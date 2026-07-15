Le projet de parc éolien Theodore de RWE a reçu l'approbation du gouvernement australien

Le projet de parc éolien Theodore, d'une capacité de 1,1 gigawatt (GW), situé dans le centre du Queensland, en Australie, a reçu l'approbation du gouvernement fédéral en vertu de la loi sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité (EPBC).



Le projet a obtenu toutes les approbations nécessaires de l'Etat et du gouvernement fédéral.



Ce projet de 3 milliards de dollars australiens jouera un rôle clé dans la transition énergétique de l'Australie et apportera une nouvelle sécurité énergétique ainsi qu'un nouvel emploi à la population croissante et à la base industrielle de la région de Gladstone, tout en contribuant à améliorer l'accessibilité de l'électricité pour les habitants du Queensland.



La construction du projet devrait débuter en 2027, sous réserve d'une décision finale d'investissement. Cela prendra jusqu'à quatre ans et nécessitera une main-d'oeuvre pouvant compter jusqu'à 500 personnes aux heures de pointe.



Sopna Sury, DG RWE Renewables Europe & Australie : "Recevoir l'approbation EPBC pour le parc éolien Theodore marque une étape importante pour le projet et souligne notre engagement à fournir une électricité fiable pour un système énergétique résilient. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les régulateurs, les voisins et les parties prenantes locales pour garantir que le projet respecte des normes environnementales élevées."