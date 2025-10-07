L'accord récent entre OpenAI et AMD illustre parfaitement la circularité croissante qui structure aujourd'hui l'écosystème de l'intelligence artificielle. Ce nouveau schéma, dans lequel un acteur achète des composants à une firme tout en devenant actionnaire de celle-ci, redessine les frontières classiques entre fournisseurs, clients et investisseurs.

Un deal qui boucle la boucle

AMD s’engage à fournir jusqu’à 6 gigawatts de capacités GPU à OpenAI sur plusieurs années, en commençant par un premier gigawatt dès 2026. Mais plus notable encore, AMD a accordé à OpenAI un warrant (une option d’achat) de 160 millions d’actions, pouvant représenter environ 10% du capital, si divers jalons sont atteints (livraison, performances, cours de l’action jusqu’à 600 USD). Autrement dit : OpenAI paye des puces à AMD, mais obtient aussi le droit de devenir actionnaire d’AMD. Ce genre de transaction crée une boucle financière (ou "circularité") dans laquelle les flux de revenus, les investissements et les transactions techniques s’entremêlent.

Pourquoi cette circularité est stratégique (et risquée) ?

Alignement des intérêts… mais dépendance accrue

Ce mécanisme incite AMD à livrer et à réussir pour que son cours augmente, ce qui bénéficie à OpenAI tant comme client que comme actionnaire. Mais cela crée aussi une dépendance mutuelle : les performances d’AMD deviennent un enjeu critique pour OpenAI, et vice versa.

Renforcer l’emprise des géants technologiques

Une telle structure signale une forme d’intégration verticale implicite dans l’IA : celui qui consomme le "compute" devient copropriétaire du "fournisseur de compute". C’est une autre façon de verrouiller l’écosystème. Nvidia, déjà réputée pour construire un "moat" autour de son architecture (matériel, logiciels, interconnexions) suit une logique similaire pour rendre ses clients captifs de son environnement technologique.

Pression sur les marges et la trésorerie

Pour AMD, céder des actions ou des warrants en échange d’un contrat peut réduire la rentabilité immédiate, mais parie sur une valorisation future. Pour OpenAI, payer des puces tout en recevant des actions revient à subventionner partiellement son achat, mais ce pari n’est rentable que si le cours d’AMD atteint les jalons fixés.

Risque de circularité excessive

À force de s’auto-alimenter, ce type de montage peut créer des boucles de dépendance financière. Si le cours d’AMD stagne ou recule, certains jalons ne seront pas atteints, fragilisant la rentabilité du deal pour OpenAI. On se retrouve dans une "danse circulaire" où les entreprises sont simultanément client, fournisseur et investisseur, ce qui rend leurs équilibres financiers plus sensibles aux chocs externes.

Impacts pour Nvidia, AMD et l’écosystème IA

AMD gagne en légitimité dans le domaine des GPU pour l’IA : son action a bondi de plus de 20% après l’annonce. Nvidia, de son côté, reconfigure son rôle : elle a récemment signé un accord massif avec OpenAI pour fournir ses propres systèmes GPU, tout en investissant dans l’entreprise. OpenAI cherche ainsi à diversifier ses fournisseurs (Nvidia, AMD, Broadcom) afin de réduire sa dépendance à un seul acteur et d’obtenir de meilleures conditions d’approvisionnement. Enfin, l’écosystème IA dans son ensemble semble évoluer vers davantage d’interdépendance, via des alliances croisées, des prises de participation réciproques et des contrats pluriannuels qui mêlent financement, technologie et capital.

Le rapprochement entre OpenAI et AMD ne se résume pas à une simple vente de matériel. Il illustre une transformation structurelle de l’économie de l’intelligence artificielle : les flux financiers, industriels et technologiques deviennent circulaires, les frontières s’estompent, et les géants du secteur bâtissent des écosystèmes fermés où tout (du silicium aux revenus) tourne en boucle. Cette circularité peut accélérer l’innovation, mais elle rend aussi l’ensemble du système plus vulnérable : si l’un tombe, c’est toute la chaîne qui vacille.