La perception des Américains vis-à-vis de l’économie s’est nettement détériorée au troisième trimestre, pesant sur la cote de popularité du président Donald Trump. Selon le dernier sondage CNBC All-America Economic Survey, seuls 42% des personnes interrogées approuvent sa gestion économique, contre 55% qui la désapprouvent, soit le plus bas niveau enregistré depuis le début de ses deux mandats. Sa cote globale recule également à 44% d’approbation, tandis que 52% des sondés expriment une opinion défavorable.

Cette baisse s’explique par le mécontentement croissant face à la fermeture prolongée du gouvernement fédéral, dont 53% des Américains attribuent la responsabilité à Trump et aux républicains du Congrès. L’inflation et la perte de pouvoir d’achat pèsent encore davantage : seuls 34% approuvent la politique du président en la matière, contre 62% qui la rejettent. Les mesures tarifaires sont également critiquées, avec 41% d’opinions favorables contre 56% défavorables. Pour Micah Roberts, sondeur républicain, "le coût de la vie affecte plus la confiance des Américains que la fermeture du gouvernement elle-même".

Les indépendants, traditionnellement plus volatils, se montrent particulièrement critiques et contribuent au recul du président. Seule la gestion de la frontière sud suscite une approbation nette (+5 points). Plus globalement, 72% des Américains jugent l’économie "médiocre" ou "mauvaise", et 46% anticipent une dégradation au cours de l’année à venir, contre 32% qui prévoient une amélioration. L’inquiétude liée à l’emploi progresse : plus d’un quart des sondés craignent de perdre leur poste, un record depuis 2022. Malgré cela, 58% restent confiants dans leur capacité à retrouver un emploi équivalent, signe d’un marché du travail perçu comme tendu mais incertain.