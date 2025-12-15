On démarre avec ce qui s'est passé vendredi, à une heure où vous aviez heureusement mieux à faire que de suivre la fin de la séance boursière à Wall Street (sauf mon collègue Estéban, mais le pauvre est payé pour ça et apparemment pour concevoir de jolies illustrations). Le soutien apporté par la baisse des taux de la Fed au cours de la semaine écoulée n'aura pas empêché une sortie de route des indices américains vendredi. La faute à deux piliers de l'intelligence artificielle qui ont failli.
La star des puces Broadcom n'a pas démérité avec de beaux résultats dopés à l'IA, mais le marché a brusquement décidé qu'il fallait des chiffres encore plus spectaculaires pour payer l'action 76 fois les bénéfices attendus cette année. Broadcom est en effet actuellement exactement deux fois plus chère que Nvidia, qui n'est pas le plus petit PER de la cote (38 du coup si vous suivez).
L'autre dossier sous surveillance, c'est Oracle. Là aussi, les résultats n'ont rien de catastrophique, mais le projet de la société de se lancer à corps perdu dans les centres de données à l'heure où la rentabilité de toutes ces installations est douteuse crispe le marché.
Il suffit de regarder un compte de résultats prévisionnel pour comprendre la situation. Les dépenses d'investissement d'Oracle, qu'on appelle CAPEX, vont passer de 4,3 milliards de dollars par an en moyenne entre 2017 et 2024 à plus de 21 MdsUSD cette année, puis plus de 50 MdsUSD en 2026, en 2027 et en 2028. Le hic, c'est que la société dégage 12,5 MdsUSD de cash-flow par an en vitesse de croisière. Autant dire qu'il va falloir aller chercher des sous à l'extérieur, ce qu'elle a commencé à faire massivement. Un peu trop massivement pour rassurer le marché, qui commence à flipper sévèrement.
En plus, Bloomberg a balancé un pavé dans la mare vendredi en révélant que les projets de centres de données Oracle destinés à OpenAI pourraient avoir un an de retard. Vu les sommes investies, il vaut mieux que le chiffre d'affaires commence à rentrer le plus tôt possible. Oracle a démenti, mais n'a pas convaincu.
Bilan des courses, -13% la semaine dernière pour Oracle et -8% pour Broadcom, dont de lourdes baisses vendredi, qui n'ont pas fait les affaires du Nasdaq 100, avec 1,9% de recul à la cloche. On notera toutefois que les secteurs non-technologiques et les valeurs ennuyeuses s'en sont mieux sorties : le Dow Jones et le Russell 2000 ont affiché un bilan hebdomadaire positif.
On peut en conclure qu'à la mi-temps du mois de décembre, le rallye de Noël n'a pas encore eu lieu. Statistiquement, la semaine qui démarre aujourd'hui est censée être décisive pour respecter la tradition. On me souffle quand même dans l'oreillette que les derniers millésimes ont un peu piétiné les probabilités. Certes, 2023 s'était soldé par un gain de 4,4%, mais 2022 affichait -5,9% et 2024 a clôturé à -2,5% sur le S&P 500.
L'indice large américain affiche toujours 16,1% de hausse en 2025, un peu mieux que notre Stoxx Europe 600 (13,9%). Toutefois en intégrant les dividendes, les deux indices sont au coude-à-coude : +17,1% pour le S&P 500 Total Return et +16,9% pour le Stoxx Europe 600 Total Return. L'Europe est globalement plus généreuse que les Etats-Unis en coupons, ceci expliquant cela. Quel que soit le vainqueur et hors cataclysme de fin d'année, 2025 sera un bon millésime boursier, puisque la hausse annuelle moyenne du marché américain hors inflation est de l'ordre de 9% sur les 25 dernières années.
