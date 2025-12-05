|Tops / Flops de la semaine
Tops
American Eagle +13,19% : la société n’en finit plus de profiter du buzz créé par la collaboration avec Sydney Sweeney. American Eagle a publié des résultats dépassant largement les attentes pour le troisième trimestre.
Inditex +13,7% : le propriétaire de Zara a publié des résultats au-dessus des attentes. La bonne dynamique des ventes sur le mois de novembre a aussi permis à l’entreprise de relever ses objectifs.
Stellantis +13,28% : le secteur a accéléré après la décision de l'administration Trump d'alléger les obligations environnementales des constructeurs. Outre l'exposition directe au marché nord-américain, ce changement ouvre la voie à la spéculation sur une politique européenne moins punitive que celle qui est en vigueur. Stellantis a, en outre, bondi après le relèvement de recommandation d’UBS. Le broker s’attend à ce que le groupe bénéficie d’une bonne dynamique en Amérique du Nord.
Bayer +9,55% : le conglomérat allemand bénéficie du soutien de la Maison Blanche dans le litige portant sur les risques potentiels de cancer liés au glyphosate. Le procureur général du gouvernement a recommandé à la Cour suprême d'accepter d'examiner l'affaire, ce qui devrait permettre in fine d’écarter le risque de nouvelles plaintes.
Salesforce +13,03% : l’entreprise a relevé ses prévisions pour l’exercice 2026, grâce à la forte demande des entreprises pour sa plateforme d’agents d’IA, Agentforce.
Meta +3,93% : selon une information de Bloomberg, le groupe de Mark Zuckerberg envisage de réduire jusqu’à 30% le budget alloué au métavers. Une réduction des coûts bienvenue alors que l’entreprise dépense des dizaines de milliards de dollars dans l’IA.
Pure Storage -20,83% : le spécialiste américain des solutions de stockage et de gestion des données poursuit sa politique de dépenses agressives, tout en évoquant une possible transition vers un modèle par abonnement — une perspective qui ne rassure guère les marchés.
Swiss Re -8,55% : le réassureur mondial spécialisé dans la gestion des risques recule sur la semaine, pénalisé par des objectifs jugés trop prudents, des annonces de gouvernance peu déterminantes et plusieurs brokers qui maintiennent une opinion négative malgré son nouveau programme stratégique.
Snowflake -8,94% : l’acteur du cloud et de l’analyse de données recule après des prévisions jugées trop prudentes, malgré un trimestre solide et de nouvelles annonces liées à l’IA. Le marché s’inquiète d’un ralentissement de la croissance et des remises accordées sur certains contrats.
Philips -4,08% : le spécialiste de l’imagerie médicale et des technologies de santé bénéficie du lancement de nouvelles solutions d’imagerie intégrant l’IA, perçues comme un signe de dynamisme technologique. Le marché a toutefois noté un discours plus prudent sur la croissance à venir.
|Matières premières
Energie : Le prix du brut fait du surplace, un peu comme les discussions entre Moscou et Washington sur l’Ukraine, qui n’ont jusqu’à présent pas abouti à des avancées significatives. L’Ukraine maintient d’ailleurs la pression sur les infrastructures énergétiques russes. Après avoir ciblé deux pétroliers en mer Noire la semaine dernière, l'armée ukrainienne affirme avoir frappé la raffinerie de pétrole russe de Syzran. Toujours dans le registre géopolitique, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela s'intensifient, ce qui pourrait perturber les exportations de pétrole vénézuélien en cas d’intervention américaine. Enfin, l’OPEP+ maintient son objectif de production pour début 2026. Les discussions sur la capacité de production maximale des membres restent une source de conflits internes. Au niveau des cours, le Brent s'échange autour de 63 USD, contre 58,30 USD pour le WTI.
