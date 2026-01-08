Le partenariat entre PaxOcean Group et ABB a franchi une étape majeure avec la fin des tests de mise en service du PXO-ACE-1, le premier remorqueur entièrement électrique de Singapour. Ce navire de 50 tonnes de traction au point fixe, dont le déploiement est prévu pour avril 2026, intègre le système de propulsion électrique d'ABB.
Le navire utilise la technologie Onboard DC Grid(TM) associée à un Système de gestion de la puissance et de l'énergie (PEMS(TM)), optimisant l'usage d'un bloc de batteries de trois mégawattheures. Cette configuration permet de répondre aux variations de demande de puissance tout en améliorant l'efficacité de la transmission.
Selon Tan Thai Yong, directeur général de PaxOcean Group, "le développement du premier remorqueur entièrement électrique de Singapour est une réalisation significative et une étape importante dans l'avancement de la décarbonation maritime".
Ce projet s'inscrit dans la stratégie de l'Autorité maritime et portuaire de Singapour qui impose, d'ici 2030, que tout nouveau navire de service portuaire soit entièrement électrique ou compatible avec des carburants à zéro émission nette.
ABB cède actuellement 1,3% à Zurich, dans un marché en repli de 0,2%.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.