En 2021, Keith Gill a transformé 53'000$ en 48 MILLIONS. Les hedge funds ont perdu 19 MILLIARDS. Et tout le monde a dit : "ça n'arrivera plus jamais." Ils ont peut-être tort.

Aujourd’hui, les conditions d’un nouveau short squeeze sont de retour :

Explosion des options 0DTE

Retail surpuissant (merci Reddit)

Coûts d’emprunt délirants

et un nouveau phénomène : le gamma trap

Dans cette vidéo, on décrypte :

👉 comment fonctionne un short squeeze

👉 où repérer les prochains setups explosifs

👉 et surtout… 3 actions que les traders accumulent déjà

⚠️ Attention :

Ce que tu vas voir ici, c’est de la spéculation pure.

Pas de l’investissement. Pas un plan retraite.

👉 C’est du casino… mais un casino où certains savent compter les cartes.

🎧 CE FORMAT EXISTE AUSSI EN PODCAST AUDIO :

Spotify : https://open.spotify.com/show/1PFONHu...

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Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 95'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.