administration après un désaccord avec la Fondation Novo Nordisk, son principal actionnaire. Le président et plusieurs membres indépendants quitteront leurs fonctions.