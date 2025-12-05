Tops American Eagle +13,19 % : la société n’en finit plus de profiter du buzz créé par la collaboration avec Sydney Sweeney. American Eagle a publié des résultats dépassant largement les attentes pour le troisième trimestre. Inditex +13,7 % : le propriétaire de Zara a publié des résultats au-dessus des attentes. La bonne dynamique des ventes sur le mois de novembre a aussi permis à l’entreprise de relever ses objectifs. Stellantis +13,28 % : le secteur a accéléré après la décision de l'administration Trump d'alléger les obligations environnementales des constructeurs. Outre l'exposition directe au marché nord-américain, ce changement ouvre la voie à la spéculation sur une politique européenne moins punitive que celle qui est en vigueur. Stellantis a, en outre, bondi après le relèvement de recommandation d’UBS. Le broker s’attend à ce que le groupe bénéficie d’une bonne dynamique en Amérique du Nord. Bayer +9,55 % : le conglomérat allemand bénéficie du soutien de la Maison Blanche dans le litige portant sur les risques potentiels de cancer liés au glyphosate. Le procureur général du gouvernement a recommandé à la Cour suprême d'accepter d'examiner l'affaire, ce qui devrait permettre in fine d’écarter le risque de nouvelles plaintes. Salesforce +13,03 % : l’entreprise a relevé ses prévisions pour l’exercice 2026, grâce à la forte demande des entreprises pour sa plateforme d’agents d’IA, Agentforce. Meta +3,93 % : selon une information de Bloomberg, le groupe de Mark Zuckerberg envisage de réduire jusqu’à 30% le budget alloué au métavers. Une réduction des coûts bienvenue alors que l’entreprise dépense des dizaines de milliards de dollars dans l’IA.

Flops Pure Storage -20,83 % : le spécialiste américain des solutions de stockage et de gestion des données poursuit sa politique de dépenses agressives, tout en évoquant une possible transition vers un modèle par abonnement — une perspective qui ne rassure guère les marchés. Swiss Re -8,55 % : le réassureur mondial spécialisé dans la gestion des risques recule sur la semaine, pénalisé par des objectifs jugés trop prudents, des annonces de gouvernance peu déterminantes et plusieurs brokers qui maintiennent une opinion négative malgré son nouveau programme stratégique.

Kroger -6,79 % : la prudence des consommateurs a conduit le distributeur alimentaire américain à revoir à la baisse ses prévisions de ventes annuelles. Le groupe a notamment souffert de la suspension temporaire du programme fédéral d’aide alimentaire SNAP. Snowflake -8,94 % : l’acteur du cloud et de l’analyse de données recule après des prévisions jugées trop prudentes, malgré un trimestre solide et de nouvelles annonces liées à l’IA. Le marché s’inquiète d’un ralentissement de la croissance et des remises accordées sur certains contrats. Philips -4,08 % : le spécialiste de l’imagerie médicale et des technologies de santé bénéficie du lancement de nouvelles solutions d’imagerie intégrant l’IA, perçues comme un signe de dynamisme technologique. Le marché a toutefois noté un discours plus prudent sur la croissance à venir.