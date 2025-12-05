Les places financières ont globalement progressé cette semaine, portées par des anticipations croissantes d'une baisse des taux de la Fed dès la semaine prochaine. Ces attentes se sont renforcées après la publication de l'enquête ADP, qui fait état d'une destruction de 32 000 emplois dans le secteur privé. La diffusion, ce jour, d'un indice Core PCE conforme aux prévisions n'a pas modifié le sentiment de marché, à l'image de Wall Street qui évolue à proximité de ses sommets historiques. Dans ce contexte, l'appétit pour le risque pourrait se maintenir, laissant intacte la perspective d'un traditionnel rallye de fin d'année.
Variations hebdomadaires*
SMI
12 936  +0,8%Graphique EURO / US DOLLAR
AMRIZE AG +5,94%
UBS GROUP AG +5%
LOGITECH INTERNATION... +4,76%
NESTLÉ S.A. -1,27%
SWISSCOM AG -3,3%
SWISS RE LTD -8,55%
STOXX EUROPE 600...
578,77  +0,41%
Graphique STOXX EUROPE 600...
S&P 500
6 870,4  +0,31%
Graphique S&P 500
NIKKEI 225
50 431,55  +0,44%
Graphique NIKKEI 225
GOLD
4 195.17 $US  -0,65%
Graphique GOLD
BRENT CRUDE OIL ...
63.74 $US  +0,87%
Graphique BRENT CRUDE OIL ...
EURO / US DOLLAR
1.16 $US  +0,34%
Graphique EURO / US DOLLAR
Tops / Flops de la semaine

Tops

American Eagle +13,19% : la société n’en finit plus de profiter du buzz créé par la collaboration avec Sydney Sweeney. American Eagle a publié des résultats dépassant largement les attentes pour le troisième trimestre.

Inditex +13,7% : le propriétaire de Zara a publié des résultats au-dessus des attentes. La bonne dynamique des ventes sur le mois de novembre a aussi permis à l’entreprise de relever ses objectifs.

Stellantis +13,28% : le secteur a accéléré après la décision de l'administration Trump d'alléger les obligations environnementales des constructeurs. Outre l'exposition directe au marché nord-américain, ce changement ouvre la voie à la spéculation sur une politique européenne moins punitive que celle qui est en vigueur. Stellantis a, en outre, bondi après le relèvement de recommandation d’UBS. Le broker s’attend à ce que le groupe bénéficie d’une bonne dynamique en Amérique du Nord.

Bayer +9,55% : le conglomérat allemand bénéficie du soutien de la Maison Blanche dans le litige portant sur les risques potentiels de cancer liés au glyphosate. Le procureur général du gouvernement a recommandé à la Cour suprême d'accepter d'examiner l'affaire, ce qui devrait permettre in fine d’écarter le risque de nouvelles plaintes.

Salesforce +13,03% : l’entreprise a relevé ses prévisions pour l’exercice 2026, grâce à la forte demande des entreprises pour sa plateforme d’agents d’IA, Agentforce.

Meta +3,93% : selon une information de Bloomberg, le groupe de Mark Zuckerberg envisage de réduire jusqu’à 30% le budget alloué au métavers. Une réduction des coûts bienvenue alors que l’entreprise dépense des dizaines de milliards de dollars dans l’IA. 


 Flops

Pure Storage -20,83% : le spécialiste américain des solutions de stockage et de gestion des données poursuit sa politique de dépenses agressives, tout en évoquant une possible transition vers un modèle par abonnement — une perspective qui ne rassure guère les marchés.

Swiss Re -8,55% : le réassureur mondial spécialisé dans la gestion des risques recule sur la semaine, pénalisé par des objectifs jugés trop prudents, des annonces de gouvernance peu déterminantes et plusieurs brokers qui maintiennent une opinion négative malgré son nouveau programme stratégique.


Kroger -6,79% : la prudence des consommateurs a conduit le distributeur alimentaire américain à revoir à la baisse ses prévisions de ventes annuelles. Le groupe a notamment souffert de la suspension temporaire du programme fédéral d’aide alimentaire SNAP.

Snowflake -8,94% : l’acteur du cloud et de l’analyse de données recule après des prévisions jugées trop prudentes, malgré un trimestre solide et de nouvelles annonces liées à l’IA. Le marché s’inquiète d’un ralentissement de la croissance et des remises accordées sur certains contrats.

Philips -4,08% : le spécialiste de l’imagerie médicale et des technologies de santé bénéficie du lancement de nouvelles solutions d’imagerie intégrant l’IA, perçues comme un signe de dynamisme technologique. Le marché a toutefois noté un discours plus prudent sur la croissance à venir.

Graphique Matières Premières
Matières premières

Energie : Le prix du brut fait du surplace, un peu comme les discussions entre Moscou et Washington sur l’Ukraine, qui n’ont jusqu’à présent pas abouti à des avancées significatives. L’Ukraine maintient d’ailleurs la pression sur les infrastructures énergétiques russes. Après avoir ciblé deux pétroliers en mer Noire la semaine dernière, l'armée ukrainienne affirme avoir frappé la raffinerie de pétrole russe de Syzran. Toujours dans le registre géopolitique, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela s'intensifient, ce qui pourrait perturber les exportations de pétrole vénézuélien en cas d’intervention américaine. Enfin, l’OPEP+ maintient son objectif de production pour début 2026.  Les discussions sur la capacité de production maximale des membres restent une source de conflits internes. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 63 USD, contre 58,30 USD pour le WTI.