On passe maintenant aux informations à ne pas manquer pour bien commencer la semaine :
- Donald Trump envisage de nommer Kevin Warsh ou Kevin Hassett à la présidence de la Fed, selon le Wall Street Journal. Si toi aussi tu as un Kevin dans ton entourage, soumets sa candidature. Le WSJ, décidément en forme, qui affirme que Trump reconnaît qu'il ne sait pas si l'impact de sa politique économique se fera sentir à temps pour les élections de mi-mandat.
- Volodymyr Zelensky laisse entendre que les garanties américaines pourraient remplacer la candidature de l'Ukraine à l'OTAN. Une nouvelle rencontre est prévue entre les représentants américains et ukrainiens aujourd'hui. La Russie veut le Donbass, l'Ukraine veut des concessions plus réduites. Washington devrait arbitrer.
- Une attaque antisémite en Australie a fait 16 morts dont un des tueurs.
- Le Chili opère un net virage à droite avec la victoire de José Antonio Kast à la présidentielle.
- La Chine a annoncé cette nuit des chiffres inférieurs aux attentes pour les ventes de détail et la production industrielle de novembre. Toutefois, les valeurs liées à la consommation se portent bien parce que le gouvernement a prévu de renforcer son soutien aux dépenses des ménages.
- Agenda macro : aux Etats-Unis, la normalisation de la publication des statistiques bouleversées par le shutdown suit son cours. Le marché prendra connaissance de deux données importantes cette semaine : le rapport sur l'emploi de novembre (mardi) et l'inflation de novembre (jeudi). Il faudra aussi composer avec les indices PMI flash de décembre des grandes économies (mardi) et plusieurs décisions de politique monétaire, notamment dans la zone euro et au Royaume-Uni (jeudi) et au Japon (vendredi).
- Agenda des sociétés : Micron (semiconducteurs), Accenture (conseil), Nike (sportswear) et Fedex (logistique) dévoileront leurs résultats cette semaine.
Les principaux marchés d'Asie-Pacifique accusent le coup ce matin. Hong Kong et la Chine continentale sont en berne après les piètres statistiques chinoises. Le Japon et la Corée du Sud lâchent plus de 1%, plombées par leurs compartiments technologiques. L'Inde recule de 0,2% et l'Australie perd 0,7% avec la consolidation du prix des matières premières industrielles, qui pèse sur le compartiment minier. Pour autant, les indicateurs avancés occidentaux sont bien ancrés dans le vert. L'Europe devrait démarrer la semaine sur un rebond.
Le CAC 40 démarre en hausse de 0,3% à 8 093 points. Le Bel 20 décroche de 1% à 4 938 points à cause de la déception ArgenX. Le SMI prend 0,3% à 12 925 points.
Les temps forts économiques du jour
Le PIB britannique mensuel (8h00) et la lecture définitive de l'inflation française de novembre (8h45) occuperont le terrain avant les allocutions publiques de deux membres de la Fed dans l'après-midi. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1735
- Once d'or : 4 326 USD
- Brent : 61,40 USD
- Spread Bund / OAT : 72 points (+1,3%)
- VIX : 15,74 (-1%)
- 10 ans US : 4,174%.
- Bitcoin : 89 700 USD
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Orange va racheter les 50% de l'opérateur espagnol MasOrange qu'il ne détient pas pour 4,25 milliards d'euros.
- Sanofi s'attend à du retard dans la soumission du dossier réglementaire du tolébrutinib dans la sclérose en plaques secondaire (SEPSPnr) aux Etats-Unis et un échec en phase III dans la sclérose en plaques primaire progressive (SEP-PP).
- STMicroelectronics et SpaceX fêtent dix ans de collaboration technologique, au cœur de Starlink, qui a permis grâce à des puces sur mesure et à la technologie BiCMOS de fournir un internet haut débit par satellites en orbite basse à plus de 8 millions de clients dans 150 pays.
- GTT a annoncé la nomination à compter du 5 janvier 2026 de François Michel en tant que directeur général, reprenant les fonctions assurées à titre intérimaire par le PDG du groupe Philippe Berterottière.