Métaux : Le cuivre a établi un nouveau record sur le London Metal Exchange (LME), atteignant 11450 dollars la tonne. Cette hausse est due à un dollar affaibli et à une baisse de production au Chili, premier producteur mondial. L’or gagne également du terrain à 4235 USD. Le métal doré bénéficie des achats de la part des banques centrales, avec un achat net de 53 tonnes en octobre selon le World Gold Council. La Pologne et le Brésil se distinguent par des achats importants. A plus court terme, la relique barbare bénéficie de deux soutiens majeurs : la baisse du billet vert et l’attente générale de baisse des taux d'intérêt de la Fed. L’argent poursuit aussi sa séquence de hausse et s’échange à 58,20 USD.
Produits agricoles : Le prix du blé se stabilise à Chicago. Le marché surveille de près l’évolution des tensions en mer Noire tandis que du côté de la production, l’offre mondiale reste abondante. Le boisseau de blé (contrat mars 2026) se négocie autour de 539 cents. Le soja cède un peu de terrain (1128 cents le boisseau, contrat janvier 2026), pénalisé par l'absence de nouvelles commandes chinoises. Enfin, le maïs progresse légèrement à 445 cents (livraison mars 2026).
|Macroéconomie
Macro: Tous les yeux sont rivés sur la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui est prévue mercredi prochain. Si les investisseurs tablent à 87% sur une baisse de taux de 25 points de base, c’est surtout le discours de Jerome Powell qui est très attendu, d’autant plus que lors de sa dernière allocution, il avait adopté une attitude plus faucon que colombe. Les derniers chiffres macroéconomiques concernant l’inflation sont ressortis parfaitement en ligne avec les attentes. Le PCE s’établit ainsi en hausse de 0.2% en rythme mensuel. A l’issue de cette publication, les taux longs sont restés stables, à l’image du 10 ans américain toujours inscrit à l’intérieur d’un canal de consolidation horizontal entre 3.95% et 4.17%. De leur côté, les indices actions tiennent encore le choc malgré des niveaux de valorisation élevés, notamment en raison des perspectives de hausses des bénéfices des entreprises.
Crypto : Il fallait (encore) avoir le cœur bien accroché pour suivre le bitcoin cette semaine. Après avoir perdu jusqu’à 7 000 USD au cours de la seule journée de lundi, pour toucher les 83 800 USD, il a finalement rebondi dès le lendemain en repassant au-dessus du seuil des 90 000 USD. Ces mouvements brusques permettent au BTC de terminer la semaine à peu près à l’équilibre. Au-delà des éléments techniques qui ont favorisé le rebond mardi, le cours a également réagi à l’annonce du gendarme boursier américain (la SEC), qui a indiqué vouloir déployer un cadre plus favorable aux sociétés d’actifs numériques, sous le nom “exemption pour innovation”. Une mesure qui va dans le sens du développement de l’écosystème et qui a contribué à rassurer les crypto-investisseurs. Autre décision en soutien au marché : Bank of America a annoncé qu’à partir du mois prochain, ses conseillers en gestion de patrimoine pourront recommander des allocations en cryptomonnaies dans les portefeuilles de leurs clients. Encore un petit souffle d’optimisme donc. Globalement, les principales cryptomonnaies ont suivi le leader du marché en restant proches de la neutralité : ether (ETH) progresse de +3,4% et revient autour de 3 000 USD, Solana (SOL) gagne +2% à 136 USD, Binance Coin (BNB) avance de +1,30% à 886 USD, tandis que XRP recule de 4% à 2,06 USD.
|Les articles de la semaine
|
*Les variations hebdomadaires des indices et des actions affichés sur le tableau de bord concernent la période du lundi à l'ouverture des marchés respectifs au vendredi à l'heure d'envoi de cette newsletter.
Les variations hebdomadaires des matières premières, métaux précieux et devises affichés sur le tableau de bord concernent une période sur 7 jours glissants du vendredi au vendredi jusqu'à l'envoi de cette newsletter. Ces actifs continuent de coter les weekends.