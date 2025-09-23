Le projet StarLight porté par STMicroelectronics sélectionné par l'UE

STMicroelectronics a annoncé mardi que le projet européen StarLight qu'il conduit depuis quatre ans avait été retenu comme consortium européen de référence en vue de développer une technologie de photonique sur silicium de nouvelle génération sur tranches de 300 mm, dans le cadre de l'initiative de Bruxelles visant à renforcer l'écosystème européen des semi-conducteurs ('EU CHIPS').



Le fabricant de puces explique que l'objectif du programme consiste à de positionner l'Europe comme un leader technologique dans les systèmes photoniques sur silicium 300 mm (SiPho) en mettant en place des lignes de production de volume, en développant des modules optiques de pointe et en établissant une chaîne de valeur complète.



D'ici 2028, StarLight prévoit de mettre au point toute une série d'applications, ciblant en priorité des domaines stratégiques comme les centres de données, les clusters d'intelligence artificielle (IA), les télécommunications et l'automobile.



Dans un communiqué, ST explique que le développement de circuits intégrés photoniques avancés (PICs) doit notamment passer par la réalisation de progrès dans la modulation à très haute vitesse - avec des modulateurs capables de dépasser 200 Gbit/s - par l'intégration de lasers fiables sur puce, et par l'exploration de nouveaux matériaux avancés aux côtés d'acteurs tels que Soitec, le CEA ou l'Université Paris-Saclay, eux aussi membre du projet.



La photonique sur silicium est considérée comme une technologie clé pour soutenir la croissance des interconnexions optiques dans les centres de données et les clusters d'IA.



Elle est également susceptible d'ouvrir des perspectives dans des domaines tels que les systèmes de perception Lidar, les applications spatiales et les processeurs photoniques dédiés à l'IA, où la recherche d'efficacité énergétique et de transferts de données performants est cruciale.



