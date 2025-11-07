Tops : Rivian Automotive +12,23 % : le constructeur américain de véhicules électriques enregistre une forte progression des livraisons avant la fin du crédit d’impôt fédéral. Le groupe a réduit ses pertes et confirmé le lancement de son SUV R2 pour l’an prochain. La création d’une filiale en robotique industrielle a aussi été annoncée pour diversifier les activités. Vestas +14,89 % : le fabricant danois d’éoliennes a révisé à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel. Un programme de rachat d’actions de 150 millions d’euros a également été annoncé. Idexx Laboratories +12,54 % : le spécialiste du diagnostic vétérinaire revoit ses prévisions annuelles à la hausse. Les clients continuent de dépenser beaucoup pour la santé de leurs animaux malgré un léger ralentissement des visites en clinique. La demande est forte pour les équipements de diagnostic et les services logiciels. L’entreprise prépare l’élargissement de sa gamme de dépistage du cancer canin d’ici l’an prochain. BMW +6,71 % : le constructeur automobile allemand continue de tirer son épingle du jeu. Sur le dernier trimestre, la marge d’exploitation a été supérieure aux attentes, grâce à la baisse des coûts. Geberit +6,24 % : l’entreprise suisse leader européen des solutions sanitaires a publié des résultats convaincants cette semaine avec une hausse de son chiffre d’affaires notamment grâce à une demande solide sur ses nouveaux produits. Banca Monte dei Paschi di Siena +2,25 % : la banque italienne a publié des résultats supérieurs aux attentes. Les perspectives sont solides, grâce à l’acquisition de Mediobanca. Flops Celsius -31,06 % : la marque de boissons énergétiques enregistre une forte croissance de ses ventes et a su améliorer sa rentabilité malgré la hausse des coûts de production. Mais la valorisation intégrait déjà ces bonnes performances. Les investisseurs attendaient mieux. Doordash -19,68 % : les dépenses ont trop augmenté pour le spécialiste californien de la livraison de repas. L’entreprise veut investir massivement d’ici l’année prochaine pour accélérer son expansion internationale, renforcer sa plateforme d’intelligence artificielle et développer la livraison autonome. Ces projets ne pourront se faire sans impacter les marges à court terme. Axon Enterprise -17,72 % : les droits de douane mis en place par l’administration Trump impactent le fabricant américain de matériel de sécurité. Axon a également annoncé l’acquisition de la plateforme d’urgence Carbyne qui propose une offre technologique pour les forces de l’ordre. Pinterest -18,16 % : la plateforme de découverte visuelle souffre de la concurrence des géants de la publicité en ligne et de la baisse des budgets marketing des entreprises. Pour autant, la base d’utilisateurs progresse mais la monétisation des nouveaux abonnés reste limitée et l’entreprise peine à tirer parti des avancées en intelligence artificielle. Telefonica -16,69 % : le géant espagnol des télécommunications a dévoilé un plan stratégique qui vise à réduire sa dette et à se recentrer sur ses principaux marchés en Europe et au Brésil. Le groupe a poursuivi la cession de filiales latino-américaines peu rentables et réduit son dividende pour renforcer sa solidité financière. Par ailleurs, les résultats ont été affectés par des dépréciations et un ralentissement de la croissance. Legrand -13,14 % : le spécialiste des infrastructures électriques est porté par la demande dans les centres de données, notamment en Amérique du Nord. Mais le ralentissement en Europe a affecté l’ensemble et cela ne passe pas au regard de la valorisation. Pour autant, les objectifs annuels initialement formulés ont été confirmés. International Consolidated Airlines -12,37 % : la maison mère des compagnies aériennes British Airways et Iberia a souffert du ralentissement du trafic de loisirs vers les États-Unis et de la pression tarifaire en Europe. Pour autant, la demande reste forte et les réservations donnent de l’optimisme pour la fin d’année. IAG poursuit par ailleurs ses investissements dans l’expérience client et la connectivité à bord. Le repli du titre est à mettre en perspective avec le beau parcours de ces derniers mois. Siemens Healthineers -10,87 % : le quatrième trimestre du spécialiste des technologies médicales est décevant. La croissance est plus modeste qu’en début d’exercice. Les profits ont été impactés par les droits de douane. Pour lutter, la société dit vouloir monter ses prix, mieux maîtriser ses coûts et ajuster sa chaîne de valeur. Mais les promesses n’ont pas rassuré. Novo Nordisk -7,83 % : le norvégien qui intervient dans les antidiabétiques et traitements de l’obésité a conclu avec les États-Unis un accord de baisse des prix de ses médicaments amaigrissants. En parallèle, il a resserré ses prévisions de la fin d’année à cause de la concurrence, la pression tarifaire et les coûts de restructuration. Les réactions d’analystes avaient été partagées, tandis que la concurrence de Lilly s’était renforcée, notamment en Inde.