- Technip Energies remporte un contrat d’ingénierie pour le premier projet de captage et de stockage du carbone en Thaïlande.
- Spie boucle son programme de rachat d'actions 2026.
- Forvia va rembourser 200 millions d'euros d'obligations par anticipation.
- Hydrogen Refueling Solutions lève 8,5 MEUR avec son augmentation de capital à 1,90 EUR.
- Le financeur potentiel de Néovacs a disparu.
- Les principales rachète publications du jour : Abivax… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- ArgenX interrompt sa phase III UplighTED avec l'efgartigimod SC dans le traitement de la maladie oculaire thyroïdienne pour cause d'inefficacité.
- Exor rejette la proposition de Tether d'acquérir une participation dans la Juventus.
- Toujours cabotin, le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, envisage de céder sa place à un successeur plus "sympathique" d'ici 2035, selon le FT.
- Kongsberg fournira 240 MUSD de missiles à l'armée de l'air américaine.
- Sika va acquérir une entreprise de mortier en Suède.
- Swedish Orphan Biovitrum va acquérir la société américaine de biotechnologie Arthrosi pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars.
- Next en pourparlers pour racheter la chaîne de magasins de chaussures Russell & Bromley, selon Sky News.
- Novartis construit un nouveau centre de production aux Etats-Unis.
- Schweiter s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires en 2025.
- Les principales publications du jour : Yara…
D'Amérique du Nord
- Biogen, CDW Corporation, GlobalFoundries, Lululemon Athletica, On Semiconductor et The Trade Desk seront retirées de l'indice Nasdaq 100, tandis que les entrants sont Alnylam Pharmaceuticals, Ferrovial, Insmed, Monolithic Power Systems, Seagate et Western Digital.
- Après Cisco qui a rejoint son niveau de 2000, Bank of America dépasse son record de 2007.
- Oracle reporte à 2028 plusieurs centres de données destinés à OpenAI, selon Bloomberg. Le groupe dément.
- "Zootopia 2" de Walt Disney devrait rejoindre le club des films ayant généré 1 milliard de dollars de recettes au box-office.
- ServiceNow serait sur le point de racheter Armis pour 7 milliards de dollars, selon Bloomberg.
- Coca-Cola engage des négociations de dernière minute pour tenter de sauver la vente de Costa Coffee, selon le FT.
- Intel conclut un accord de 1,6 milliard de dollars avec la start-up SambaNova, spécialisée dans les puces IA, a appris Bloomberg.
- Un jury californien condamne Johnson & Johnson à verser 40 millions de dollars pour manquement à l'information sur les risques du talc pour bébé.
- iRobot, qui fabrique les robots domestiques Roomba, a fait faillite et sera racheté par l'entreprise chinoise Picea Robotics, son principal fournisseur et créancier.
- Les principales publications du jour : néant…
D'Asie et d'ailleurs
- Les détenteurs d'obligations China Vanke rejettent la prolongation du délai de paiement, augmentant ainsi le risque de défaut.
- Honda Motor, Toyota Motor et Nissan envisageraient d’importer au Japon des véhicules produits aux Etats-Unis en profitant d’un possible allègement réglementaire, selon Nikkei.
- Fortescue va prendre le contrôle total du développeur de cuivre canadien Alta Copper en rachetant les 64% qu’il ne détient pas encore pour 1,40 CAD par action, une offre valorisant le groupe avec une prime de 50% sur son cours moyen pondéré des 30 derniers jours.
- Asahi Group envisagerait, selon Bloomberg, de créer une équipe dédiée à la cybersécurité après une attaque par ransomware en septembre qui a paralysé ses systèmes, avec des répercussions attendues jusqu’en 2026.
- Lamborghini (Volkswagen) a retenu un turbocompresseur du japonais IHI pour sa future sportive hybride rechargeable Temerario.
- Les principales publications du jour : vide…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
