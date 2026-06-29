A la fin de la journée, quelqu'un doit les payer.

Depuis le début du rallye de l’IA, les investisseurs adorent les marges qui ne cessent de croître pour les quelques entreprises au cœur de cette révolution. Mais ils commencent à percevoir le revers de la médaille : quelqu’un devra les payer.

Mercredi dernier, Micron a publié des résultats largement au-dessus des attentes, dopés par la pénurie de puces mémoire. Sur le dernier trimestre, l’entreprise a affiché une marge brute de… 85% !

Le lendemain, Apple a annoncé augmenter les prix des iPad et des MacBook, du fait de cette pénurie de puces mémoire. Des hausses de prix de 15 à 25% selon les modèles, ce qui pourrait peser sur la demande. Le même jour, Microsoft annonçait augmenter de 100 à 150 dollars le prix de ses Xbox. Les deux titres ont chuté sur ces annonces.

Au-delà des effets sur les ventes, la hausse des coûts contraint déjà les hyperscalers à sans cesse revoir à la hausse leurs dépenses d'investissement, ce que le marché n'achète plus du tout. Microsoft, Meta, Alphabet et Amazon affichent une baisse de l'ordre de 10 à 20% depuis le début du mois. Sur la même période, Micron a gagné 17%.

Lors de la publication de leurs résultats du premier trimestre, fin avril, les hyperscalers ont tous relevé leurs prévisions de Capex. Ils devraient dépenser collectivement 725 milliards de dollars en 2026 dans leurs infrastructures IA. Et selon Morgan Stanley, ce chiffre devrait grimper à 1000 milliards de dollars l’an prochain.

Cette frénésie d’investissements et le doute sur la rentabilité de ces derniers se ressent sur les cours de Bourse. La prime de valorisation des 7 Magnifiques par rapport au S&P 500 est à son plus bas niveau depuis 10 ans.

Source : Apollo Global Management

La grande question est désormais de savoir si les hyperscalers vont ou non décider de ralentir leurs investissements. Un coup de frein trop brutal serait perçu comme une remise en cause du thème IA et sanctionné mais un ajustement à la baisse pourrait au contraire envoyer le message du retour à une certaine discipline financière et donc être récompensée.

Et in fine, si l’IA coûte plus cher, cela pourrait freiner son développement. Comme l’expliquait le Wall Street Journal le mois dernier, après une première phase d’utilisation débridée de l’IA, les entreprises encadrent davantage les usages face à l’envolée des coûts.

Une industrie encore cyclique ?

Historiquement, le marché des puces mémoire est cyclique. En période de forte demande, les prix augmentent et les fabricants investissent pour produire davantage. Toutefois, ces investissements ne portent leurs fruits que plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Si la demande faiblit entre-temps, le marché se retrouve avec trop de capacités de production. Cette offre excédentaire fait alors baisser les prix, et les fabricants n’investissent plus.

Juste après la publication des résultats Micron, le Chief Business Officer, Sumit Sadana, avait d’ailleurs beau jeu d’imputer à ses clients la responsabilité des hausses de prix actuels. "Nous avons fait savoir à certains clients qui se montraient très agressifs sur les prix à l'époque que cette attitude n'était pas constructive", a-t-il déclaré dans une interview au Wall Street Journal. "De nombreux investissements du secteur ont été abandonnés en 2023 en raison de niveaux de prix et de marges très médiocres."

L’IA fait espérer que l’industrie ne soit plus soumise à cette cyclicité. L’offre devrait dépasser la demande pour encore plusieurs trimestres. Les analystes mettent aussi en avant le fait que les fournisseurs de puces mémoire signent maintenant davantage de contrats à long terme.

Pour autant, les niveaux de valorisation restent très faibles, signe que les investisseurs n’achètent pas tout à fait un changement de statut du secteur. Malgré une envolée de 800% sur un an, Micron ne se paie que 15 fois les bénéfices.

Les niveaux de marge actuels ne semblent donc pas tenables dans le temps. Non seulement parce que des prix élevés affectent la demande, mais aussi parce qu’ils poussent à produire plus.

Ce matin, Samsung et SK Hynix ont annoncé investir 880 milliards de dollars en Corée du Sud pour accroître leur capacité de production.