Le premier remorqueur électrique d'ABB et PaxOcean prêt pour 2026

Ce projet pionnier marque une étape décisive dans la décarbonation du secteur maritime singapourien, alignée sur les nouvelles exigences réglementaires locales en matière d'émissions.

Le partenariat entre PaxOcean Group et ABB a franchi une étape majeure avec la fin des tests de mise en service du PXO-ACE-1, le premier remorqueur entièrement électrique de Singapour. Ce navire de 50 tonnes de traction au point fixe, dont le déploiement est prévu pour avril 2026, intègre le système de propulsion électrique d'ABB.



Le navire utilise la technologie Onboard DC Grid(TM) associée à un Système de gestion de la puissance et de l'énergie (PEMS(TM)), optimisant l'usage d'un bloc de batteries de trois mégawattheures. Cette configuration permet de répondre aux variations de demande de puissance tout en améliorant l'efficacité de la transmission.



Selon Tan Thai Yong, directeur général de PaxOcean Group, "le développement du premier remorqueur entièrement électrique de Singapour est une réalisation significative et une étape importante dans l'avancement de la décarbonation maritime".



Ce projet s'inscrit dans la stratégie de l'Autorité maritime et portuaire de Singapour qui impose, d'ici 2030, que tout nouveau navire de service portuaire soit entièrement électrique ou compatible avec des carburants à zéro émission nette.



ABB cède actuellement 1,3% à Zurich, dans un marché en repli de 0,2%.