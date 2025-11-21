Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a indiqué vendredi qu’il voyait encore une marge pour abaisser les taux directeurs, considérant que la faiblesse du marché du travail représente désormais un risque plus préoccupant que l’inflation. Lors d’une intervention à Santiago, au Chili, il a déclaré que la politique monétaire restait modérément restrictive, justifiant un possible ajustement pour rapprocher les taux de leur niveau dit "neutre". Ces propos l’alignent avec le camp des "colombes" de la Fed, favorables à un assouplissement afin de soutenir la croissance.

Les déclarations de Williams ont rapidement influencé les marchés : les contrats à terme sur actions ont progressé, les rendements obligataires ont reculé, et la probabilité d’une baisse des taux dès la réunion du FOMC des 9 et 10 décembre est passée de 36% à plus de 64% en l’espace de quelques heures. Membre influent du comité aux côtés de Jerome Powell et Philip Jefferson, Williams estime que les risques sur l’emploi se sont accrus à mesure que le marché du travail se refroidit, tandis que ceux liés à l’inflation se sont atténués, bien que la progression des prix reste freinée par les effets persistants des droits de douane.

Ce signal intervient dans un contexte de divisions internes croissantes au sein de la Fed. Certains membres jugent que la politique monétaire actuelle est suffisamment contraignante pour permettre une nouvelle baisse sans faire repartir l’inflation. D’autres, plus prudents, redoutent un relâchement prématuré dans un climat économique encore incertain. Williams, de son côté, estime que les anticipations d’inflation restent bien ancrées et prévoit un retour à l’objectif des 2% d’ici 2027, laissant ainsi une marge de manœuvre pour ajuster les taux à court terme.