Plus de 140 entreprises de la finance, du paiement, de la tech et de la crypto ont annoncé le lancement d’Open USD, ou OUSD, un stablecoin USD opéré par une nouvelle structure indépendante baptisée Open Standard. Parmi les partenaires affichés figurent Visa, Stripe, Mastercard, American Express, BlackRock, BNY, Google, Shopify, Coinbase, Ripple, Solana ou encore Western Union.

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Open USD ne se présente pas comme un stablecoin de plus, il promet trois principes structurants : création et rachat sans frais pour les entreprises, sans limite artificielle de volume ; redistribution des revenus des réserves aux partenaires, après prélèvement d’une commission de gestion ; gouvernance confiée à une société indépendante dont le conseil d’administration est composé de partenaires du réseau.

Autrement dit, là où les stablecoins historiques ont surtout été bâtis comme des produits émis par une maison mère, OUSD se présente comme une infrastructure collective destinée à ceux qui la distribuent.

Les stablecoins restent aujourd’hui utilisés principalement pour le trading de crypto, mais ils gagnent déjà du terrain dans les paiements transfrontaliers, la gestion de trésorerie, le settlement d’actifs numériques et l’accès à des USD dans les économies où le système bancaire est peu fiable. À l’échelle mondiale, USDT et USDC représentent ensemble environ 85% d’un marché de quelque 315 MrdsUSD en circulation.

Une révolution de tuyauterie, pas un simple lancement de jeton

Pour bien comprendre le sujet, il faut revenir à la mécanique intime d’un stablecoin. Lorsqu’un client institutionnel dépose des USD pour créer un jeton, ces fonds sont placés dans des réserves liquides, généralement en cash et en bons du Trésor de court terme. Tant que les taux restent positifs, cette réserve produit un rendement. Depuis deux ans, ce rendement est devenu l’un des gisements de marge les plus rentables de toute la crypto régulée. Open USD attaque précisément ce point névralgique : le projet ne promet pas de payer des intérêts au porteur final, mais de reverser l’économie des réserves aux entreprises qui intègrent, distribuent et font circuler le jeton.

Dans le modèle historique, l’émetteur capte l’essentiel du rendement et rémunère éventuellement, au cas par cas, certains grands distributeurs. Dans le modèle OUSD, le partage du rendement devient la règle d’architecture, non la concession commerciale. Le champ de bataille se déplace donc de la promesse technologique vers une question beaucoup plus puissante : qui encaisse le portage des réserves ? Le point peut sembler technique ; il ne l’est pas.

Carolyn Weinberg, chez BNY, estime dans l’annonce d’Open Standard que le seul marché des stablecoins pourrait atteindre 1 500 MrdsUSD d’ici 2030. À titre purement illustratif, appliqué à un rendement monétaire voisin de 3,5%, un tel encours représenterait plus de 50 MrdsUSD de revenus bruts annuels.

Stripe a déclaré qu’OUSD deviendrait le stablecoin par défaut pour les entreprises qui tournent sur son infrastructure. Visa a dévoilé sa Visa Stablecoin Platform, une couche d’accès opérationnelle permettant aux institutions de détenir et transférer Open USD dans un environnement géré par Visa. Officiellement, cette plateforme démarre en bêta, avec des limites géographiques et de volume, mais elle supporte déjà Open USD et fonctionne aujourd’hui sur Ethereum, Solana et Tempo. Car un stablecoin n’existe réellement que lorsqu’il est branché à des on-ramps, des flux de trésorerie, des règles d’approbation et des systèmes de conformité. Visa apporte précisément cette couche de “plomberie” institutionnelle.

Une attaque directe contre Circle

La première victime boursière de cette annonce a été Circle, l’émetteur de l’USDC. Dès l’annonce d’Open USD, son action a chuté de -17%. La raison est assez claire : OUSD menace directement le cœur de son modèle.

Circle s’est imposé comme le grand stablecoin réglementé de l’écosystème occidental. L’USDC est largement utilisé dans la cryptosphère, les paiements numériques et certaines infrastructures institutionnelles. Mais son modèle repose en grande partie sur les revenus tirés des réserves. Or, pour distribuer massivement son stablecoin, Circle partage déjà une partie de ces revenus avec certains partenaires clés, notamment Coinbase.

Open USD pousse cette logique beaucoup plus loin. Là où Circle négocie des accords de distribution au cas par cas, OUSD transforme le partage des revenus en règle de base. Chaque partenaire du réseau peut espérer récupérer une part de l’économie générée par les réserves qu’il contribue à faire grossir.

C’est une différence majeure. Pour une plateforme comme Stripe ou Visa, l’intérêt devient évident : pourquoi promouvoir un stablecoin dont la rente reste principalement chez l’émetteur, si un autre stablecoin propose de partager cette rente avec vous ? C’est pour cela que le marché a réagi aussi brutalement.

Tether, un géant moins directement menacé

Face à cette annonce, on pourrait croire que Tether est lui aussi en danger. Mais la réalité est plus nuancée.

L’USDT de Tether reste le plus grand stablecoin du monde. Il est massivement utilisé dans les marchés émergents, le trading de crypto, les paiements internationaux informels et les économies où l’accès au dollar est plus compliqué. Son avantage n’est pas seulement réglementaire ou institutionnel : c’est sa liquidité, son ancienneté et sa présence partout.

Open USD vise plutôt les flux institutionnels régulés : banques, fintechs, grandes plateformes de paiement, entreprises technologiques, commerçants internationaux. C’est donc Circle qui semble le plus directement exposé, car l’USDC occupe déjà ce terrain de stablecoin “propre”, réglementé, occidental et institutionnel.

Tether, lui, joue une autre partie. Il reste dominant dans les zones où les utilisateurs veulent surtout un dollar numérique liquide, disponible rapidement, sans forcément passer par les circuits financiers traditionnels. À court terme, OUSD menace donc moins l’USDT que l’USDC.

La guerre des stablecoins devient une guerre de standards

Le plus important, au fond, n’est peut-être pas de savoir si Open USD remplacera Circle ou dépassera Tether. Le vrai changement est ailleurs : l’annonce montre que les stablecoins montent en puissance.

Au départ, ils étaient surtout des outils de trading de cryptos. Puis ils sont devenus des USD numériques utilisés pour déplacer de l’argent rapidement. Désormais, ils deviennent des infrastructures financières stratégiques.

Les banques veulent une place. Les fintechs veulent une part des revenus. Les réseaux de cartes veulent rester au centre des paiements. Les gestionnaires d’actifs veulent administrer les réserves. Les plateformes crypto veulent garder leur rôle de distribution. Et les émetteurs historiques veulent défendre leur rente.

Open USD arrive précisément à ce moment-là : celui où le stablecoin cesse d’être un simple produit crypto pour devenir une infrastructure de marché.