Métaux : Le cuivre a établi un nouveau record sur le London Metal Exchange (LME), atteignant 11450 dollars la tonne. Cette hausse est due à un dollar affaibli et à une baisse de production au Chili, premier producteur mondial. L’or gagne également du terrain à 4235 USD. Le métal doré bénéficie des achats de la part des banques centrales, avec un achat net de 53 tonnes en octobre selon le World Gold Council. La Pologne et le Brésil se distinguent par des achats importants. A plus court terme, la relique barbare bénéficie de deux soutiens majeurs : la baisse du billet vert et l’attente générale de baisse des taux d'intérêt de la Fed. L’argent poursuit aussi sa séquence de hausse et s’échange à 58,20 USD.

Produits agricoles : Le prix du blé se stabilise à Chicago. Le marché surveille de près l’évolution des tensions en mer Noire tandis que du côté de la production, l’offre mondiale reste abondante. Le boisseau de blé (contrat mars 2026) se négocie autour de 539 cents. Le soja cède un peu de terrain (1128 cents le boisseau, contrat janvier 2026), pénalisé par l'absence de nouvelles commandes chinoises. Enfin, le maïs progresse légèrement à 445 cents (livraison mars 2026). 

Graphique Matières Premières
Macroéconomie

Macro: Tous les yeux sont rivés sur la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui est prévue mercredi prochain. Si les investisseurs tablent à 87% sur une baisse de taux de 25 points de base, c’est surtout le discours de Jerome Powell qui est très attendu, d’autant plus que lors de sa dernière allocution, il avait adopté une attitude plus faucon que colombe. Les derniers chiffres macroéconomiques concernant l’inflation sont ressortis parfaitement en ligne avec les attentes. Le PCE s’établit ainsi en hausse de 0.2% en rythme mensuel. A l’issue de cette publication, les taux longs sont restés stables, à l’image du 10 ans américain toujours inscrit à l’intérieur d’un canal de consolidation horizontal entre 3.95% et 4.17%. De leur côté, les indices actions tiennent encore le choc malgré des niveaux de valorisation élevés, notamment en raison des perspectives de hausses des bénéfices des entreprises.

Crypto : Il fallait (encore) avoir le cœur bien accroché pour suivre le bitcoin cette semaine. Après avoir perdu jusqu’à 7 000 USD au cours de la seule journée de lundi, pour toucher les 83 800 USD, il a finalement rebondi dès le lendemain en repassant au-dessus du seuil des 90 000 USD. Ces mouvements brusques permettent au BTC de terminer la semaine à peu près à l’équilibre. Au-delà des éléments techniques qui ont favorisé le rebond mardi, le cours a également réagi à l’annonce du gendarme boursier américain (la SEC), qui a indiqué vouloir déployer un cadre plus favorable aux sociétés d’actifs numériques, sous le nom “exemption pour innovation”. Une mesure qui va dans le sens du développement de l’écosystème et qui a contribué à rassurer les crypto-investisseurs. Autre décision en soutien au marché : Bank of America a annoncé qu’à partir du mois prochain, ses conseillers en gestion de patrimoine pourront recommander des allocations en cryptomonnaies dans les portefeuilles de leurs clients. Encore un petit souffle d’optimisme donc. Globalement, les principales cryptomonnaies ont suivi le leader du marché en restant proches de la neutralité : ether (ETH) progresse de +3,4% et revient autour de 3 000 USD, Solana (SOL) gagne +2% à 136 USD, Binance Coin (BNB) avance de +1,30% à 886 USD, tandis que XRP recule de 4% à 2,06 USD.

Graphique de Cours
La décision de la Fed sur ses taux, mercredi, promet d'être un peu envahissante par rapport au reste de l'actualité. Pour autant, le marché aura trois autres événements à se mettre sous la dent : les résultats d'Oracle, Adobe et Broadcom. Tous ont un rapport avec l'IA : Broadcom restera-t-elle au centre du jeu ? Adobe perd-elle du terrain à cause de la concurrence accrue ? Et surtout : les investisseurs continueront-ils à acheter le pivot IA d'Oracle maintenant qu'ils savent que les résultats du trimestre précédent étaient trop beaux pour être vrais, et que le marché de la dette a pris peur des montants engloutis dans ce pivot ? Finalement, cette fin d'année 2025 abrite peut-être plus d'inconnues que prévu.
Les articles de la semaine
Question bête : pourquoi les gens aiment tant les krachs boursiers ?Question bête : pourquoi les gens aiment tant les krachs boursiers ?
Il n'aura échappé à personne que le décrochage des actifs à risque comme les actions ou les cryptomonnaies provoque un flux médiatique nettement plus dense que... Lire la suite
Warren Buffett : la dernière lettre du meilleur allocateur de capital de l'histoireWarren Buffett : la dernière lettre du meilleur allocateur de capital de l'histoire
Publié à l'occasion de Thanksgiving, le dernier message de Warren Buffett à ses actionnaires ressemble à tout sauf à un simple courrier de routine. À 95 ans,... Lire la suite
La France vieillit et sa mécanique financière grinceLa France vieillit et sa mécanique financière grince
La France vieillit et fait moins d'enfants. Dans un rapport, la Cour des comptes signe le constat et le diagnostic : la faible natalité, combinée au... Lire la suite
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.